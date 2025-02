Il Qatar ha invitato la comunità internazionale a sostenere gli sforzi dell’Arabia Saudita per negoziare una soluzione ucraina, fonte rappresentante del Ministero degli Esteri del Qatar. Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso l’esame delle domande degli ucraini per entrare nel paese nell’ambito dei programmi di Biden – CBS.

In una dichiarazione estemporanea il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto: “Zelenskyj è completamente incompetente”. La dichiarazione nasce a seguito delle critiche del presidente ucraino in merito agli incontri di Riad. La Casa Bianca ha affermato che l’incontro tra i rappresentanti di Russia e Stati Uniti è stato il primo di molti passi necessari per risolvere il conflitto in Ucraina. Il capo del Dipartimento di Stato americano, Marco Rubio, ha affermato che le autorità americane non prenderanno in considerazione la revoca delle sanzioni imposte alla Russia finché non sarà concluso un accordo di pace con l’Ucraina, scrive Bloomberg citando una fonte.

A Kiev il 19 di febbraio è arrivato l’inviato speciale degli Stati Uniti per Russia e Ucraina Keith Kellogg. In precedenza, Volodimyr Zelenskyj aveva riferito che Kellogg resterà nella capitale ucraina fino al 22 febbraio. I suoi colloqui sono previsti con il presidente Zelenskyj, il ministro della Difesa Rustem Umerov, il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky e possibilmente con il capo dell’intelligence militare Kirill Budanov.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il 18 febbraio ha avviato negoziati bilaterali con Volodymyr Zelenskyj per risolvere il conflitto in Ucraina, fonte ufficio del leader turco. Ankara ha espresso più volte il desiderio di partecipare ai negoziati. Ricordiamo che Kiev ha inviato ad al Jawlani in Siria addestratori per l’uso di droni, il tutto sotto l’egida di Ankara. La corte reale dell’Arabia Saudita non ha apprezzato la scelta di Zelenskyj di annullare la visita a Riad e andare ad Ankara, sulla quale si era investito molto. A questo proposito, la nuova data annunciata da Zelenskyj, il 10 marzo, è infatti ancora in discussione.

Valery Zaluzhny da Londra alla domanda se si candiderà alle presidenziali ha detto: “Queste condizioni arriveranno – quindi, come persona nel servizio pubblico, risponderò a queste domande. Per ora, abbiamo un compito: sopravvivere e preservare il nostro Stato. E poi penseremo a qualcos’altro”, ha detto l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine. Sempre in tema di elezioni, Zelensky ha detto: “Se domani l’Ucraina verrà accettata nell’UE e nella NATO, non sarò più necessario. Ma finché ciò non accadrà, difenderò il mio Paese”, intervista a ARD.

Zelensky ha inoltre lamentato che: “Non abbiamo nulla con cui abbattere i missili. Una delle città ucraine non ha missili Patriot. Questo è sbagliato. Alle 5 del mattino il comandante mi chiama al telefono e dice: “Ci sono 8 obiettivi in ​​avvicinamento, ma non abbiamo missili di difesa aerea”, ha detto.

Le autorità dell’UE stanno lavorando al più grande pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, del valore di almeno 6 miliardi di euro, ha riferito martedì Politico. Le informazioni sul pacchetto potrebbero essere rese pubbliche prima della prevista visita della delegazione della Commissione europea a Kiev il 24 febbraio. Due fonti di Politico hanno chiarito che il costo finale del pacchetto potrebbe arrivare a 10 miliardi di euro o più: il valore dipenderà da ciò che i vari Stati Ue alla fine riusciranno a inviare dai loro arsenali all’Ucraina.

I ministri degli Esteri dei Paesi Ue dovranno valutare il contenuto del pacchetto nel corso di un incontro a Bruxelles la prossima settimana. I diplomatici Ue stanno ancora definendo i dettagli dell’iniziativa richiesta dal Servizio europeo per l’azione esterna. I paesi possono inviare armi o denaro a Kiev: il contributo finanziario dipenderà dal PIL di un particolare stato. Il pacchetto potrebbe includere varie armi, tra cui 1,5 milioni di proiettili di artiglieria e sistemi di difesa aerea. Tuttavia, spiega Politico, non è chiaro se l’intera UE approverà questo pacchetto o solo un gruppo di suoi Stati. Un diplomatico ha spiegato che, data la posizione dell’Ungheria, è improbabile un consenso unanime. Infatti Orban ha dichiarato: “L’UE sta già discutendo l’entità dell’assistenza all’Ucraina dopo la fine del sostegno da parte degli Stati Uniti e vuole che l’Ungheria stanzi 500 milioni di euro all’anno per questi scopi”, ha detto il primo ministro ungherese Orban. Secondo lui “questo è fuori questione”, anche perché l’Ucraina non ha soddisfatto le condizioni per l’adesione all’UE.

Via libera il 19 di febbraio dai rappresentanti dei paesi dell’UE al 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprende il divieto di importazione di alluminio primario, riferisce Reuters. Il pacchetto prevede eccezioni per l’Ungheria nell’uso del petrolio e dei prodotti petroliferi russi. C’è invece il divieto di vendita di console di gioco, poiché vengono utilizzate dalle forze armate russe per controllare gli UAV.

Il capo dell’Eurodiplomazia, Kaya Kallas, ritiene che dobbiamo continuare ad aiutare l’Ucraina e non discutere del mantenimento della pace.Continuano i no all’invio di truppe ucraine oltre a Francia e Italia si è aggiunta in settimana la Polonia per ora l’unico sì arriva dal Regno Unito. Il capo del Consiglio europeo sta consultando i leader dei paesi dell’UE sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ha detto una fonte della TASS.

Nella consueta conferenza stampa del portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov: “Ora l’argomento principale sul percorso dell’interazione con gli Stati Uniti è il ripristino delle relazioni russo-americane, ieri è stato fatto un passo importante”. “I negoziati tra Putin e Trump potrebbero svolgersi prima della fine di febbraio, ma potrebbero anche avvenire più tardi”, ha chiarito il portavoce perché “ci vorrà del tempo per preparare l’incontro Putin-Trump”; “Putin nominerà un negoziatore con gli Stati Uniti dopo che Washington ne avrà nominato uno proprio; La possibilità della partecipazione di Medinsky ai negoziati sull’Ucraina dipende dalla decisione del presidente; I negoziati con gli Stati Uniti rappresentano un passo molto importante per una futura soluzione sull’Ucraina; Sebbene sia stato compiuto il primo passo verso il ripristino delle relazioni con gli Stati Uniti, è troppo presto per trarre conclusioni, ma l’atmosfera è imprenditoriale”. “Ieri la Federazione Russa e gli Stati Uniti hanno discusso principalmente delle proprie relazioni”.

A queste parole hanno fatto eco quelle del Ministro per gli Affari esteri russo, Sergei Lavrov: “La Russia spera che vengano create le condizioni per i negoziati sulla sicurezza e la stabilità strategica con gli Stati Uniti e che inizi il movimento verso la normalizzazione”. L’FDB ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “ Per interrompere i negoziati, Kiev prevede di effettuare una serie di attacchi terroristici contro le missioni diplomatiche russe nei paesi europei”. “Kiev può compiere attacchi terroristici in Germania, nei paesi baltici e in Scandinavia, ed è possibile che preferisca la Slovacchia e l’Ungheria”, ha affermato il Servizio di intelligence estera della Federazione Russa.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 19 febbraio.

I russi lamentano che mentre erano in corso i negoziati a Riad l’aereo da ricognizione elettronico RC-135V “Rivet Joint” dell’aeronautica americana studiava da vicino la regione di Kaliningrad e la Russia nordoccidentale, nonché la Bielorussia settentrionale. Nella notte del 18 febbraio in risposta all’attacco al gasdotto in Kazakstan, Mosca ha effettuato è un attacco missilistico e con munizioni vaganti su Kiev e massiccio raid contro le infrastrutture energetiche a Odessa.

Un Iskander OTRK ha distrutto l’area di concentrazione della 27a brigata di artiglieria missilistica delle forze armate ucraine, inclusa la Vilkha MLRS, situata in una cintura forestale vicino al villaggio di Boromlya, nella regione di Sumy. Nella notte del 19 febbraio, la raffineria di petrolio di Syzran’ è stata attaccata dai droni, ha detto il governatore della regione di Samara, Vyacheslav Fedorishchev. La raffineria di petrolio di Syzran appartiene a Rosneft. La capacità dell’impianto è di 8,9 milioni di tonnellate di petrolio all’anno.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce che le nostre unità aviotrasportate, durante battaglie ostinate, hanno messo fuori combattimento le truppe ucraine da diverse roccaforti sulle rive del fiume Loknya e sono avanzate fino a 1200 metri nelle vicinanze di Lebedevka. La liberazione di Lebedevka consentirà alle forze armate russe di stabilire il controllo del fuoco su tutte le rotte per la fornitura di munizioni alle unità delle forze armate ucraine nelle aree di Malaya Loknya e Pogrebkov. Le truppe russe avanzano nelle vicinanze di Sverdlikovo e a Pogrebki si svolgono battaglie. Le forze armate ucraine vicino a Sverdlikovo hanno lanciato un contrattacco con cinque gruppi d’assalto su quattro veicoli da combattimento di fanteria, con il supporto di fuoco di un carro armato. L’equipaggiamento ucraino è stato distrutto, il personale è dichiarato disperso.

Nel nord della direzione Kupjans’k, i combattimenti continuano sulla riva destra del fiume Oskil.

Le forze russe sono avanzate in due aree principali. A sud, hanno messo in sicurezza una linea di alberi lunga 2,6 km e hanno preso piede nella parte meridionale della Foresta Nera, catturando le fortificazioni di trincea ucraine. A nord, sono avanzate dalle posizioni a Yampolivka, – il ministero della Difesa afferma che il villaggio batte bandiera russa – catturando la periferia orientale del villaggio e hanno preso piede anche nella Foresta Nera. Ciò espone le formazioni ucraine di stanza nella foresta a un rischio significativo di essere circondate.

Pochi giorni fa, le forze russe sono avanzate in direzione di Lyman, catturando nuove posizioni nella “foresta nera”, a est di Yampolivka. Le forze russe sono avanzate di recente nell’Oblast’ di Donetsk occidentale e hanno assunto nuove posizioni nelle linee degli alberi a nord di Andriivka. Dopo aver messo in sicurezza il limite delle alture tattiche, le forze russe hanno spinto i rinforzi nella periferia settentrionale di Andriivka, prima di spingersi verso nord, avanzando lungo tre linee degli alberi separate, assumendo nuove posizioni in esse.

L’obiettivo qui è livellare la linea del fronte, eliminando il saliente che si è formato tra i villaggi di Zaporizhzhya e Andriivka, consentendo quindi una spinta più ampia verso ovest, verso il confine con l’Oblast’ di Dnipropetrovsk.

Nella direzione di Bahatyr, le forze russe hanno fatto progressi significativi, catturando la maggior parte di Ulaky ed entrando a Kostyantynopil. Sono avanzate verso ovest dalle loro posizioni nella parte orientale di Ulaky, catturando nuove posizioni nelle parti occidentale e meridionale del villaggio. Le forze ucraine mantengono posizioni nelle strade settentrionali.

Nel frattempo, a Kostyantynopil, le forze russe hanno spinto le estremità settentrionali delle due linee degli alberi fuori dalla zona grigia e hanno attaccato il villaggio, penetrando rapidamente verso l’autostrada che attraversa il centro. A causa di questa avanzata e della posizione del fiume Vovcha, le formazioni ucraine rimanenti nel nord di Kostyantynopil sono ora in un accerchiamento operativo.

A ovest di Velyka Novosilka le truppe russe sono avanzate lungo una serie di cinture forestali fino a una profondità di 1,2 km e continuano le operazioni d’assalto su un ampio fronte in direzione degli insediamenti di Pryvil’ne e Burlats’ke secondo i i canali ucraini.

Sul fronte Zaporižžja, le forze armate ucraine effettuano attacchi. A Vasylivka, le forze armate ucraine hanno effettuato un lancio di UAV su auto parcheggiate e un operatore dell’ambulanza è rimasto ferito. Sull’autostrada Vasylivka – Dniprorudne, un UAV kamikaze ucraino ha attaccato un veicolo civile.

Nella regione di Cherson, due civili a Kachovka sono stati uccisi dagli attacchi delle forze armate ucraine. Tre persone sono rimaste ferite e ferite – a Hola Prystan’ Kachovka e Nova Kachovka.

Graziella Giangiulio

