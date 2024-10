L’Ucraina sta raggiungendo volumi significativi di produzione di veicoli corazzati e sistemi di artiglieria”, ha dichiarato il primo Ministro Denys Shmygal. “Nel 2023, la produzione di armi in Ucraina è triplicata. Metà delle munizioni al fronte sono ucraine. L’implementazione del programma missilistico ucraino continua”. L’Ucraina poi ha già iniziato a lavorare sui propri missili balistici. Nella produzione dell’industria ucraina sono già stati investiti 4 miliardi di dollari e si prevede che questi finanziamenti aumenteranno nel 2025. La priorità resta lo sviluppo di droni e armi a lungo raggio, compresi i missili balistici, ha affermato il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov.

In via di risoluzione anche la diatriba con la Polonia. Il precedente ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysh aveva affermato che l’Ucraina non può aderire all’UE senza risolvere la “questione Volyn”. L’Ucraina ieri, si è detta pronta a discutere la questione della tragedia di Volyn con la Polonia, ha riferito il ministro per gli Affari Esteri ucraino, Andrij Sibiga. Ha affermato inoltre che il Ministero “ha sufficiente volontà politica e talento diplomatico per risolvere qualsiasi questione, comprese le questioni più complesse”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha licenziato due vicepresidenti dei servizi segreti esteri dell’Ucraina (uno di loro è stato riconfermato con la promozione a primo vice).

Il passaggio al posto di blocco al confine tra Ucraina e Romania è stato interrotto a causa di un attacco notturno delle forze armate russe. La dogana riferisce che le operazioni di controllo al posto di controllo di Orlivka sono state temporaneamente sospese, poiché “si stanno adottando misure per stabilizzare le operazioni dopo un attacco notturno da parte russa”.

Putin ha aperto un sito di formazione universitaria nel parco industriale di Rudnevo, una delle principali aree dove predominante è la creazione di droni. “I moderni UAV possono svolgere compiti che prima solo l’esercito e l’aviazione da combattimento potevano svolgere”, ha detto Putin nel parco industriale di Rudnevo in una conversazione con studenti universitari specializzati nell’assemblaggio e nel funzionamento dei droni.

Il Presidente russo ha osservato che la velocità dei droni russi ha già raggiunto i 300-500-700 km/h. Nikolai Patrushev ha visitato lo stabilimento di Zelenodolsk intitolato ad A. M. Gorky e lì ha tenuto un incontro in cui, tra le altre cose, è stata discussa l’attuazione dell’ordine di difesa dello Stato, ha riferito l’ufficio dell’assistente del capo dello stato.

Sempre alte le tensioni tra Russia e Unione Europea: Maria Zakharova, portavoce del Ministero per gli Affari Esteri ha definito Josep Borell un “serpente nell’ombra” dopo le sue dichiarazioni anti-russe. “È sempre stato l’ispiratore più attivo dell’iniziativa per le attività anti-russe. Ha da tempo oltrepassato tutti i confini come diplomatico, come personaggio pubblico, come politico e da tempo ha smesso anche di essere un falco è diventato una specie di serpente nell’ombra”, ha detto il diplomatico durante un briefing.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 2 ottobre.

I canali ucraini riferiscono che le truppe russe si sono avvicinate a Ekaterinovka da sud e stanno iniziando a preparare un attacco in direzione di Novoukrainka e Bogoyavlenka. Questi ultimi, secondo le Forze Armate russe, dovranno spezzare la linea di difesa ucraina nella regione di Kursk. Il gruppo di truppe Nord, sempre su Kursk afferma che le operazioni militari più attive hanno avuto luogo nel sud del distretto di Sudzhansky, dove le truppe russe continuano a spingere le forze armate ucraine fuori dall’area dell’insediamento. Plekhovo (l’insediamento stesso è ancora dietro agli ucraini). Anche nel settore del fronte Korenevskij si registrano progressi dei russi nella foresta. Nella sezione del confine di stato nel distretto di Glushkovsky, gli ucraini non hanno intrapreso azioni attive, ma hanno effettuato il raggruppamento e la sostituzione delle perdite.

In direzione di Charkiv ci sono feroci battaglie nel villaggio Vovčans’k. Le forze armate ucraine stanno cercando di aumentare le dimensioni del gruppo sulla riva destra del fiume Vovcha.

Nel sud della direzione Kupjans’k, il ministero della Difesa russo ha annunciato inaspettatamente la liberazione dell’insediamento dalle forze armate dell’Ucraina Vasyshcheve, regione di Charkiv. In precedenza, l’offensiva andava da nord a sud. A quanto pare si sta formando una nuova “sporgenza” del fronte. Secondo altre fonti nella tarda mattinata del 2 ottobre le forze russe sono avanzate di 4.000 metri raggiungendo la città di Vasyshcheve, dando una svolta nella direzione Borova, entrando nelle prime case dell’insediamento Vasyshcheve. I resoconti del controllo russo sulla città non sono veri, ci sono ancora combattimenti in corso al centro.

In direzione del distretto di Liman, le truppe russe stanno avanzando da Makiïvka verso la piantagione forestale situata a ovest, secondo altre fonti le forze russe hanno catturato Makiivka direzione Borova. Altre fonti riportano che le truppe russe hanno attraversato il fiume Zherebets in più punti, il che ha costretto gli ucraini a ritirarsi dalla città. Le riprese dei droni ucraini confermano anche un’avanzata russa nella cintura forestale appena a ovest di Makiivka, alle coordinate 49.23328, 37.97084.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno preso piede nella parte sud-orientale di Tsukuryne e hanno occupato una miniera situata a sud-est. Gli scontri continuano nella zona di Mykolaivka, a nord e ovest di Novohrodivka e a nord di Selydove. L’altezza strategica consentirà alle forze russe di avere il controllo del fuoco sulle rotte di rifornimento che portano a Tsukuryne meridionale e Izmailivka.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le strutture delle forze armate ucraine a Orichiv e Zaporozhzhie vengono distrutte ogni giorno dall’artiglieria aerea e missilistica russa. Le forze armate ucraine si nascondono nelle aree urbane.

La regione di Belgorod continua a subire attacchi da parte delle forze armate ucraine. I militari ucraini hanno attaccato con un drone FPV il villaggio di Tishanka, distretto di Volokonovsky, ferendo due civili. In precedenza, Tishanka era stata colpita dal fuoco dell’artiglieria. Ieri mattina il sistema di difesa aerea russo ha aperto il fuoco nella regione di Belgorod abbattendo un drone di tipo aereo. Non ci sono state vittime. Nel villaggio di Dubovoe è stata danneggiata la facciata di un edificio commerciale.

Nella DPR, a Horlivka, un uomo morto e un ferito a seguito di un colpo di artiglieria a grappolo e attacco di drone.

Graziella Giangiulio

