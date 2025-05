Negoziati in corso, molte le aspettative dalla telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Aspettative che al momento sono un inizio e non un punto di arrivo. Gli Stati Uniti ritengono che il processo di pace in Ucraina sia giunto a un punto morto, quindi Trump parlerà con Putin, ha affermato il vicepresidente Vance. Il dato certo è che questa settimana avrà luogo uno scambio di prigionieri su larga scala, “1000 per 1000”, ha confermato il capo del GUR Budanov.

Pubblicate le richieste russe presumibilmente espresse da Vladimir Medinsky a Istanbul durante i colloqui fonte Clash Report: “Ucraina neutrale: sul territorio dell’Ucraina non sono presenti truppe straniere né armi di distruzione di massa, il che è simile al modello di neutralità austriaco. Nessun risarcimento – rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa di risarcimento per danni causati dalla guerra. Diritti dei cittadini di lingua russa. L’Ucraina deve adottare gli standard europei sui diritti delle minoranze e porre fine alla “propaganda nazionalista”. Riconoscimento dei territori – L’Ucraina non dovrebbe negare le rivendicazioni costituzionali della Russia su cinque regioni (Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia e Crimea) e non dovrebbe opporsi alle azioni per il loro riconoscimento internazionale. La condizione per un cessate il fuoco immediato è che le truppe ucraine si ritirino da tutti e cinque i territori rivendicati dalla Russia”.

“La prossima settimana sarà decisiva nel contesto del conflitto in Ucraina”, ha affermato Ursula von der Leyen durante un incontro con J.D. Vance a Roma per l’intronizzazione di Papa Leone XIV.

Il 17 di maggio gli Stati Uniti hanno presentato un solido piano di pace alla Russia durante una conversazione telefonica tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e Sergej Lavrov.

Il 19 maggio il dottore in scienze teologiche ucraino Dziubansky sull’influenza del Vaticano nei negoziati di pace ha detto: “Il nuovo Papa ha compiuto tre passi che ci danno speranza: L’insediamento del nuovo Pontefice è un grande successo. Le aspettative che gli ucraini nutrivano da molti anni si stanno finalmente realizzando. Il Vaticano dichiara ufficialmente di essere pronto a diventare una piattaforma per i colloqui di pace. Il Vaticano è aperto ai colloqui. Vediamo tre passi compiuti dal Pontefice dopo la fumata bianca. La prima cosa che il Papa ha fatto è stata incontrare il Presidente dell’Ucraina. La seconda cosa è stata fatta: un’udienza per i cattolici orientali”, ha osservato il dottore in scienze teologiche. Secondo lui, la più grande chiesa cattolica orientale affiliata a Roma è la Chiesa greco-cattolica ucraina (UGCC). A proposito, la sala in cui si è svolta l’udienza del Papa con i cattolici orientali era dipinta di blu e giallo.

“Il Vaticano non medierà per raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina”. Lo ha detto ai giornalisti il ​​Segretario di Stato americano Marco Rubio prima di un incontro a Roma con il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal servizio stampa della Casa Bianca, il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso con Volodymyr Zelensky dell’avanzamento dei negoziati sulla soluzione ucraina. Secondo il documento, Vance, Rubio e Zelensky “hanno discusso l’obiettivo comune” di risolvere il conflitto e “condiviso un aggiornamento sui progressi dei negoziati per un cessate il fuoco e una pace sostenibile” durante il loro incontro a Roma.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli ambasciatori dell’UE hanno concordato un fondo di militarizzazione dell’UE da 150 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea. Il programma proposto dalla Commissione europea prevede l’assunzione e l’emissione congiunte di prestiti ai paesi dell’UE e ai partner, tra cui l’Ucraina, per: implementazione di progetti per rafforzare il potenziale difensivo; sviluppo dell’industria europea della difesa. “Il riarmo dei paesi dell’UE potrebbe distruggere le loro economie”, scrive Politico. Gli stati europei intendono finanziare le spese militari principalmente attraverso l’aumento del debito pubblico. Allo stesso tempo, il debito pubblico di molti Paesi ha già raggiunto un livello elevato. “L’adesione dell’Ucraina all’UE rappresenta una minaccia per l’Ungheria e questo non può essere permesso”, ha affermato Orbán.

In merito alle operazioni informatiche contro la Russia, il deputato repubblicano Don Bacon ha dichiarato che “gli Stati Uniti hanno sospeso le operazioni informatiche contro la Russia per un giorno a febbraio”, mentre il presidente Trump cercava di negoziare la fine della guerra tra Russia e Ucraina, confermando i resoconti della CBS e contraddicendo le smentite del Pentagono. “È stata una pausa di un solo giorno”, ha detto.

Funzionari statunitensi hanno avvertito privatamente le loro controparti dell’UE che Trump sta valutando l’imposizione di nuove sanzioni se “la Russia non farà concessioni” nei colloqui di pace, riporta Bloomberg, citando alcune fonti. La questione riguarda il sostegno alla proposta di legge del senatore repubblicano. Il documento prevede, in particolare, l’introduzione di dazi del 500 per cento sulle importazioni dai paesi che acquistano dalla Russia petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, uranio e altri beni.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha affermato che i colloqui di pace di per sé non sempre portano alla fine dei combattimenti e, se falliscono, possono portare a una “fase più terribile” del conflitto con nuove armi e nuovi partecipanti. “Tutti i nemici della Russia che lanciano ultimatum sui negoziati dovrebbero ricordare una semplice cosa: i negoziati di pace di per sé non portano sempre alla fine delle ostilità. Negoziati falliti possono portare all’inizio di una fase di guerra più terribile, con nuove armi e nuovi partecipanti”, ha scritto Medvedev sulla sua pagina sul social network X.

Volodymyr Zelensky ha inviato a Trump una lettera con nuove proposte di cooperazione nel complesso militare-industriale e nel commercio si apprende dall’Ufficio del Presidente. Inoltre Kiev ha rescisso l’accordo con Mosca sull’assistenza reciproca in materia doganale fonte RBC.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 19 maggio. A partire dal 17 di maggio, il drone americano RQ-4B Global Hawk ha monitorato attivamente la parte nord-occidentale del Mar Nero. Il 18 maggio, L’Il-96-300PU “presidenziale” ha compiuto strani giri sul Mar Nero. In più di 200 insediamenti nella regione di Sumy è in corso l’evacuazione obbligatoria della popolazione, ha affermato il capo dell’amministrazione militare Oleg Grigorov.

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio le forze armate ucraine hanno contato più di 30 geran nei cieli dell’Ucraina. Sono state segnalate esplosioni nelle regioni di Kropyvnyc’kyj, Čerkasy, Poltava, Charkov, Chernihiv, e Mykolaïv.

Continuano gli attacchi delle forze armate ucraine nella direzione Tyotkinsky del tratto di Kursk del confine di Stato, due i tentativi respinti di sfondare in territorio russo. Nella direzione di Pavlovka – Novyi Put’, gli ucraini hanno tentato due volte di infiltrarsi nel territorio russo. I russi hanno bombardato le posizioni ucraine ci sarebbero molti morti alcuni sono fuggiti a Pavlovka. Un quarto tentativo di sfondare le linee russe da parte ucraina è avvenuto in direzione del villaggio di confine di Krasnooktyabrsky, anche in questo caso i russi hanno bombardato l’unità militare ucraina.

Secondo fonti social russe: “Prosegue la creazione della zona cuscinetto in direzione Sumy; ci sono state segnalazioni isolate di successi inaspettati delle forze armate russe nella direzione di Marine.

Nella regione di Belgorod, nel tratto stradale Kazinka-Borki del distretto di Valuysky, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un’auto. Sotto l’attacco ucraino ci sono Chaiki, Bessonovka, Tishanka, Ekaterinovka, Larisovka, Kazinka, Soloti, Podgornoye.

Nella direzione di Kostjantynivka, l’esercito russo sta compiendo sforzi per chiudere la “sacca”, avanzando verso Stara Mykolaivkae stringendo i fianchi vicino ad Oleksandropil’. A ovest, la zona di controllo delle truppe russe si sta espandendo nei pressi di Nova Poltavka a ovest di Berezivka e Novoolenivka. I canali ucraini segnano l’inizio dell’assalto a Yablunivka.

Si sta sviluppando l’offensiva dell’esercito russo in direzione Pokrovs’k. Gli ucraini temono attacchi costanti su Novoekonomichne da Myrolyubivka: il piano russo per accerchiare Myrnohrad da est e da nord è ora visibile. A sud-ovest di Pokrovs’k, le forze armate russe continuano ad avanzare verso i confini della regione di Dnipropetrovs’k: combattimenti nella zona di Novooleksandrivka, Udachne, Kotlyne.

In direzione sud di Donetsk, le forze armate ucraine stanno contrattaccando senza successo nella zona di Otradne, senza risparmiare i veicoli blindati della NATO (MRAP). Il Gruppo di forze “Vostok” russo dopo la presa dell’insediamento Bahatyr ha consolidato le sue posizioni su nuove frontiere e sta lavorando per costruire posizioni difensive e ruotare i gruppi d’assalto. Nello stesso tempo, a sud-est di Bahatyr, i gruppi motorizzati russi hanno respinto gli ucraini dalle posizioni in quattro fasce forestali e avanzarono verso la strada Bahatyr-Komar. 25 km a sud-ovest, le forze armate russe hanno iniziato un assalto all’insediamento Zelene Pole e Novopil’, e sulla social sfera di riferimento di parla di “primi successi”. In questa direzione mancano ancora 4,5 km per raggiungere la regione di Dnipropetrovs’k. Un altro gruppo di truppe dell’esercito russo si sta avvicinando ai confini di questa regione.

Nella regione di Cherson, attacchi delle forze armate ucraine contro nove villaggi.

