UKRAINERUSSIAWAR. Verkhniokamianske sotto controllo russo, cade il fronte sud ucraino. Zelensky chiede a Rutte che la NATO intercetti missili russi come per Israele con l’Iran

Il primo viaggio del Neo Segretario della NATO, Marke Rutte è stato a Kiev. Dove ha rassicurato gli ucraini affermando che la Russia “non ha diritto di veto” sull’adesione dell’Ucraina all’Alleanza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto alla NATO di abbattere i missili russi nello stesso modo in cui abbattono i missili iraniani su Israele.

“La NATO può abbattere droni e missili, come in Medio Oriente, ma non c’è ancora un accordo. Potrebbero abbattere missili come su Israele, non fa differenza. Abbattere congiuntamente i missili iraniani non è diverso dall’abbattere i missili russi”, ha detto il presidente ucraino.

Ancora tensioni registrate al confine bielorusso: Il ministero della Difesa lettone ha schierato gruppi mobili da combattimento dotati di missili di difesa aerea a Latgale, vicino al confine con la Bielorussia. Anche alla frontiera ci sono radar progettati per rilevare i veicoli senza pilota. La Lettonia ha annunciato il rafforzamento del confine nella prima metà di settembre dopo che un proiettile russo sarebbe caduto nella regione di Rezekne. Dalla Bielorussia, invece, arriva la notizia che il distaccamento di confine di Pinsk del Comitato per i confini di Stato della Bielorussia ha invitato i residenti al confine a segnalare non solo il rilevamento di oggetti esplosivi, ma anche di UAV, e ha anche avvertito della presenza di mine sul territorio ucraino.

Sempre in tema di tensione sulla questione ucraina, il presidente della Croazia non ha permesso al suo esercito di partecipare alla missione della NATO a sostegno dell’Ucraina fonte sito web dell’Ufficio del presidente della Croazia. Il presidente del paese, Zoran Milanovic, ha rifiutato perché “malgrado l’enorme aiuto militare che riceve l’Ucraina, la fine della guerra non è in vista, ma c’è il pericolo che la guerra oltrepassi i confini dell’Ucraina”.

Varsavia, invece dice addio al proposito di creare una Legione ucraina. Il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha affermato che il numero di ucraini che hanno accettato di unirsi alla “Legione ucraina” in Polonia si è rivelato estremamente ridotto e di conseguenza non è stato possibile dare vita a una Legione.

Molto lontano l’accordo di pace, almeno in base alle dichiarazioni dei politici europei: “Qualsiasi accordo di cessate il fuoco con la Russia può essere temporaneo, come nel caso degli accordi di Minsk, ha detto il viceministro degli Esteri ceco Jan Marian” e ancora ha affermato: “Su un futuro accordo di pace o su qualsiasi soluzione in primo luogo, credo che dovremmo dare all’Ucraina il diritto di decidere quali condizioni siano accettabili. In secondo luogo, sosteniamo pienamente la formula di pace di Zelenskyj. Questo è il modo giusto. In terzo luogo, se ci sarà un accordo di cessate il fuoco, temo che sarà solo temporaneo. Lo abbiamo già visto nel 2014-2015 con gli accordi di Minsk”, ha detto Marian.

La Francia, si apprende da Politico, ha proposto di rafforzare il controllo sulla concessione di un prestito di 35 miliardi di euro all’Ucraina dai proventi del patrimonio russo.

Dopo tutto Kiev ogni giorno chiede sostegno economico: ”Abbiamo davvero bisogno di soldi”: la Rada prevede di tassare tutti i pacchi provenienti dall’estero verso l’Ucraina, deputato Danil Getmantsev. Secondo il deputato non ci sarà eccezione per quelli che costano meno di 150 euro, perché questo introduce “distorsioni nella tassazione”. “Stiamo finendo di preparare il relativo disegno di legge, lo presenteremo, non esiteremo. Nonostante il fatto che un certo strato della nostra popolazione sarà insoddisfatto”.

Sempre in materia di necessità In Ucraina ha fatto scalpore la notizia che una società di sviluppo UAV ha affermato che i commissari militari hanno “rapito” il loro ingegnere capo. Tutti i documenti necessari per la prenotazione sono stati forniti al TCC del distretto Goloseevskij di Kiev, ma “hanno deciso che domani nell’addestramento questo ‘tiratore’ sarebbe stato più utile”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dei piani per l’autunno: “Rapporto del capo dei servizi segreti esteri Oleg Ivashchenko. Gli aspetti fondamentali riguardano sia il rafforzamento del servizio, sia il nostro lavoro sulle informazioni estremamente sensibili che ricevono i nostri funzionari dei servizi segreti ucraini”. “Ora, in tutte le direzioni e a tutti i livelli, stiamo preparando i massimi risultati per lo Stato per l’autunno. Tutto il contenuto necessario per Ramstein, i militari, l’Ufficio, i diplomatici – tutto ciò di cui i partner hanno bisogno dall’Ucraina per comprendere meglio le opportunità disponibili – noi forniremo tutto questo”. “D’altro canto stiamo lavorando anche sulle intenzioni del nemico. Ci stiamo preparando a contrastare e proprio nel modo che sarà più utile per la difesa dell’Ucraina, per la protezione della vita del nostro popolo”.

Dalla Russia fanno sapere che due dipendenti della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina sono stati arrestati a Kaliningrad per spionaggio e tentato rapimento di un bambino, fonte FSB. E ancora l’FSB ha annunciato la detenzione di ufficiali dell’intelligence militare ucraina che hanno tentato di entrare in Russia dal territorio della Lituania. La direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino ha affidato ai propri dipendenti il ​​compito di raccogliere informazioni sulla sicurezza del confine al fine di inviare agenti e commettere crimini in Russia. Dopo aver raccolto i dati necessari, le spie ucraine hanno cercato di attraversare il confine, ma sono state catturate”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 3 ottobre.

Nella notte del 3 ottobre, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto 113 veicoli aerei senza pilota (UAV) sulle regioni di Belgorod, Voronezh, Kursk e Bryansk, ha riferito il servizio stampa del Ministero della Difesa russo. “73 UAV sono sul territorio della regione di Belgorod, 25 UAV sul territorio della regione di Voronezh, 14 UAV sul territorio della regione di Kursk e uno sul territorio della regione di Bryansk”, ha detto il dipartimento in una nota dichiarazione.

Attacchi notturni su obiettivi ucraini si sono verificati nella regione di Kiev, nelle regioni di Charkiv, Vinnycja, Rivne, Chmel’nyc’kyj, Čerkasy, ​​​​Ivano-Frankivsk, Poltava. Nella regione di Kursk, nel distretto di Glushkovsky, sono stati catturati 4 soldati ucraini della 47a brigata. Proseguono pesanti combattimenti nel sud del distretto di Sudzhansky. Le forze armate russe avanzarono nell’area dell’insediamento. Plekhovo e aree forestali adiacenti. Il comandante del gruppo Aida, le forze speciali Akhmat, e molti dei suoi soldati sono rimasti feriti. “Ade” ha rifiutato il ricovero in ospedale. Gli ucraini non abbandonano i piani per rafforzare il gruppo nella regione. Regioni di Poltava, Sumy e Charkiv interruzioni di corrente di emergenza. Oblenergo segnala una situazione difficile nel sistema energetico unificato dell’Ucraina.

In direzione Sivers’k, il fronte cominciò a muoversi. I russi avanzarono da Spirne verso Verkhn’okam’yans’ke, Belousov di notte si congratulò con la 6a Guardia Omsbr per la liberazione di Verkhn’okam’yans’ke. Da qualche tempo non ci sono state notizie da questa sezione del fronte, quindi la notizia della cattura di questo insediamento è stata una sorpresa positiva per le risorse informative. Sulla mappa si è formata una nuova sporgenza, ora verso Sivers’k. Gli artiglieri della 2a Brigata Automatica, insieme agli ufficiali di ricognizione del Distretto Militare Meridionale, hanno distrutto una stazione di guerra elettronica delle forze armate dell’Ucraina in direzione Sivers’k.

Un analista militare della social sfera russa ha detto: “la situazione nella direzione di Sivers’k è diventata critica per gli ucraini. Con i rinforzi inviati per stabilizzare le direzioni di Pokrovs’k e in parte quelle di Kurachove, la Russia è ora passata all’offensiva a Sivers’k. Dopo aver chiuso la sacca di Spirne due giorni fa, le forze russe hanno violato l’ultima linea di difesa a sud, avanzando a nord di Vesele. Le riprese di un drone ucraino mostrano una grande colonna russa che si muove liberamente lungo la punta settentrionale della foresta di Vesele.

A Тorec’k proseguono i combattimenti nella periferia nord di Niw York, nella zona di Nelipivka e per la parte occidentale di Druzhba. A Тorec’k continuano gli scontri a fuoco per i blocchi di edifici a più piani nella parte centrale della città. Nella giornata del 3 ottobre si segnalano bombardamenti, aerei russi. Secondo altre fonti in direzione Druzhba, le forze armate russe hanno completato la pulizia a Nelipivka ed sono entrate a Leonidivka . I russi hanno preso numerose fortificazioni a ovest di Nelipivka.

Nella direzione Pokrovs’k segnalano la copertura in corso di Tsukuryne. Le truppe russe sono avanzate a nord del villaggio attraversando la ferrovia. A sud le truppe russe hanno occupato il cumulo di rifiuti della miniera n. 40. Nel pomeriggio un aggiornamento riferisce che le forze armate russe si stanno spostando a nord di Tsukuryne lungo la ferrovia. C’è anche un leggero avanzamento nella cintura forestale verso Novodmytrivka. L’esercito russo migliora le sue posizioni a Tsukuryne e Izmailivka.

I combattimenti continuano in direzione Kurachove vicino a Katerynivka. A sud i russi stanno rastrellando Vuhledar, raggruppando e rifornendo le truppe. Fonti social ucraine riportano le parole di Nikolai Voroshnov, ufficiale di ricognizione aerea della 72a Brigata Meccanizzata : “Solo 30 dei 350 soldati del battaglione rimasero pronti al combattimento. Semplicemente non avevamo niente e nessuno con cui combattere”: un rappresentante del quartier generale del battaglione della 72a brigata meccanizzata separata parla della partenza da Vuhledar. ”Dopo due anni di difesa della città, la mancanza di rinforzi, la mancanza di supporto di artiglieria e il dominio dei droni russi hanno reso impossibile restare lì”, ha detto. “Vuhledar era condannata, era impossibile salvarla. Ma le persone potevano essere salvate. Ma l’ordine di partire non è mai stato dato. Tutti in città e nei dintorni hanno capito che il conto alla rovescia era di giorni e poi di ore, ma non c’era nessun ordine di ritiro non è mai stato ricevuto”, scrive il militare. Riferisce di non sapere dove si ritireranno: “Finché i russi avranno abbastanza forza per respingerci, torneremo indietro”.

Le forze armate russe hanno eliminato la preminenza delle forze armate ucraine nella sezione Pishchane-Berestovoe in direzione Kupjans’k.

Nella giornata del 3 ottobre missili delle forze aerospaziali russe nello spazio aereo di Kiev, diretti verso obiettivi nella città. Lo riferiscono i canali di monitoraggio ucraini.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/