ARGENTINA. Intelligence e giornalisti nel mirino di Milei 

Il governo Milei ha annunciato lo scioglimento dell’Agencia Federal de Inteligencia, Afi, e il ripristino della Secretaría de Inteligencia, Side, che comprenderà quattro dipartimenti, tutti riferiti direttamente al capo dello stato.

La direttiva è stata pubblicata dall’Ufficio del presidente e pubblicata sui social media, riporta MercoPress. Il Side avrebbe la stessa sede e lo stesso logo di prima di essere rimodellato sotto la presidenza Kirchner. Ora si concentrerà su difesa, sicurezza interna e tecnologia attraverso il servizio di intelligence argentino, l’agenzia per la sicurezza nazionale e l’agenzia per la sicurezza informatica, che sarebbero tutti sotto la nuova divisione affari interni.

”Il presidente Javier Milei ha ordinato lo scioglimento dell’Agenzia federale di intelligence (AFI) sulla base dei risultati ottenuti nel quadro dell’intervento dell’agenzia avvenuto lo scorso 12 dicembre 2023. Al suo posto, l’organo di governo del Sistema di intelligence nazionale, Sin, sarà una Segreteria di Stato”, si legge nella dichiarazione. “La snaturalizzazione del ruolo dei servizi segreti per decenni è stata totale; Lungi dal mettere le sue risorse al servizio della protezione del popolo argentino, l’agenzia è stata utilizzata per attività spurie come lo spionaggio interno, il traffico di influenze e la persecuzione politica e ideologica”, ha proseguito.

”Pertanto, è prevista la creazione della Secretaría de Inteligencia, alle dirette dipendenze del Presidente della Nazione, che avrà il controllo operativo di quattro agenzie create con lo scopo di trasformare e modernizzare il sistema di intelligence, promuovendo l’eccellenza e la professionalità nello sviluppo di i suoi compiti. La Side sarà diretta dal segretario Sergio Neiffert”. Il mese scorso Neiffert ha sostituito Silvestre Sívori come capo dell’Afc.

”Il Servizio di Intelligence Argentino avrà tra le sue funzioni la raccolta di informazioni strategiche in tutto il mondo, così come la cooperazione con le agenzie di intelligence alleate per la prevenzione e la deterrenza delle minacce al nostro Paese. La Sia sarà guidata dal Direttore Lic. Alejandro Walter Colombo”, prosegue il comunicato della Presidenza.

”L’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, Asn, avrà il compito di fornire allerta precoce e generare informazioni su complessi crimini federali all’interno del territorio nazionale, nonché di monitorare le minacce coordinate da parte di organizzazioni criminali e terroristiche. Il direttore dell’Asn sarà il generale della polizia, in pensione, Alejandro Pablo Cecati.“

”L’Agenzia federale per la sicurezza informatica, Afc, valuterà, pianificherà e svilupperà soluzioni per il rilevamento e il contenimento degli attacchi informatici contro le infrastrutture IT critiche nel paese, nonché la formazione del capitale umano dello Stato per la prevenzione di minacce e violazioni della sicurezza. Il Direttore dell’Afc sarà il dott. Ariel Waissbein”, prosegue il Governo argentino.

“La Divisione Affari Interni, Dai, supervisionerà e verificherà la gestione delle risorse delle agenzie che operano sotto l’orbita della Side, e garantirà il rispetto giuridico e istituzionale nell’esercizio dei suoi poteri”, prosegue il comunicato.

“A sua volta, la Side, in quanto organo di governo del Sistema di intelligence nazionale, sarà responsabile del coordinamento operativo e del controllo di bilancio della Direzione nazionale dell’intelligence criminale, Dnic, e della Direzione nazionale dell’intelligence militare strategica, Dniem, che dipendono rispettivamente dal Ministero della Sicurezza e dal Ministero della Difesa”.

”Questo insieme di modifiche sulla struttura del Sistema di Intelligence Nazionale consentirà il consolidamento di una visione strategica e moderna, e garantirà l’equilibrio tra le diverse agenzie, tenendo lontano ogni interesse personale, di parte o contrario alla valorizzazione della Patria“, conclude il comunicato.

Oltre a questi cambiamenti in materia di intelligence, il governo Milei prevede anche di limitare l’accesso alle conferenze stampa di Cada Rosada. “Realizzeremo una sala stampa d’élite” per “giornalisti che dimostreranno di meritare di essere vicini al Presidente della Nazione”, ha detto il portavoce presidenziale Manuel Adorni in un’intervista televisiva andata in onda nel fine settimana.

“Stiamo lavorando ad una nuova risoluzione: renderemo un privilegio essere nella sala conferenze della Casa Rosada e un privilegio essere un media accreditato nella Casa Rosada”, ha detto Adorni insistendo sul fatto che il criterio principale per accettare le richieste di accreditamento sarebbe “eccellenza” per quanto riguarda l’esperienza dei giornalisti e la portata del mezzo di informazione. “Cercheremo di renderli orgogliosi di avere accesso alla sala conferenze”, ha insistito.

Adorni ha sostenuto che era diritto di Milei non ammettere nessun giornalista per nome perché “non tolleriamo la menzogna, soprattutto da parte di un giornalista che oggi mente su una cosa e domani può mentirti su questioni molto più serie e delicate che potrebbero mettere in difficoltà l’Argentina”. “Non tollereremo mai le bugie, da chiunque provengano. Puoi sbagliare, quello che non si può fare è dire una bugia per nuocere”, ha continuato Adorni, secondo cui i criteri proposti erano simili a quelli previsti dalla Casa Bianca.

Il 27 giugno l’Amministrazione Milei ha dovuto tornare sui suoi passi quando ha lanciato l’idea di reintrodurre la licenza obbligatoria dei giornalisti, una pratica che avrebbe riportato alla memoria anni bui della storia argentina. La Corte Suprema dell’Argentina ha già stabilito nel 1985 che tale iniziativa sarebbe in contrasto con il diritto costituzionale alla libera espressione.

Milei ha ripetutamente attaccato i giornalisti; l’Inter-American Press Association, Iapa, ha espresso la sua preoccupazione per questi attacchi e ha chiesto “tolleranza”. Il 7 giugno, l’Associazione degli Enti Giornalistici Argentini; Adepa, avvertiva: “Mostrare i fatti non è offensivo. Criticare non è attaccare. Interrogare non è attaccare. Discutere non è molestare. Informare ed esprimere opinioni non trasforma nessuno in un nemico o in un mercenario”.

Lucia Giannini

