ARGENTINA. Università contro Milei: no tagli a studio e cultura

Centinaia di migliaia di studenti argentini nei giorni scorsi sono scesi in piazza contro i drastici tagli alla spesa nelle università pubbliche da parte del governo di Javier Milei.

Le proteste sono state organizzate dopo che l’amministrazione ha minacciato di porre il veto a una legge approvata dal Congresso settimane fa per garantire i finanziamenti universitari, mentre l’Argentina affronta una crisi economica con un’inflazione annuale vicina al 240% e oltre metà della sua popolazione in povertà, riporta Reuters

“Il governo ha un piano sistematico, metodico e graduale per distruggere l’istruzione pubblica”, ha affermato Ricardo Gelpi, preside dell’Università di Buenos Aires, in una dichiarazione.

Il governo di Milei ha ripetutamente giustificato i tagli, deridendo le università pubbliche come luoghi di indottrinamento “socialista”, ma le istituzioni hanno una solida reputazione tra gli argentini. Dopo la protesta, l’ufficio di Milei ha raddoppiato gli sforzi, promettendo di porre il veto alla spinta “irresponsabile” per aumentare la spesa per le università nazionali, nonché a qualsiasi proposta che “minacci l’equilibrio fiscale”.

Gelpi ha affermato che l’amministrazione di Milei non si preoccupa dell’istruzione e che i tagli rappresentano una piccola frazione della produzione economica del paese.

Il capo della Federazione Universitaria Argentina, Piera Fernandez, ha detto che l’istruzione universitaria pubblica sta “lottando per la sua sopravvivenza”, aggiungendo che la spesa per l’istruzione e la scienza è un investimento, non una spesa.

Ad aprile, una protesta che ha attirato centinaia di migliaia di studenti e insegnanti ha costretto Milei a riconsiderare un taglio al bilancio dell’istruzione superiore. Le autorità universitarie hanno poi affermato che il governo non ha apportato i miglioramenti promessi.

Il ministero del Capitale umano argentino ha dichiarato che l’impegno del governo nei confronti delle università pubbliche è rimasto “fermo”: “L’istruzione universitaria pubblica non è mai stata definanziata”, ha affermato.

Secondo l’Università di Buenos Aires, i docenti universitari e il personale non docente hanno perso circa il 40% del loro potere d’acquisto da dicembre e il deterioramento continua.

“Se la legge venisse bocciata, le conseguenze sarebbero molto gravi”, ha aggiunto Florencia Rivero, docente presso l’Università di Buenos Aires, affermando che ciò avrebbe avuto ripercussioni su stipendi, ricerca e altre attività fondamentali.

Maddalena Ingrao

