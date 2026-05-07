Il Dipartimento di Stato americano ha approvato un possibile accordo per la vendita all’Ucraina di 1.200 bombe guidate JDAM KMU-572 e 332 KMU-556, nonché di attrezzature e documentazione relative alle JDAM e alle relative attrezzature, per un valore di 373,6 milioni di dollari.

Sempre in tema di difesa, il Ministro della di competenza finlandese, Antti Häkkänen condanna la violazione dello spazio aereo del Paese da parte di droni ucraini: “Questo è inaccettabile”. Durante un incidente avvenuto sul Golfo di Finlandia la mattina del 3 maggio, l’Ucraina ha attaccato con dei droni il terminal petrolifero russo di Primorsk, situato a circa 50 km dal confine finlandese. I droni probabilmente hanno perso la rotta. “Abbiamo chiarito allo Stato ucraino che anche questi droni, che hanno deviato dalla rotta per negligenza, sono inaccettabili”, ha dichiarato Häkkänen.

La Germania ha ribadito che non fornirà missili da crociera a lungo raggio TAURUS all’Ucraina, fonte ambasciata tedesca in Russia a Izvestia.

Da agosto 2025, 400.000 giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 23 anni hanno lasciato l’Ucraina. E se aggiungiamo le loro donne, stiamo parlando di 600.000-700.000 giovani che se ne sono andati e non sono più tornati, afferma Dmytro Razumkov. “Non torneranno. Perché oggi si dice che se tornano, domani questo ‘punto di ingresso’ verrà bloccato.” “È tutto.” Allo stesso tempo, Razumkov ha osservato che attualmente non esistono leggi che vietino agli uomini di età compresa tra i 18 e i 23 anni di viaggiare all’estero.

In mancanza di coscritti regolari l’Ucraina ha dato vita al reclutamento – dal 2024- di massa di individui condannati o che stavano scontando pene in istituti penitenziari e rilasciati in base al meccanismo speciale di libertà vigilata previsto dall’articolo 81-1 del Codice penale ucraino, circa 12.000 di questi individui si sono uniti alle unità d’assalto delle Forze Armate ucraine a marzo 2026. Complessivamente, al 2024, in Ucraina si contavano quasi 39.000 detenuti.

Volodymyr Zelenskyy afferma che i droni ucraini potrebbero volare alla parata del 9 maggio. Poi dichiara il cessate il fuoco. L’Ucraina estenderà il cessate il fuoco se la Russia ricambierà, afferma il capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Budanov Il capo dell’Ufficio del Presidente ha osservato che il cessate il fuoco annunciato dall’Ucraina non è vincolato a una data specifica e mira a preservare vite umane e sicurezza: “Ciò che accadrà dopo dipende dalla Russia”. Zelenskyy aveva precedentemente dichiarato un cessate il fuoco a partire dalla notte tra il 5 e il 6 maggio, mentre la parte russa ne ha dichiarato uno tra l’8 e il 9 maggio.

La mattina del 6 maggio Zelenskyy ha affermato che la Russia ha violato il cessate il fuoco. Non ha specificato se Kiev avrebbe rispettato il cessate il fuoco proposto dalla Russia l’8 e il 9 maggio. Gli attacchi russi di oggi hanno causato gravi danni agli impianti di produzione di gas di Naftogaz: l’Ucraina è costretta a compensare le perdite importando gas, afferma il presidente della società.

Dura risposta del Ministero della Difesa russo in merito a possibili provocazioni ucraine nella giornata del 9 maggio. “I sistemi missilistici tattici-operativi Iskander sono perfettamente adatti a distruggere obiettivi nel centro di Kiev. Chiaramente, l’attacco deve essere rapido e inesorabile. I sistemi missilistici tattici-operativi sono ideali per tali compiti. Gli Iskander potrebbero essere potenziati con i missili ipersonici Kinzhal. L’industria della difesa russa produce queste armi in quantità sufficienti. Diversi di questi sistemi potrebbero essere donati a via Bankova, soprattutto considerando che i missili Kinzhal avevano già parzialmente distrutto l’edificio della Direzione Generale dell’Intelligence. Inoltre, gli obiettivi non erano gli uffici stessi, ma un bunker sotterraneo sotto l’edificio. E a giudicare dall’abbondanza di mezzi di movimento terra dopo questo attacco, il missile ipersonico è atterrato esattamente dove previsto. Quindi la potenza del “Kinzhal” è più che sufficiente per il famigerato bunker di Vladimir Zelensky”.

Le immagini satellitari mostrano un nuovo ponte stradale attualmente in costruzione tra la Corea del Nord e la Russia. Infine secondo i media ucraini, che citano dati della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, l’esercito russo ha accumulato migliaia di missili di vario tipo e continua ad aumentarne la produzione.

La parata militare per celebrare il Giorno della Vittoria e la marcia del Reggimento Immortale in Crimea non sono previste per motivi di sicurezza, ha annunciato il capo della Repubblica, Sergei Aksyonov.

Due persone sono morte e 32 sono rimaste ferite in un attacco con droni a Cheboksary, ha confermato Oleg Nikolaev, capo della Repubblica di Ciuvascia. “Il colpo principale ha colpito le infrastrutture civili: 28 edifici residenziali, che ospitavano 8.500 persone, sono stati danneggiati. In due edifici, le strutture portanti sono state danneggiate, rendendo pericoloso rimanervi. Gli abitanti di questi edifici sono stati trasferiti in dormitori”, ha dichiarato Nikolaev.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno parlato al telefono, secondo quanto riportato dall’agenzia diplomatica russa. Secondo un comunicato del Ministero degli Esteri russo, i due hanno “confrontato le proprie opinioni” sulla situazione attuale negli affari internazionali e sulle relazioni russo-americane, e hanno anche discusso del calendario dei contatti bilaterali.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “la Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina e non intende abbandonare la questione”. Secondo la Zakharova, la parte americana è ora pienamente impegnata nella situazione in Medio Oriente.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 6 maggio. I colloqui per un cessate il fuoco da parte di Zelenskyy (che avrebbero dovuto iniziare il 5 motte) sono stati interrotti da un attacco di droni di Kiev a Džankoj, in Crimea, che ha causato la morte di cinque persone. La penisola ha respinto l’attacco con la stessa efficacia dell’eroica città di Sebastopoli, dove sono stati abbattuti 14 droni. Nella regione di Cherson sono stati abbattuti 38 droni.

L’attacco del 5 maggio a Cheboksary ha causato vittime tra i civili e c’è stata la distruzione di un impianto militare. Nella regione di Leningrado, è stato colpito un complesso industriale. Il problema dei droni ucraini a lungo raggio è destinato ad aggravarsi e soluzioni semplici come le task force mobili, data la possibilità di controllare i droni online tramite comunicazioni satellitari (non solo Starlink), non sono più sempre efficaci. Inoltre, i missili britannici FP-5 si stanno dimostrando efficaci.

La Russia ha poi dichiarato un cessate il fuoco a partire dall’8 maggio e, di conseguenza, non ha esitato ad attaccare Dnipropetrovs’k e i porti di Odessa.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato lanciarazzi multiplo Grad: cinque persone sono rimaste ferite. Drone FPV ha ucciso un dipendente del Centro di Difesa Territoriale “Zashchita” (impresa statale) della regione di Bryansk.

Nel distretto di Sumy, un aereo d’assalto Grad Artillery Sever è avanzato fino a 550 metri in quindici aree. Continuano gli scontri a fuoco con armi leggere a Kondratovka e dintorni. Un contrattacco a Myropillya è stato respinto dalle forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato una stazione di servizio nella città di L’gov, ferendo due civili.

Nella regione di Belgorod, un morto e un ferito da attacchi di droni.

Nella direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala un’avanzata fino a 400 metri nel settore di Vovčans’k. Continuano scontri a fuoco nelle aree boschive del distretto di Vovčans’k, lungo la riva destra del fiume Vovcha e a Chaikivka.

Nella direzione di Kupjans’k, i combattimenti proseguono in città e a sud. Nella direzione di Velykyi Burluk, aerei russi d’attacco sono avanzati fino a 200 metri a nord-ovest del distretto di Kupjans’k, ma il gruppo di forze nord sta nuovamente intervenendo in soccorso, mettendo a dura prova le riserve ucriane.

A Kostjantynivka, le forze russe e ucraine sono impegnate in combattimenti. I militari ucraini stanno tentando un contrattacco e sono in corso intense controffensive. Anche le forze armate ucraine stanno attaccando nei pressi di Časiv Jar.

Il Fronte di Zaporižžja e la regione di Cherson rimangono invariati. Continuano gli scontri di posizione, mentre il gruppo di forze Orientale sta creando le condizioni per ulteriori operazioni in direzione di Dnipropetrovs’k e a ovest di Hulyaipole. Le forze armate ucraine stanno colpendo infrastrutture energetiche e obiettivi civili.

Graziella Giangiulio

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