L’intelligence statunitense ritiene che consentire attacchi in profondità contro la Russia con armi occidentali comporti “rischi potenziali con benefici incerti” fonte New York Times. Secondo la pubblicazione, gli analisti dell’intelligence ritengono che una tale risoluzione potrebbe provocare attacchi russi alle basi americane ed europee, ma difficilmente influenzerà notevolmente il corso della guerra. Secondo gli ucraini però è molto probabile che dopo le elezioni presidenziali gli Stati Uniti revocheranno le restrizioni per l’Ucraina sugli attacchi sul territorio russo, fonte vice capo del comitato di difesa della Rada Yegor Chernev.

In ogni caso secondo una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “L’Ucraina vincerà questa guerra. E gli Stati Uniti continueranno a sostenerla in ogni passo di questo percorso.”

“La NATO non ha registrato cambiamenti nella dottrina nucleare russa che richiederebbero cambiamenti nella politica dell’Alleanza”, ha affermato il Segretario generale uscente Jens Stoltenberg. “Ogni volta che abbiamo aumentato il nostro sostegno con nuovi tipi di armi – carri armati, fuoco a lungo raggio o F-16, i russi hanno provato interferire con noi. Hanno fallito e quest’ultimo esempio non dovrebbe impedire agli alleati della NATO di sostenere l’Ucraina”, ha sottolineato il Segretario generale.

Sulla ripresa dei negoziati per la pace si apprende dai media che la Svizzera sostiene l’«iniziativa di pace» di Cina e Brasile nei confronti dell’Ucraina fonte Blick. Un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero, Nicolas Bidot, ha affermato che l’iniziativa ha ricevuto il sostegno del suo Paese perché “richiede un cessate il fuoco e una soluzione politica al conflitto”. In materia si è espresso il ministro degli Esteri cinese che ha anche messo in guardia contro l'”espansione” della guerra in Ucraina.

Fonti social riportano che che prodotti militari siano stati spediti dall’Egitto all’Ucraina, mentre il giornale spagnolo El Pais afferma che Volodymyr Zelenskyj si prepara ai negoziati con la Russia nel mezzo alla situazione critica in Ucraina. È stato riferito che aumenta anche la pressione esterna per i negoziati, nei quali l’Ucraina sarà costretta a fare delle concessioni. A confermare la notizia il suo addetto stampa, Sergei Nikiforov: “Anche se non esiste ancora una soluzione chiara, c’è un’enorme pressione sui partner… con argomenti, compiti, sfide… Speriamo che i partner si arrendano”, ha chiosato l’addetto stampa.

Il presidente del’Ucraina Volodymyr Zelnsky ha dichiarato che: “Questa settimana i russi hanno usato quasi 900 bombe aeree, più di 300 geran e più di 40 missili contro l’Ucraina”.

E siccome l’esercito ucraino è in forte difficoltà il presidente si prepara ad un nuovo cambio dei vertici. Secondo fonti in Ucraina circolano voci su gravi cambiamenti nel governo: il ministro della Difesa Rustem Umerov e il capo della direzione principale dell’intelligence Krill Budanov se ne andranno, mentre arriveranno Mikhail Fedorov e Oleg Ivashchenko. Budanov sarà nominato ambasciatore. Il primo Ministro Denis Shmygal rafforza la sua squadra contrariamente alle aspettative di qualche settimana fa che lo davano come uscente.

Le forze armate ucraine non sono riuscite a colpire il deposito di munizioni a Kotluban vicino a Volgograd a confermarlo dati immagine satellitare. Le fotografie mostrano che un incendio è scoppiato vicino all’arsenale della direzione principale dei missili e dell’artiglieria del Ministero della Difesa russo dopo un attacco UAV, ma l’incendio non si è diffuso nel territorio del deposito di munizioni.

Il 30 di settembre il ministro per gli esteri ucraino Andriy Sibiga ha incontrato a Budapest Péter Szijjártó: i ministri degli Esteri di Ucraina e Ungheria hanno avuto un colloquio personale nel tentativo di ricucire i rapporti.

Il presidente russo Vladimir Putin, il 30 settembre si è congratulato con la Russia per il suo “Giorno della riunificazione” di Zaporozhye, Cherson, Lugansk e Donetsk. Non solo fonti social russe segnalato un aereo da ricognizione Tu-204ON è volato nel Caucaso settentrionale.

Secondo risorse ucraine, la Russia non avrebbe abbastanza specialisti per servire i caccia Su-57. Secondo le informazioni ucraine, l’esercito russo ha riscontrato problemi non solo nella manutenzione del caccia Su-57, ma anche nella produzione. Le sanzioni occidentali rendono difficile risolvere questi problemi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 30 settembre.

Nella mattina del 30 settembre, le truppe russe hanno lanciato un’offensiva su larga scala nelle direzioni Vovčans’k e Charkiv.

Crescono le preoccupazioni ucraine per Vuhledar mentre le truppe russe violano le difese occidentali. Vuhledar è una città strategicamente importante che è stata difesa da unità d’élite ucraine dall’inizio del 2022. Ion line ci sono video che mostrano i russi a Vuhledar est. Nella tarda mattinata del 3 sono stati segnalati combattimenti alla scuola numero 2 di Ugledar. Ciò significherebbe che le forze russe sono riuscite a entrare nella metà occidentale della città. Secondo alcune fonte le forze russe sono avanzate a ovest di Vodyane fino a 2,5 km fino a Bohoyavlenka, la maggior parte delle fonti affidabili afferma che alla Russia manca solo 1 km per arrivare alla città.

L’esercito russo ha occupato Marynivka ed è avanzato vicino a Novohrodivka, la notizia è confermato da risorse ucraine. Le forze russe hanno preso d’assalto Tsukurino da tre direzioni diverse, direzione Kurachove. Sempre in tarda mattinata si apprende che le forze russe hanno catturato la fortificazione di Sukhniy Yar area di Novohrodivka. L’esercito russo ha tagliato l’autostrada Selydove-Kurachove nel DPR. Lo hanno riferito le forze dell’ordine alla TASS. Inoltre, le forze russe mantengono il controllo del fuoco sulla linea ferroviaria vicino al villaggio di Cukurino. Secondo un’altra fonte in direzione Pokrovs’k, le truppe russe a nord di Mykolaïvka stanno distruggendo le roccaforti ucraine che si trovano sulla strada per Mirnograd. Selydove e Tsukuryne sono inclusi a metà copertura, la logistica delle forze armate ucraine nelle aree popolate è limitata.

Infine il Ministero per la Difesa russo ha dichiarato ufficialmente che le forze armate russe hanno preso Nelipivka nel DNR.

Per tutta la notte, le risorse ucraine hanno riferito del lavoro degli UAV d’attacco russi, il cui obiettivo principale era la regione della capitale ucraina. Esplosioni sono state registrate anche nelle regioni di Dnepropetrovsk, Zaporozhzhie, Zhytomyr, Vinnitsa e Cherkasy. Le regioni di Cherkiv e Sumy sono state colpite da FAB con UMPC.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno aumentato la pressione nelle ultime 24 ore nella direzione Novy Put – Vesyoloye, espandendo la zona di controllo vicino al confine Volfino e cercando di aggirare Vesyoloye dal fianco sinistro. Nel distretto di Sudzhansky sono state segnalate azioni attive delle unità russe a sud di Plekhovo.

In direzione Krasnolimansk è stata confermata la liberazione di Makiïvka (LPR). Insieme all’espansione della zona di controllo a sud, a Nevs’ke si formarono due sporgenze anteriori.

A Torec’k le forze armate russe continuano le loro operazioni d’assalto, casa per casa. Gli ucraini effettuano contrattacchi con il supporto di veicoli corazzati. Proseguono pesanti combattimenti nella parte settentrionale di Niw York.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate ucraine stanno nuovamente bombardando la centrale nucleare di Zaporozhzhie. Un trasformatore della sottostazione di Raduga è stato distrutto da un colpo diretto dell’artiglieria delle forze armate ucraine. La situazione dell’approvvigionamento energetico a Energodar è sotto controllo, la città è alimentata.

La regione di Belgorod è sotto costante bombardamento da parte delle forze armate ucraine. A Oktyabrsky, nel distretto di Belgorod. Vyazovoe, distretto di Krasnoyaruzhsky, Murom, distretto urbano di Shebekinsky, Shebekino sono stati attaccati.

Nella DPR, civili sono rimasti feriti oggi a seguito delle azioni delle forze armate ucraine, durante gli attacchi a Donetsk e Horlivka.

