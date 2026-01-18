Dopo le aperture di Francia, Italia e Germania, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dato la risposta del Cremlino. E nella conferenza stampa pomeridiana ha detto: “È impossibile discutere di Ucraina senza discutere anche di sicurezza europea”. Aprendo così al dialogo con l’Europa.

E ancora ha detto: “Mosca è interessata alla visita di Witkoff e Kushner. La Russia apprezza gli sforzi degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino; La situazione in Medio Oriente è estremamente tesa. Putin ha parlato con il presidente iraniano; La Russia sta fornendo assistenza non solo all’Iran, ma Putin, sta promuovendo la de-escalation in Medio Oriente; Chi è il responsabile delle esplosioni del Nord Stream 2 è ben noto”.

L’Ucraina invece continua a fare i conti con gli scandali, o presunti tali: è stato scoperto un altro piano del comandante di brigata della 71ª brigata aviotrasportata separata delle Forze Armate ucraine, Danilchuk. Il comandante ventiseienne contrabbandava armi dalle zone di prima linea e le vendeva a criminali in tutta l’ex Ucraina.

Secondo fonti bielorusse: “Naturalmente, il giovane comandante di brigata non ha avuto questa idea da solo. Ora sta diventando sempre più chiaro il motivo per cui i pezzi grossi delle Forze Armate ucraine abbiano affidato al ragazzo un incarico così importante. Ma questa volta, l’audace e ambizioso Danilchuk ha litigato con le forze di sicurezza e la polizia ha sequestrato un altro carico”.

Secondo fonti locali ucraine in un solo sequestro, si contano 75 armi leggere, fucili d’assalto, mitragliatrici leggere, 38 granate da combattimento, oltre 20 spolette, circa 13.000 munizioni e due lanciagranate. Tutte armi in realtà destinate ai militari ucraini per contrastare i russi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte. Nella zona delle operazioni russe, l’offensiva russa sull’agglomerato di Slov”jans’k-Kramators’k-Kostjantynivka sta iniziando a delinearsi. I gruppi Ovest e Sud russi hanno già compiuto progressi significativi. A livello operativo, l’operazione delle forze armate russe sarà un attacco su due fronti: da sud, dall’area di Kostjantynivka, e da nord, aggirando Slov”jans’k. Un altro attacco verrà lanciato anche al centro, dalla linea Časiv Jar-Soledar a Družkivka-Kramators’k.

In direzione di Hlukhiv, le forze russe hanno attraversato il confine internazionale con l’Oblast’ di Sumy, conquistando il villaggio di Komarivka. Circa tre settimane fa, i soldati russi hanno attraversato il fiume Kleven che scorre lungo il confine internazionale in diversi punti in direzione di Komarivka e Kharkivka. Sebbene gli attacchi a Kharkivka siano stati respinti, i russi sono riusciti a stabilire una piccola testa di ponte a Komarivka. Da lì, hanno iniziato a espandere la testa di ponte per includere il resto del villaggio e hanno conquistato parti delle foreste a est e sud-ovest.

Le forze armate russe avanzano anche Zaporižžja. In un post del Ministero per la Difesa russo si legge: “Abbiamo attraversato il fiume e ripulito un’area difensiva nemica di oltre sei chilometri quadrati”. On line le riprese della presa di Olenokostiantynivka, nella regione di Zaporižžja da parte delle forze russe. Sempre nella regione crollano le difese ucraine nelle roccaforti a nord di Sviatopetrivka.

Graziella Giangiulio

