UKRAINERUSSIAWAR. Rutte: non può esserci sicurezza europea senza Ucraina. I russi dopo 31 mesi catturano Vuhledar

Mark Rutte è diventato il nuovo Segretario generale della NATO. “Dobbiamo garantire che l’Ucraina sopravviva come nazione sovrana, indipendente e democratica”, ha detto il nuovo Segretario. “Non può esserci sicurezza duratura in Europa senza un’Ucraina forte e indipendente”, ha chiosato Rutte

La NATO ha mezzo milione di soldati in uno stato di elevata prontezza al combattimento, ha affermato l’ex segretario generale della NATO Stoltenberg.

In Ucraina si confermano i rumors, il ministro della Difesa ucraino Umerov ha licenziato quattro deputati: ”Ho firmato una proposta al governo sul licenziamento dei viceministri della difesa – Stanislav Gaider (passa alla carica di capo dell’ufficio del ministro), Alexander Sergei, Yuri Dzhigir, Lyudmila Daragan (segretario di Stato)”, ha detto il ministro. Un duro colpo per il capo della direzione principale dell’intelligence, Kirill Budanov: per ordine del ministro della Difesa Umerov, la società di esportazione Spetstekhnoexport è stata rimossa dalla sua giurisdizione, trasferendola alla giurisdizione del Ministero della Difesa. Pertanto, il dipartimento di Budanov è stato “spazzato via” dai flussi finanziari. Ma a quanto pare il “tetto” per i dipendenti della GUR rimarrà.

Il 30 settembre, il presidente russo Putin ha tenuto una riunione di emergenza a Mosca. Il suo corteo, insieme a una colonna di polizia di scorta, è stato filmato mentre sfrecciava per le strade di Mosca. Non si sa di cosa abbia discusso. Il 1 ottobre si apprende dalla social sfera che gli AfricaKorps sono partitive riprendersele città del Mali ora sotto dominio JNIM. E ancora c’è un contatto diretto con l’Iran per gli attacchi su Israele.

Nel mese di settembre, le forze armate russe per la prima volta hanno attaccato quotidianamente l’Ucraina con munizioni vaganti. In totale, secondo le stime ucraine, furono sparati 1.339 geran, di cui 1.107 furono abbattuti e alcuni furono soppressi dalla guerra elettronica. In media, le forze armate russe hanno lanciato 44 UAV al giorno e il lancio record di 72 veicoli è avvenuto il 14 settembre.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 1° ottobre.

Il comando ucraino il 30 settembre ha emesso un ordine ritiro da Vuhledar. Il 1° ottobre Le forze russe hanno preso d’assalto Vuhledar da ovest, prendendo l’ospedale a sud-ovest. Una bandiera russa è stata issata sul “Vecchio garage Lada” a nord-ovest a 47.78669, 37.24166.

Rapporti non confermati affermano che le forze ucraine sono riuscite a ritirarsi dalle loro posizioni a Vuhledar, sin dalla mattina rapporti di truppe russe all’interno della “Cittadella”, un gruppo di grattacieli nel centro della città. Intorno a mezzogiorno le forze russe hanno dichiarato di aver preso Vuhledar ponendo fine a una battaglia durata 31 mesi.

Una bandiera russa è stata issata nell’edificio nord-orientale della “Cittadella”, che era l’ultima posizione ucraina rimasta nella città. Piccole sacche di forze ucraine sono ancora trattenute nelle case a nord della città.

Le forze russe hanno raggiunto il centro di Izmailivka, direzione Kurachove. Alcune fonti russe affermano che le truppe russe hanno stabilito il pieno controllo sulla città, tuttavia ciò non è stato ancora confermato. La 79a Brigata ucraina si è ritirata dalla direzione Kurakchove ed è partita per la direzione Pokrovs’ke. Nota, non Pokrovs’k a Donetsk ma Pokrovs’ke, la città nella regione di Dnepropetrovsk. Si attende dunque un’offensiva russa a Zaporozhshie. Nella mattina registrato attacco missilistico russo su Zaporozhzhie.

È stato lanciato un attacco missilistico sulla regione di Odessa

Nella regione di Sumy è stata ampliata la zona di evacuazione obbligatoria dal distretto omonimo, consiglio distrettuale. I residenti della città di Vorožba e di alcuni insediamenti delle comunità territoriali di Belopolskaya, Krasnopolskaya, Yunakovskaya, Miropolskaya, Khotynskaya e Nikolaevskaya sono tenuti ad andarsene.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/