FRANCIA. Glucksmann accusa Trump: “O è un utile idiota, o è il distruttore dell’Europa”

Martedì, l’eurodeputato e candidato alla presidenza francese Raphaël Glucksmann ha accusato il presidente statunitense Donald Trump di essere un “utile idiota” o un agente della distruzione dell’Europa: “Alla guida degli Stati Uniti c’è qualcuno che è, a scelta, un utile idiota o un agente della distruzione della forza e della libertà europee”, ha dichiarato Glucksmann.

Durante il Competitiveness Summit organizzato da POLITICO, Glucksmann ha criticato la decisione di Trump di allentare le restrizioni sulle esportazioni di diesel russo, affermando che la guerra della Russia contro l’Ucraina colpisce direttamente gli europei, riporta Anadolu.

Ha inoltre invocato un rafforzamento delle capacità di difesa europee e investimenti congiunti, mettendo in guardia contro l’ipotesi che la leader di estrema destra Marine Le Pen possa diventare presidente nel 2027.

L’ex primo ministro francese e candidato alla presidenza Édouard Philippe ha sollecitato maggiori investimenti europei nell’intelligenza artificiale (IA), avvertendo che restare indietro rispetto a Stati Uniti e Cina potrebbe compromettere la sovranità europea: ”Il mondo dell’IA utilizza capitali americani insieme a risparmi e dati europei; la cosa mi infastidisce, perché è una questione di sovranità”, ha affermato Philippe.

Ha chiesto di mobilitare i risparmi europei per sostenere aziende digitali come la startup francese di IA Mistral e ha criticato la decisione del motore di ricerca tedesco Ecosia di abbandonare i modelli di quest’ultima a favore di alternative cinesi.

Philippe ha inoltre auspicato progetti congiunti franco-tedeschi in settori strategici e una regolamentazione globale della ricerca, dello sviluppo e dell’uso dell’IA.

Il politico francese Bruno Retailleau ha criticato le politiche commerciali e normative dell’UE, sostenendo che la concorrenza sleale e l’eccessiva regolamentazione interna abbiano indebolito la base industriale francese: ”Sono favorevole al libero scambio, ma voglio che sia leale ed equo”, ha dichiarato, avvertendo che l’Europa rischia di trasformarsi in un “protettorato industriale cinese” e in un “protettorato digitale americano”.

Retailleau ha inoltre sostenuto che un approccio tecnologicamente neutrale agli obiettivi UE del 2035 per i veicoli offrirebbe maggiore flessibilità ai produttori. Ha osservato che la Francia è in ritardo nell’adozione di robotica e IA da parte delle piccole e medie imprese, chiedendo un maggiore sostegno per favorirne la crescita.

Maddalena Ingroia

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