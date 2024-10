ISRAELHAMASWAR. L’Iran attacca Israele: oltre 100 missili. Gli houthi attaccano una nave. Israele continua gli omicidi mirati dei leader di Hezbollah e opera entro i confini del Libano 

Mentre chiudiamo queste righe, Teheran ha attaccato con oltre 100 missili “ipersonici” il territorio di Israele. 1864 avvisi e sirene in tutta Israele. L’Idf sarebbe pronto a rispondere. L’attacco iraniano si concluso alle 19.40 del 1° ottobre.

”Gli Stati Uniti sostengono ancora un cessate il fuoco, ma la pressione militare potrebbe aiutare a raggiungere un accordo diplomatico”. Di fatto dunque gli Stati Uniti darebbero il via libera alla guerra di Israele in Libano.

Alte personalità della Casa Bianca hanno detto in privato a Israele che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto la sua decisione di aumentare la pressione militare contro Hezbollah, anche se l’amministrazione Biden ha pubblicamente esortato il governo israeliano nelle ultime settimane a ridurre i suoi attacchi, secondo funzionari americani e israeliani.

Il consigliere presidenziale Amos Hochstein e Brett McGurk, coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente, hanno detto ai massimi funzionari israeliani nelle ultime settimane che gli Stati Uniti erano d’accordo con l’ampia strategia del primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di spostare l’attenzione militare di Israele a nord contro Hezbollah per convincere il gruppo a impegnarsi in colloqui diplomatici per porre fine al conflitto, hanno detto i funzionari a POLITICO.

Il ragionamento secondo secondo la testata Politico è che Israele ha cancellato la struttura di comando di Hezbollah in Libano, minando gravemente le capacità del gruppo e indebolito l’Iran.

La Russia ha intimato a Israele di ritirarsi immediatamente il Libano.

Sempre gli Stati Uniti, invece, rilevano i preparativi in ​​Iran per un attacco missilistico contro Israele da parte dell’Iran. L’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, guiderà la preghiera del venerdì di Teheran e terrà un discorso senza precedenti il ​​4 ottobre. L’ultima volta che il leader supremo ha guidato personalmente la preghiera del venerdì e ha tenuto un sermone è stato nel gennaio 2020, dopo gli attacchi missilistici dell’Iran sulle basi statunitensi in Iraq dopo l’assassinio del generale Soleimani.

Benjamin Netanyahu, il 30 settembre è stato chiaro, in una dichiarazione pubblica, ha riferito che attaccherà l’Iran e promuoverà un cambio di regime. Circa due settimane fa, il gabinetto ha approvato un altro obiettivo per la guerra che è rimasto riservato, ovvero: impedire un’ampia campagna che coinvolga l’Iran. Giovedì sera, i ministri del gabinetto hanno cambiato questo obiettivo, alla vigilia dell’assassinio di Nasrallah. Nella discussione speciale convocata quando il primo Ministro soggiornava nel suo hotel a New York, ore prima dell’assassinio di Nasrallah, i ministri aggiornano l’obiettivo per “ridurre la possibilità che la campagna si trasformi in una guerra totale”. La riunione del gabinetto del 30 settembre ha rimosso l’obiettivo di evitare una guerra con l’Iran. Cioè, Israele si sta preparando per una significativa espansione della guerra, incluso uno scambio di colpi con l’Iran a breve. Nel pomeriggio del 1 ottobre Benjamin Netanyahu ha dichiarato: ”Cittadini di Israele, siamo nel mezzo di una campagna contro l’asse del male dell’Iran. Ieri ho detto che questi sono giorni di grandi successi e grandi sfide”. Nella serata si apprende da fonti social che l’aereo presidenziale avrebbe lasciato Israele.

Israele recluterà più soldati per la guerra in Libano, in una dichiarazione l’IDF fa sapere: “In base alla valutazione della situazione, è stato deciso di mobilitare quattro brigate di riserva e forze aggiuntive per le attività operative nel settore settentrionale”.

Il vice Capo di Stato Maggiore, il maggiore generale Amir Baram, segnala le intenzioni di invasione delle IDF: “L’eliminazione di Nasrallah non è la fine della guerra, i prossimi giorni saranno giorni di prova”. L’IDF ha imposto una zona militare chiusa nell’area di Metula, Misgav Am e Kfar Giladi. “La Divisione 98 ha iniziato un’attività mirata nell’area del Libano meridionale”, ha detto Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa israeliana. E ancora ha riferito: “In base alla valutazione della situazione, l’IDF sta richiamando altre quattro brigate di riserva per missioni operative nell’arena settentrionale”.

Il portavoce dell’IDF, Daniel Hagari invita gli israeliani a non pubblicare i movimenti delle truppe, tra crescenti indicazioni, rapporti e voci di un’imminente incursione di terra israeliana nel sud del Libano. Alcuni politici israeliani hanno pubblicato sui social media accenni poco velati all’operazione Blooming Ground. Tra questi il ministro dell’economia libanese Amin Salam ha detto a Sky News che “le operazioni sono iniziate”, aggiungendo di aver sentito che l’IDF è “in movimento” e ha il confine “coperto di carri armati”.

L’IDF ha inoltre ucciso Muhammad Jaafar Katzir, comandante dell’unità per il trasferimento di armi dall’Iran e dai suoi affiliati a Hezbollah in Libano (Unità 4400).

Riportiamo il discorso degli ufficiali israeliani ai soldati che si stanno radunando vicino al confine libanese: “I nostri compiti sono attaccare l’organizzazione terroristica Hezbollah, distruggere la sua infrastruttura, il suo leader e i terroristi, rimuovere la minaccia per i residenti dello Stato di Israele e creare le condizioni per riportare i residenti del nord nelle loro case a Hatachon.

“Avete combattuto con coraggio, aggressività, letalità e determinazione. All’inizio del nuovo anno, noi, le squadre di combattimento del 98° dipendente, siamo i primi ad andare all’attacco per una nuova realtà e per i residenti del nord.”

UKMTO segnala un attacco missilistico contro una nave a 97 miglia nautiche a nord-ovest di Hudaydah, Yemen. Gli Houti hanno colpito un’altra nave in risposta all’uccisione di Nasrallah.

L’esercito libanese nel pomeriggio del 1° ottobre ha dichiarato: “Non abbiamo ancora osservato alcun ingresso delle forze israeliane nel territorio libanese”. Ieri avrebbero potuto fare un raid simile a quello dei mesi scorsi, ma finora non c’è stata alcuna spinta verso il confine libanese. Gli ultimi mesi hanno coinvolto infrastrutture inutilizzate, alcune addirittura ancora bloccate. Non si sono verificati scontri in nessuna.

Escalation della situazione tra Israele – Hezbollah – Hamas aggiornato alle 16:00 del 1° ottobre.

L’esercito libanese abbandona la sua posizione n Abu Shanan, vicino a Qatmon, nella regione di Rmeish, per ridistribuire le sue forze in altre aree di confine. Gli attacchi di artiglieria si sono concentrati sulle pianure di Khiyam. L’evacuazione dell’esercito libanese è stata confermata da tutti i punti di confine e dalle torri di guardia, verso la parte posteriore dove si trovano le unità e i quartier generali del battaglione. Questo è avvenuto dopo un consiglio delle forze ONU in Libano, basato sulle intenzioni israeliane.

Nella notte l’artiglieria israeliana colpisce non-stop verso la pianura di Khiyam e Wazani utilizzati proiettili al fosforo e proiettili di carri armati; colpite anche le aree ovest alle alture di Kfar Shouba e Shebaa a est. Finora, non ci sono incursioni in Libano. Corazzati israeliani possono essere avvistati nell’insediamento di Maayan Baruch, di fronte ad Abel al-Qamh e al-Wazzani.

Attacchi aerei israeliani vicino a Mahmoudieh, Wadi Burger, fiume Litani e alla periferia di Zawtar e Dier Siryan. Un altro attacco nella notte è stato segnalato a Markaba. Attacchi aerei israeliani vicino a Marwanieh, Khiyam, Kfarkila, Kawkaba e Arabsalem.

Attacchi aerei israeliani su Taibeh, Qana e Baysarieh. Il focus sono i villaggi di confine. Razzi e proiettili illuminanti vengono sparati su Blida, seguiti da attacchi di artiglieria verso l’area di Kan’an a sud della città. Israele nella notte ha emanati ordini di evacuazione israeliani per un intero quartiere di Beirut. Si tratta dell’area del complesso Sayyed Shuhada. Stanno evacuando l’intera area e l’area vicino alla moschea Al-Qaem (in cui hanno avuto luogo diversi omicidi). L’altra zona è a Laylaki, vicino al negozio TopG. La terza evacuazione è avvenuta in via Bir Al-Abed, vicino alla moschea Al-Rida.

Secondo fonti libanesi nella notte sono stati distrutti 13 edifici, che fanno parte di un complesso di alloggi sovvenzionati: 5 edifici nel progetto Al-Kadhim; 8 edifici nel progetto Al-Ameer.

In risposta Hezbollah rivendica attacchi ai Kiryats vicino a Haifa con razzi Fadi-1. Hezbullah ha rilasciato una dichiarazione annunciando di aver colpito i soldati israeliani nei frutteti di fronte alle città di Odaiseh e Kfar Kila con armi appropriate. Rivendicato altro attacco contro i soldati a Shtula. Allerte rosse a Misgav Am. Hezbollah sta cercando di attaccare i soldati che si stanno radunando in questa zona. Allerta rossa a Zar’it al confine libanese Allerta rossa a Netua, Shtula. Nel corso della mattinata, Hezbollah ha effettuato 6 attacchi, prendendo di mira insediamenti e zone di confine, per la prima volta con tale intensità in 1-2 settimane Gli attacchi mirano a interrompere le basi di sosta israeliane di: Shtula con artiglieria; Metulla con artiglieria; Metulla con razzi; Avivim con artiglieria; Rosh Pina con razzi; Duviv con Falaq-2; Base di Ramtha e Samaqa.

Nel pomeriggio del 1° ottobre, Hezbullah inizia le operazioni di Khaybar, con il grido di “Labayk ya Nasrallah”. Hanno annunciato di aver lanciato diversi razzi Fadi-4 verso la base di spionaggio di Galilot e Tel Aviv. Alcuni dei razzi sono stati intercettati e almeno uno ha colpito la Route 6 vicino a Kafr Qasim. Sirene nei Kiryats che circondano Haifa e Acri.

Si registrano attacchi a Gaza: l’attacco israeliano contro una scuola ha ucciso 6 persone.

Israele ha attaccato anche in Siria: a Damasco ha ucciso 3 civili.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/