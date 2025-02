ISRAELHAMASWAR. Tensioni Israele – Egitto, qualcuno vuole minare le relazioni tra i due paesi. Libano: Amal e Hezbollah chiedono il ritiro delle truppe. 69 prigionieri israeliani ancora in mano ad Hamas

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha fatto sapere che il vice Capo di Stato Maggiore, il generale Amir Bern, è stato nominato direttore generale del Ministero della Difesa, per succedere a Eye Zamir. Nella giornata del 20 febbraio mentre erano in corso gli scambi dei prigionieri, quattro bare sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa a Gaza, le IDF hanno tenuto esercitazioni nella regione settentrionale che circonda Gaza.

Hamas ha detto che i quattro prigionieri, tutti appartenenti alla stessa famiglia sono stati uccisi, da bombardamenti israeliani. Channel 12 ha dichiarato: “Israele non ha ancora risposte alle accuse di Hamas in merito alle circostanze dell’uccisione dei quattro prigionieri”.

Secondo il giornale Haaretz: “Il capo dello “Shin Bet”, Ronin Bar, è in cima alla lista degli obiettivi di Netanyahu”. E ancora secondo i media israeliani: “il primo Ministro Benjamin Netanyahu, chiede al capo dello Shin Bet, Ronin Bar di fornire i risultati delle indagini dell’agenzia entro la fine di questo mese, e non ci si aspetta che gli conceda un’ulteriore proroga. Si stima che se Bar non si dimetterà, Netanyahu lo licenzierà”.



Il giornalista israeliano Bin Cassette in Maariv: “Non c’è modo di sfuggire al dirlo ad alta voce: Benjamin Netanyahu è una persona terribile, mentre 4 prigionieri israeliani tornano a Tabit, Netanyahu attacca il capo dello “Shin Bet” e i leader dell’esercito e attribuisce a se stesso i successi mentre incolpa i fallimenti nella stessa realtà della sua amministrazione”.

Il Ministro Smotrich anche nella giornata del 20 ha scritto un post: “Buongiorno a tutti noi, un giorno che mostra chiaramente la brutalità dei nostri nemici e sottolinea l’equità della nostra ferma guerra contro di loro finché non saranno sterminati dalla faccia della terra. Non dovremmo indebolirci o ritirarci. Ci vendicheremo del loro sangue e solleveremo di nuovo la posizione del popolo di Israele e dello Stato di Israele”.

Follow-up a Yediot Aharonot: Il più grande rabbino dell’esercito israeliano, il generale Eyal Karim, dovrebbe tenere la cerimonia funebre militare nella Striscia di Gaza dopo aver ricevuto gli ostaggi morti dalla Croce Rossa.

Tensione tra Egitto e Israele. “L’Egitto ha la capacità di ricostruire il settore a un livello superiore rispetto a prima della distruzione” si legge su The Hebrew Ebok magazine web e ancora: “L’intelligence israeliana indica che l’Egitto viola l’accordo di pace con Israele, tra cui l’espansione di basi militari, la costruzione di tunnel e la conduzione di manovre che simulano uno scontro con l’esercito israeliano”. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Egitto ha detto: “L’Egitto viola gravemente l’accordo di pace e adotta siti militari offensivi nel Sinai, e Israele se ne occuperà presto”.

Secondo il quotidiano ebraico Yediot Aharonot ci sarebbero tentativi di minare i rapporti tra Il Cairo e Tel Aviv:“L’esercito israeliano sta esaminando se dietro le pubblicazioni volte a sabotare le relazioni e a fomentare le tensioni tra Israele ed Egitto ci siano partiti regionali. Fonti israeliane ritengono che le autorità interessate stiano cercando di minare le relazioni tra i due paesi, e quindi promuovono false informazioni sui preparativi dell’Egitto per la guerra con Israele. Ha anche appreso che Israele ha ricevuto nei giorni scorsi una protesta da parte di alti funzionari egiziani, in seguito alla diffusione di diversi video sui social media, in cui appare un portavoce dell’esercito israeliano in arabo, mentre ringraziava il presidente egiziano Abdel Fattah El -Sisi per la sua assistenza a Israele nella sua guerra a Gaza e Libano”. Le indagini sono in corso.

Nel frattempo i bulldozer egiziani hanno raggiunto il nord della Striscia di Gaza, sapendo che le IDF continuano a impedire l’ingresso di mezzi pesanti e carovane, consentendo l’ingresso solo a quantità limitate. Sono entrati cinque mezzi pesanti con sopra mezzi escavatori dal valico di Rafah dal lato egiziano al valico di Karam Abu Salem per sottoporsi alle procedure di ispezione, in preparazione all’ingresso a Gaza.

Durante un incontro presieduto dal presidente Mahmoud Abbas per la 12a sessione del Consiglio rivoluzionario del movimento Fatah: “La centralità di Fatah conferma che il popolo palestinese porrà fine alle illusioni dell’estrema destra israeliana, allontanandola dalla terra della propria patria con la fermezza sulla sua terra e la sua adesione ai suoi principi nazionali guidati dall’Organizzazione per la liberazione della Palestina”. Si appende che Ayman Qandil nominato sostituto di Hussein Al-Sheikh come capo dell’Autorità per gli Affari Civili.

Il sito web della rivista israeliana EPC: “In preparazione per la seconda fase dei negoziati, Hamas annuncia che non accetterà di disarmare o rinunciare alla sua presenza nella Striscia di Gaza. Fonti politiche di alto livello stimano che l’esplosione dei colloqui sulla seconda fase dell’accordo potrebbe essere una questione di tempo, ma Israele si impegnerà a raggiungere un “accordo temporaneo” per liberare il maggior numero possibile di prigionieri in mano ad Hamas”. Il portavoce di Hamas, Abdul Latif Al-Qanoua: “Le condizioni di Israele con la rimozione della resistenza e la rimozione dei leader erano già state respinte prima dell’inizio della seconda fase”.

Sono rientrati ai propri cari i corpi di Ariel Peps, Kfir Peps, Sherry Peps e Odeed Lvichist. Consegnati alle 08:40 ore italiane alla Croce Rossa. Hamas riferisce che la famiglia Peps è stata uccisa a Khan Yunis in un’area in cui l’esercito israeliano ha lavorato per circa 4 mesi. Peps lavorava per l’unità 8.200 e attualmente l’ufficio forense sta facendo le indagini del DNA. Circa 800 prigionieri palestinesi vengono rilasciati da Israele come prima fase dell’accordo. Secondo The Channel Seven: “Tra i prigionieri che saranno rilasciati dalle prigioni israeliane nei prossimi giorni, Nael Al-Barghouti, condannato per l’omicidio dell’autista di autobus, Mordechai Yakwell nel 1978. Fu rilasciato nell’accordo Shalit e tornò in prigione perché aveva violato le condizioni per il suo rilascio possedendo una grande quantità di denaro da un’organizzazione terroristica”.

Restano in mano ad Hamas 69 prigionieri israeliani di cui 36 morti. In preparazione al mese del Ramadan: la polizia raccomanderà di limitare l’ingresso dei palestinesi alla moschea di Al-Aqsa.

Tensioni tra Israele e Libano, in una dichiarazione congiunta: “I leader del Movimento Amal e Hezbollah nel sud confermano il rifiuto assoluto dell’occupazione che rimane su qualsiasi parte dei territori libanesi nel sud. Condanniamo la continua presenza israeliana e interferenza nella sovranità delle terre libanesi. I paesi sponsor dell’accordo di cessate il fuoco, devono obbligare Israele a implementare le disposizioni della risoluzione 1701”.

In Libano nel frattempo gli ostelli della periferia sud aprono le loro porte agli espatriati iracheni e iraniani che parteciperanno al funerale di Sayyed Nasrallah domenica prossima, 23 febbraio. Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e la corretta organizzazione della cerimonia funebre, sono state pubblicate le istruzioni che i pellegrini devono tenere.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 20 febbraio.

Uno squadrone di bombardieri nucleari B-52H e una scorta di F-16 si stanno dirigendo verso il Medio Oriente per la seconda volta questa settimana. Ad Al-Bidar i coloni che sono di stanza in un sito militare abbandonato vicino a Bralala nella valle del Giordano stanno preparando un nuovo avamposto israeliano.

Il Sito web di Walla Al-Abri afferma che il portavoce dell’esercito israeliano: “Un aereo appartenente all’aeronautica militare ha preso di mira un’operazione e ucciso un elemento militare di Hezbollah nell’area di Aita Al -Shaab nel sud del Libano. Per intese tra Israele e Libano”. Ucciso Youssef Sorour, figlio del sindaco di Aita Al -Shaab.

A Gaza si registra attacco da parte di droni nell’area di Abu Halawa, a est di Rafah. Canale ebraico 14: “Un aereo israeliano ha attaccato un gruppo di palestinesi con il pretesto che si stavano avvicinando alle forze dell’esercito israeliano a est di Rafah”. A Khan Yunis, Bani Suhaila la Croce Rossa ha ricevuto i corpi di 4 prigionieri israeliani.

Il 19 sera è avvenuto un attacco a Gerusalemme nella Città Vecchia del quartiere ebraico in via Ur Haim, un uomo è in gravi condizioni l’attacco è stato classificato come nazionalismo “guerrigliero”.

Scontri in Cisgiordania, uccisi 3 palestinesi nel campo di Al -Fara’a a Tubas. Scontri nel villaggio di Tal, a sud di Nablus. Registrati diversi arresti. Le IDF hanno perquisito delle case durante l’assalto alla città di Beita, a sud di Nablus, registrati due attacchi da parte delle IDF. Assalto nella città di Odla. Le IDF prendono d’assalto la città di Nablus dal checkpoint di Beit Furik. Le IDF prendano d’assalto il campo di Al-Fawwar, a sud di Hebron.

La città di Jenin dopo 31 giorni di assalto registra scontri 26 morti, 100 case distrutte e il campo di Jenin ha assistito a una distruzione senza precedenti dal 2002; gli spostamenti forzati sono ancora in corso per le persone, oltre agli arresti.

La città di Tulkarem entra nel suo venticinquesimo giorno di attacco da parte delle IDF anche qui registrati scontri e distruzione delle infrastrutture.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

