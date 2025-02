UKRAINERUSSIAWAR. Trump deluso dal NO di Zelensky sulle terre rare. Peskov annuncia: diplomazie al lavoro per l’incontro Trump Putin. Kursk sotto pressione: Mosca entra a Sumy

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il conflitto in Ucraina potrà essere risolto in un anno, altrimenti potrebbe iniziare la Terza guerra mondiale. E ha fortemente criticato Zelenskyj dandogli del “dittatore senza elezioni”, definendolo “un comico di discreto successo che ha fatto un pessimo lavoro”.

Elon Musk ha rinforzato la pressione sull’Ucraina proponendo che il Ministero dell’Efficienza dello Stato, Doge, effettui una verifica del denaro inviato in Ucraina. In realtà Trump non si aspettava un no di Zelensky all’accordo sulle risorse minerarie e terre rare. E mentre si avvicina il quarto anno di conflitto il presidente dell’Ucraina prima di firmare qualsiasi carta chiede garanzie per il suo paese. Gli Stati Uniti si oppongono a definire la Russia un “aggressore” in una dichiarazione del G7 in occasione dell’anniversario della guerra russo-ucraina, riferisce il Financial Times.

Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà a Washington la prossima settimana per discutere dell’Ucraina, fonte Le Figaro. I leader europei condannano la “dichiarazione dittatoriale” di Trump. Alexander Stubb dalla Finlandia ha affermato di sostenere la Costituzione ucraina e il presidente democraticamente eletto Zelenskyj. Il primo Ministro finlandese Petteri Orpo: “L’Ucraina ha il diritto di aderire all’UE e alla NATO”. Il norvegese Jonas Gahr Støre ha definito la dichiarazione di Trump profondamente ingiusta. Il ministro degli Esteri norvegese: “Non possiamo permettere alla Russia di plasmare con la forza il sistema di sicurezza in Europa. L’Ucraina sta combattendo non solo per la sua sopravvivenza ma anche per i nostri principi comuni e noi rimarremo fermi nel sostenerla”. Il presidente ceco Petr Pavel: “Definire dittatore il presidente di un paese del genere richiede una grande dose di cinismo”.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani: “La sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina non può essere garantita senza le garanzie degli Stati Uniti” . Il 24 febbraio a Kiev arriverà il primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez: “Lunedì sarò a Kiev per confermare il sostegno della Spagna alla democrazia ucraina e al presidente Zelenskyj”, ha scritto Sanchez su X. Le liste di sanzioni europee contro la Federazione Russa perderanno vigore solo se gli Stati Uniti decideranno di revocare le restrizioni precedentemente imposte da Washington, scrive il portale EUobserver.

Il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Sibiga: “Nessuno può costringere l’Ucraina a capitolare, noi difenderemo il nostro diritto di esistere”. Nel frattempo Mosca continua a colpire le infrastrutture energetiche: “Le infrastrutture di produzione del gas sono danneggiate in Ucraina”, ha detto il ministro dell’Energia German Galushchenko. L’esercito russo ha effettuato un attacco di gruppo contro le infrastrutture del gas e dell’energia che riforniscono il complesso militare-industriale dell’Ucraina, riferisce il Ministero della Difesa russo.

Il capo del servizio di controllo dell’FSB, il generale Vladimir Kryuchkov, si è dimesso – fonte RVNP. Sul fronte della ripresa del dialogo con gli Stati Uniti si apprende che “la Banca Centrale non sta negoziando con gli Stati Uniti riguardo alla revoca delle sanzioni economiche alla Russia” ha detto la presidente Nabiullina; “Visa e Mastercard non hanno contattato la Banca Centrale per il ritorno nella Federazione Russa, è prematuro parlarne”, ha detto Nabiullina.

Il Portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov non esclude la continuazione dello scambio di prigionieri tra Federazione Russa e Stati Uniti. “La Federazione Russa è pronta a tornare al tavolo dei negoziati sull’Ucraina”, ha detto Putin in seguito ai risultati dei negoziati a Riad. “La Russia attribuisce fondamentale importanza alla risoluzione del conflitto in Ucraina; da parte americana, ai negoziati c’erano “persone completamente diverse” – senza pregiudizi o giudizi; Gli stessi europei si sono vietati di contattare Mosca, e Kiev si è addirittura vietata di negoziare con la Federazione Russa; Mosca ha fatto il primo passo per riprendere il lavoro con gli Stati Uniti in una serie di aree in cui esiste un interesse reciproco, compreso il Medio Oriente; L’espulsione dei diplomatici russi e statunitensi non porta a nulla di buono, ora riprenderanno i lavori delle missioni diplomatiche; Russia e Stati Uniti stanno lavorando su questioni economiche, mercati energetici, spazio e altri settori”. E ancora: “Il processo negoziale si svolgerà con la partecipazione sia della Russia che dell’Ucraina, nessuno esclude l’Ucraina da questo processo”. Le diplomazie, ha confermato Peskov, sono al lavoro per l’incontro Putin – Trump.

Lo Stato Maggiore russo ha dichiarato che: “Le nostre forze hanno ripreso il controllo di 800 chilometri quadrati della regione di Kursk, pari al 64% della sua area”. IlRappresentante della NATO a Politico ha confermato: “La Russia ha liberato il 57% del territorio occupato dall’Ucraina nella regione di Kursk”. Il governo russo invierà 40 miliardi di rubli per i pagamenti ai residenti della regione di Kursk che hanno perso la casa, ha riferito il Consiglio dei ministri. Riceveranno 65mila rubli al mese per sei mesi. Il denaro per questi scopi è stato stanziato dal fondo di riserva.

Secondo le autorità, potranno pagare più di 112,6mila persone che, al 1° agosto 2024, vivevano nelle zone di confine dove è stato successivamente introdotto il regime delle operazioni antiterrorismo.

Nella giornata del 20 febbraio, il presidente Putin ha annunciato che le forze armate russe hanno attraversato il confine della regione di Kursk e sono entrate nel territorio dell’Ucraina. E ancora ha detto: “L’attacco al PCC sembra un’azione coordinata con l’Europa, ha detto Putin. Il leader russo ha visto un collegamento tra l’attacco al PCC e le nuove sanzioni dell’UE. Un attacco al PCC provocherà prezzi energetici costantemente elevati sui mercati mondiali, a cui i consumatori non sono interessati”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00.

Le forze armate russe colpiscono Kiev con i “geran”. È stato riferito anche il lancio di missili Calibre. Al mattino, i canali ucraini hanno riferito che erano stati registrati i decolli dei portamissili Tu-95ms.

Commentando la situazione in direzione di Kursk, il comandante supremo ha detto che unità dell’810a brigata marina delle guardie separate hanno attraversato il confine con la regione ucraina di Sumy, i dettagli non sono stati specificati. In seguito all’attacco di due droni dell’esercito ucraino contro una sottostazione elettrica a Rylsk, un cavo di alimentazione è stato danneggiato. Il gruppo di truppe del Nord parla di battaglie a Lebedevk, ci sono progressi nella parte meridionale del villaggio. Gli ucraini continuano a trasferire nuove forze a sud di Sudzha. Le ultime 24 ore hanno visto un aumento del lavoro da parte delle forze aerospaziali russe e l’uso dei FAB-3000.

A sud di Časiv Jar dicono i canali ucraini, le forze armate russe sono avanzate su un ampio fronte dal tratto Stupky fino all’insediamento Kurdyumivka in un’area larga fino a 8,5 km fino a una profondità massima di 1,4 km e occupava la restante parte del villaggio di Andriivka.

A est di Pokrovs’k continuano gli scontri per lo svincolo dell’autostrada Pokrovs’k-Kostyantynopil’, le forze armate ucraine stanno intraprendendo delle contromisure. Le forze armate russe avanzano nell’area dell’insediamento Vodyane Druhe a sud di Pokrovs’k si combatte nella zona di Pishchane. Sul fianco occidentale di Pokrovsk, le forze russe hanno nuovamente spinto le forze ucraine fuori dal villaggio di Kotlyne. Più a sud, hanno preso una grande fortificazione di trincea, così come una piccola linea degli alberi, mentre continuano a livellare la linea del fronte in preparazione per futuri attacchi a nord.

Le forze armate ucraine ammettono che le forze armate russe hanno preso piede alla periferia di Kostyantynopil e continuano ad avanzare lungo un ampio fronte.

Le forze armate russe continuano a spostarsi da Velyka Novosilka, si registrano successi nell’insediamento Novosilka. In direzione di Komar, le forze russe avanzarono di nuovo, espandendo la loro zona di controllo dentro e intorno a Novoocheretuvate. Le forze russe avanzarono marginalmente all’interno del villaggio, catturando altre case e trincerandosi nelle loro nuove posizioni lì.

Dalla direzione di Cherson si segnalano attacchi delle forze armate ucraine contro civili. Gli ucraini hanno colpito una stazione di servizio con un drone del tipo Baba Yaga. Le forze armate ucraine hanno sparato contro otto villaggi.

Nella regione di Belgorod di registrano almeno quattro attacchi con droni. Nella DPR di Horlivka, un morto in seguito ad un attacco di un drone ucraino.

In Kazakistan, la polizia ha avviato un’indagine dopo la notizia di un incidente con un drone vicino al villaggio di Uyaly nel distretto di Bokeyordinsky, riferisce Orda. Il portale locale “My City” scrive che il drone è simile al drone da ricognizione Crecerelle della compagnia francese Sagem.

Graziella Giangiulio

