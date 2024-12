CINA. XI Jinping elogia Macao e vuole farne il nuovo polo industriale 

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato il polo dei casinò di Macao a diversificare la propria economia mentre prestava giuramento al nuovo governo dell’ex colonia portoghese venerdì in occasione di un evento che celebrava il 25° anniversario della sua cessione alla Cina.

Il nuovo amministratore delegato Sam Hou Fai, primo leader di Macao nato nella Cina continentale, ha promesso di affrontare lo sviluppo economico sbilanciato e non coordinato del territorio, riporta AP.

Dalla sua cessione nel 1999, la città di 687.000 abitanti si è evoluta da un’enclave del gioco d’azzardo guidata dal monopolio nel più grande polo del gioco d’azzardo al mondo, attirando orde di turisti dalla Cina continentale. Il boom dei casinò ha migliorato gli standard di vita, ma le autorità temono che l’economia della città semi-autonoma dipenda in modo malsano dal settore.

Xi Jinping ha elogiato i progressi di Macao nella diversificazione economica negli ultimi cinque anni e la sua rafforzata influenza internazionale. Ha chiesto alla città di espandere il suo ruolo internazionale, attraendo al contempo talenti globali per costruire una Macao migliore.

Ha poi affermato che la città dovrebbe migliorare la sua pianificazione dello sviluppo industriale, rafforzare il supporto politico e aumentare gli investimenti per coltivare nuove industrie competitive a livello internazionale, in quello che gli osservatori hanno definito commenti più forti e specifici di prima: ”Il governo della regione amministrativa speciale e tutti i settori della società devono mostrare più attenzione ai giovani e creare un ambiente e condizioni migliori per la loro crescita, lo sviluppo dei talenti e la realizzazione delle loro aspirazioni”, ha affermato.

Sebbene l’attivismo politico non abbia mai seriamente messo alla prova Pechino a Macao, le autorità hanno rafforzato il controllo negli ultimi anni, in particolare dopo che Hong Kong è stata scossa da mesi di enormi proteste antigovernative nel 2019.

Il dissenso politico è stato ampiamente messo a tacere. Una veglia commemorativa della repressione militare cinese delle proteste pro-democrazia di piazza Tienanmen nel 1989 è stata vietata e alle figure pro-democrazia è stato impedito di competere nelle elezioni legislative. L’anno scorso, la città ha rafforzato la sua legge sulla sicurezza nazionale.

Xi ha affermato che “la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo sono al di sopra di tutto”, pur sottolineando la necessità di salvaguardare l’autonomia della città. Ha affermato che la sicurezza è una precondizione per lo sviluppo e che i residenti dovrebbero custodire la loro stabilità e pace duramente conquistate.

Pechino ha designato una zona speciale sull’isola di Hengqin nella vicina città di Zhuhai, gestita congiuntamente da Guangdong e Macao, per aiutare a promuovere nuove industrie. Si prevede che tale zona avrà circa 120.000 residenti di Macao entro il 2035. Xi ha affermato che Macao deve partecipare in modo attivo all’iniziativa Greater Bay Area, con cui Pechino mira a collegare Macao, Hong Kong e altre nove città del Guangdong in una potenza economica.

Lucia Giannini

