ISRAELIRANWAR. Nessun accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump: Teheran ha tempo fino al 14 maggio. IDF estende operazioni in Libano

Una fonte pakistana conferma a Reuters: “Stati Uniti e Iran sono vicini a un accordo su un memorandum di una pagina per porre fine alla guerra”. Ma Fars ha smentito questa informazione affermando che l’Iran sta valutando la proposta statunitense.

Gli Stati Uniti hanno approvato aggiornamenti al radar, all’avionica e alla manutenzione per la flotta di caccia F-16 dell’Aeronautica pakistana. Ciò garantirà che la flotta rimanga pronta al combattimento aereo moderno per i prossimi due decenni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, d’altra parte in un’intervista al New York Post: “È troppo presto per prepararsi a un accordo con l’Iran. È troppo, è troppo”. Sempre il presidente Trump su PBS: “Potremmo raggiungere un accordo prima della mia visita in Cina la prossima settimana. Ci sono buone probabilità di porre fine alla guerra con l’Iran. Non credo che manderò Witkoff e Kushner ai colloqui”. E infine il presidente ha minacciato di nuovo: “L’Iran ha solo una settimana per firmare l’accordo”. La scadenza è di fatto prima della partenza di Trump per la Cina per il vertice con Xi.

Trump sui prezzi del petrolio: anche se dovessero salire a 200 dollari, ne varrebbe la pena.

Washington ha consegnato a Teheran un memorandum sull’apertura graduale dello Stretto di Hormuz e sulla revoca del blocco dei porti iraniani. L’Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense tramite intermediari pakistani entro due giorni. Nel frattempo, i media statali iraniani hanno già fatto notare che alcune delle condizioni rimangono irrealistiche per la leadership del Paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso ufficialmente la missione Project Freedom il 7 maggio dopo che il principale alleato di Washington nel Golfo Persico, l’Arabia Saudita, ha vietato all’esercito statunitense di utilizzare le sue basi e il suo spazio aereo per l’operazione, secondo quanto riportato da NBC News, citando alcune fonti. Secondo l’emittente, la leadership saudita era furiosa per la decisione degli Stati Uniti di avviare l’operazione.

Il presidente del Parlamento iraniano e capo della squadra negoziale, Mohammad Baker Ghalibaf, si è preso gioco di Trump e dell’Operazione Libertà nello Stretto di Hormuz: “L’Operazione ‘Fidati di me, fratello’ è fallita. Stiamo tornando alla normalità con l’Operazione Foxius.”

Il giornalista britannico Peter Hitchens: “Sono stati gli Stati Uniti e Israele a iniziare la guerra, e ora vogliono uscirne, ma gli iraniani non glielo permetteranno”.

Il Palazzo dell’Eliseo dichiara che la Francia e i suoi partner sono “pronti e in grado” di garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. La portaerei francese a propulsione nucleare R91 Charles de Gaulle ha attraversato il Canale di Suez dirigendosi verso sud per essere dispiegata nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden in preparazione della missione anglo-francese precedentemente annunciata nello Stretto di Hormuz. Ricordiamo che il 5 maggio una nave francese è stata colpita nel Golfo Persico.

In Israele, il presidente dell’Associazione degli industriali israeliani, Avraham (Novo) Novogrotsky: “Il dollaro sta crollando. Israele sta perdendo la sua crescita “ne pagheremo tutti il ​​prezzo”. Avverte di gravi conseguenze economiche per l’economia israeliana e afferma che Israele si trova nel mezzo di un pericoloso processo di eccessivo esaurimento dei vantaggi competitivi.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Eyal Zamir, invece ha annunciato la disponibilità a riprendere un’operazione su larga scala contro l’Iran, affermando che le forze armate israeliane e statunitensi mantengono il pieno coordinamento.

Anche il Kuwait si è unito all’Arabia Saudita nel non consentire agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi militari.

Un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato alla CNBC: “Stiamo valutando la proposta in 14 punti degli Stati Uniti”. Un funzionario del Ministero del Petrolio iraniano ha dichiarato al New York Times che l’Iran ha iniziato a ridurre la produzione in alcuni pozzi petroliferi per far fronte alla crisi di stoccaggio causata dal blocco navale. Ha affermato che il Paese potrebbe esaurire lo spazio di stoccaggio a terra e in mare in circa 40-45 giorni. L’Iran potrebbe essere costretto a chiudere alcuni pozzi petroliferi, il cui ripristino potrebbe rivelarsi un processo lento e molto costoso. Secondo questa fonte, alcuni vecchi pozzi potrebbero essere chiusi definitivamente, poiché la loro riattivazione non sarebbe redditizia. Di contro però l’immagine satellitare odierna mostra che c’è ancora molto spazio per lo stoccaggio di petrolio sull’isola di Kharg.

Il Presidente Pezeshkian ha descritto il suo recente incontro con l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, come cordiale e sincero, con colloqui durati quasi due ore e mezza. Pezeshkian ha affermato che l’approccio umile, sincero e rispettoso della Guida Suprema ha creato un’atmosfera di fiducia, calma, empatia e dialogo diretto.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle 15:00 del 7 maggio. La portaerei americana Gerald R. Ford (CVN 78) ha lasciato il Mar Mediterraneo, attraversando lo Stretto di Gibilterra. Cinque aerei per il rifornimento in volo e un drone dell’esercito statunitense terroristico sopra la Palestina occupata, la Giordania, il Golfo Persico, gli Emirati Arabi Uniti e il Mar d’Oman.

Allarmi di droni di Hezbollah attivati ​​a Kiryat Shmona per la prima volta dalla firma del cessate il fuoco. L’attacco arriva a in risposta – fonti Hezbollah- in risposta agli attacchi di Israele che ha bombardato Beirut per la prima volta in settimane, violando gli accordi di cessate il fuoco. 10 soldati israeliani feriti da un ordigno esplosivo sono stati trasportati all’ospedale Rambam di Haifa. Attualmente, in ospedale ci sono 17 soldati, quattro dei quali in condizioni critiche.

Hezbollah annuncia 16 operazioni finora in risposta alle violazioni israeliane di mercoledì 6 maggio: colpito bulldozer militare israeliano presso il centro di detenzione di Khiam con un drone d’attacco, rivendicando un colpo diretto. Colpito un veicolo militare israeliano Namera a Khillet al-Raj a Deir Siryan con un drone d’attacco; Hezbollah ha affermato che un elicottero israeliano è intervenuto per evacuare i feriti prima che la stessa forza di evacuazione venisse bombardata dall’artiglieria, con soldati visti fuggire dalla zona. Colpito un gruppo di truppe israeliane ad Aita al-Shaab con un drone d’attacco, rivendicando un colpo diretto. Colpite truppe israeliane vicino a Qantara con un drone d’attacco nella tarda serata di martedì. Colpite truppe israeliane nella piazza di Taybeh con un drone d’attacco.

Hezbollah ha bombardato con artiglieria truppe israeliane vicino a Bayyada. Ha colpito un nuovo centro di comando israeliano a Qantara con un drone d’attacco, rivendicando un colpo confermato. E ancora colpito un veicolo Hummer israeliano a Deir Siryan con un drone d’attacco, rivendicando un colpo confermato. Colpito un veicolo militare israeliano nella zona di Dawawir a Houla con un drone d’attacco, rivendicando un colpo confermato. Colpito un veicolo trasporto truppe israeliano a Qawzah con un drone d’attacco, rivendicando un colpo confermato. Rivendicato attacco contro un veicolo Hummer israeliano a Taybeh con un drone d’attacco. Attacco contro assembramento di veicoli e truppe israeliane vicino alla piscina di Naqoura con uno sciame di droni d’attacco, rivendicando un colpo confermato. Colpite truppe israeliane a Bayyada con un drone kamikaze. Prese di mira di mira attrezzature tecniche appena installate a Bayyada con esplosivi sganciati da un drone, rivendicando un colpo diretto e ancora preso di mira un assembramento di veicoli e truppe israeliane a Rashaf con una raffica di razzi. Colpito bulldozer israeliano D9 a Houla con un drone d’attacco..

Il Portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF): “Le IDF hanno iniziato ad attaccare le infrastrutture terroristiche di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale”. Secondo l’Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, un raid aereo israeliano sulla città di Ansariya, nel sud del Libano, ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite sette. Le IDF affermano di aver ucciso un comandante di Hezbollah Ridwan

Attacco di droni iraniani contro i curdi sostenuti dagli Stati Uniti a Erbil. Il Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (KDPI) ha annunciato che il campo di Gerdachal, situato vicino a Erbil, è stato attaccato oggi da due droni. Kawa Bahrami, membro dell’organo esecutivo del KDPI e capo del suo centro Peshmerga, ha dichiarato che alle 10:40 del 6 Maggio, la Repubblica Islamica dell’Iran ha lanciato un attacco con due droni contro la zona del campo per le famiglie del partito nell’area di Gerdachal, vicino a Erbil. Il KDPI ha affermato che “questo ultimo attacco della Repubblica Islamica contro la sede del partito segue l’attacco al campo di Surdash, vicino a Sulaymaniyah, avvenuto martedì sera, 5 maggio. Il partito ha sottolineato che dall’inizio del conflitto con gli Stati Uniti e Israele, la Repubblica Islamica dell’Iran ha preso di mira i campi per le famiglie del partito e i suoi centri sanitari ed educativi con oltre 114 missili e droni

Secondo la CNN: Circa 1.600 imbarcazioni sono ancora bloccate vicino allo Stretto di Hormuz. L’Iran ha informato i comandanti delle navi mercantili nello Stretto di Hormuz e nelle acque costiere che i porti del paese sono pronti a soddisfare tutte le esigenze delle navi. Una dichiarazione ufficiale rilasciata dall’Organizzazione Portuale e Marittima della Repubblica Islamica dell’Iran ha affermato la piena disponibilità dell’Iran a fornire servizi marittimi generali, supporto tecnico e servizi medici e sanitari alle navi nella regione.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato che le forze statunitensi hanno neutralizzato la petroliera Hasna, battente bandiera iraniana, mentre tentava di rompere il blocco e dirigersi verso un porto iraniano. In seguito ai ripetuti avvertimenti rivolti alla USS Hasna dalle forze statunitensi, un caccia F/A-18E/F della Marina degli Stati Uniti, decollato dalla portaerei USS Abraham Lincoln (CVN-72), ha utilizzato il suo cannone da 20 mm per disabilitare il sistema di governo della nave.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha mostrato filmati di un drone “nemico” abbattuto la scorsa notte dai sistemi di difesa aerea iraniani nello Stretto di Hormuz. L’Iran ha colpito almeno 228 installazioni e attrezzature militari americane in Medio Oriente dall’inizio del conflitto con Stati Uniti e Israele, un numero significativamente maggiore di quello ammesso dai leader americani, afferma il Washington Post, citando un’analisi di immagini satellitari.

La nave mercantile attaccata dall’Iran nello Stretto di Hormuz ieri è stata identificata come la CMA CGM SAN ANTONIO, di proprietà francese, che stava tentando la traversata sostenuta dagli Stati Uniti e la rotta designata da Trump con i transponder AIS spenti. L’UKMTO ha nascosto la posizione per evitare di ammettere che la rotta statunitense non è sicura.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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