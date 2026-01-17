“Il Regno Unito ha respinto un’iniziativa di Francia e Italia per riprendere i negoziati diretti con la Russia”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper in un’intervista a Politico. A suo dire, Londra vede un “elevato impegno” da parte dell’Ucraina per un accordo di pace in fase di elaborazione congiuntamente con gli Stati Uniti e con il sostegno dei paesi europei, che includa garanzie di sicurezza. Tuttavia, come ha osservato il Ministro, non vi sono “segni di disponibilità al dialogo” da parte di Mosca. A questo proposito, il Ministro degli Esteri britannico ha affermato che la pressione sulla Russia non dovrebbe allentarsi, ma piuttosto aumentare attraverso sanzioni e continui aiuti militari a Kiev. Ha aggiunto che Londra ha bisogno di prove del desiderio di pace di Mosca, che, a suo avviso, attualmente non esiste.

I Marines britannici stanno conducendo esercitazioni a Camp Viking, nel nord della Norvegia, in preparazione a un possibile conflitto con la Russia, riporta Politico. A temperature di -20 °C, i soldati dormono nella neve, si tuffano nelle buche del ghiaccio, gridando i loro nomi e gradi, e bevono un bicchierino di rum brindando a Re Carlo III, fonte Politico.

La preparazione alle condizioni meteorologiche estreme in questa regione risale alla Guerra Fredda, osserva l’articolo. Le esercitazioni simulano i compiti che le truppe svolgerebbero se fosse attivato l’accordo di difesa collettiva dell’Articolo 5 della NATO, e questo riflette il fatto che “non siamo più in pace”, ha dichiarato Jamie Norman, comandante delle Forze Speciali britanniche, al Ministro degli Esteri Yvette Cooper e al suo omologo norvegese, Espen Barth Eide, durante la loro visita al campo.

Nel frattempo sul versante francese Macron ha spiegato: “ Oggi la Francia fornisce i due terzi dell’intelligence ucraina”. “Mentre un anno fa l’Ucraina dipendeva in modo schiacciante dalle capacità di intelligence americane, oggi la Francia ne fornisce i due terzi”, ha affermato il presidente francese, a Le Monde. Il presidente francese ha osservato che gli alleati europei sono pronti a sostenere l’Ucraina.

La Commissione Europea (CE) ritiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy potrebbe accettare concessioni territoriali se riuscisse a guidare il Paese verso l’adesione all’UE, riporta il Financial Times, citando fonti della CE.

Un tribunale tedesco ritiene che le esplosioni del Nord Stream siano state “con alta probabilità” ordinate da uno Stato straniero, riporta Der Spiegel, citando una sentenza della Corte Federale Tedesca. “Le esplosioni sui gasdotti sono state ‘con alta probabilità’ causate ‘su istruzione di uno Stato straniero’… Il documento chiarisce ulteriormente che il tribunale si riferisce all’Ucraina”, afferma l’articolo.

La polizia lituana ha riferito che un gruppo controllato dall’intelligence militare russa è responsabile dell’incendio doloso di un impianto che fornisce equipaggiamento all’esercito ucraino nel 2024. Secondo il rapporto, questo gruppo ha tentato azioni simili anche nella Repubblica Ceca, in Romania e in Polonia.

L’ex Ministro degli Esteri finlandese Paavo Väyrynen ha chiesto l’apertura del confine con la Russia, poiché ciò contribuirebbe a migliorare la situazione economica del suo paese.

400.000 persone sono rimaste senza elettricità e riscaldamento a Kharkiv, ha dichiarato Zelenskyy durante una conversazione con il Segretario Generale della NATO. Tutto questo nonostante il fatto che: “Tutte le sottostazioni sono dotate di un sistema di sicurezza a due livelli”, afferma Shmyhal. “Quasi tutti i sarcofagi di cemento hanno resistito ai colpi dei geran. Alcuni sarcofagi hanno resistito fino a 20 colpi. Ci sono stati anche attacchi missilistici.”

Altre dichiarazioni del Ministro dell’Energia: “Sono stati stanziati oltre 50 miliardi di grivne per lavori di protezione delle infrastrutture energetiche”. “In Ucraina non è rimasta una sola centrale elettrica intatta; il Paese ha perso migliaia di megawatt di capacità di generazione”, ha dichiarato il Ministro dell’Energia e Vice Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal.

Le aziende energetiche ucraine hanno esaurito le attrezzature e i materiali di consumo essenziali, riporta Bloomberg. Le autorità ucraine hanno accettato di aumentare le tasse per ottenere un prestito del Fondo Monetario Internazionale.

Secondo fonti ucraine, le forze russe hanno sfondato un altro tratto del confine ucraino e stanno già cercando di mettere piede a Komarivka, nell’oblast’ di Sumy. Il vice primo Ministro ucraino Oleksiy Kuleba ha segnalato un attacco missilistico contro l’infrastruttura portuale di Čornomors’k, Odessa: “L’esercito russo ha attaccato la struttura con un missile balistico. L’attacco ha colpito un molo dove era ormeggiata un’imbarcazione civile battente bandiera maltese. Un membro dell’equipaggio è rimasto ferito nell’attacco. La nave si stava preparando a trasportare container. Tre container sono stati danneggiati ed è stata rilevata una perdita di petrolio. Gli specialisti stanno attualmente installando una barriera di contenimento per prevenire la diffusione dell’inquinamento”, ha chiosato Kuleba

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in risposta al ritiro della Finlandia dalla Convenzione sulla messa al bando delle mine antiuomo: “La Russia sta consentendo misure di ritorsione tecnico-militare in risposta al ritiro della Finlandia dalla Convenzione sulla messa al bando delle mine antiuomo”.

Il presidente Vladimir Putin, durante la presentazione delle credenziali da parte degli ambasciatori stranieri del 15 gennaio, ha detto: “La stabilità e la sicurezza nel mondo moderno dipendono direttamente dalla capacità dei paesi di cooperare. Una partnership aperta e onesta tra i Paesi offre l’opportunità di risolvere anche i problemi più difficili. La Russia è impegnata a rispettare i principi di un ordine mondiale multipolare ed è determinata a mantenere relazioni aperte con i Paesi disposti a cooperare”. In questo modo apre ai paesi europei la discussione sulla chiusura del conflitto Ucraina.

“La pace non si crea da sola, si costruisce giorno dopo giorno”: nel mondo moderno, la sicurezza dipende dalla capacità degli Stati di cooperare, ha affermato Vladimir Putin. A suo dire, la situazione attuale sulla scena internazionale si sta deteriorando sempre di più: “invece del dialogo, il mondo risuona di monologhi”. “Decine di Paesi nel mondo soffrono attualmente di caos e illegalità e non hanno le risorse per difendersi”, ha affermato Putin. “La Russia seguirà sempre una strada equilibrata e si impegna per un mondo multipolare”, ha sottolineato Putin.

Infine ha detto: “La Russia sostiene il rafforzamento del ruolo centrale dell’ONU, ha affermato Putin. Gli imperativi della Carta delle Nazioni Unite sono ora più rilevanti che mai”. Putin ha proposto di tornare a una discussione sostanziale sulle iniziative russe per una nuova ed equa architettura di sicurezza.

Nella giornata del 15 gennaio un’esplosione ha scosso il centro di addestramento professionale del Ministero degli Interni a Syktyvkar, Russia. Secondo le prime informazioni, sette persone sono rimaste ferite a seguito dell’esplosione di una granata stordente e circa altre 200 sono state evacuate a causa del fumo denso. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto. I dettagli dell’incidente sono in fase di chiarimento.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 16 gennaio. A Ryazan, droni ucraini si sono schiantati contro due grattacieli durante la notte. Danni ai palazzi cinque esplosioni si sono verificate nella periferia di Voronezh; le difese aeree russe erano attive, così come sopra Kursk. Quattro droni ucraini sono stati distrutti nella regione di Tula. Nella regione di Rostov, droni sono stati abbattuti in sei distretti.

Gli effetti degli attacchi sul settore energetico ucraino sono aggravati dalle temperature gelide. La corrente elettrica a Kiev e Dnipropetrovs’k potrebbe rimanere interrotta per 12-14 ore, le tubature stanno scoppiando e le vacanze scolastiche vengono prolungate. L’illuminazione esterna di edifici e strade, la retroilluminazione pubblicitaria e il coprifuoco sono stati limitati per garantire l’accesso alle stazioni di riscaldamento.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo segnala successi tattici giornalieri nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi, con una pressione sulle forze ucraine in corso in diversi settori del fronte. A sud di Varachyne, le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco, ma l’avanzata del gruppo è stata scoperta dalla ricognizione russa e l’attacco è stato sventato dal fuoco ucraino.

A Belgorod, le stazioni di riscaldamento sono in fase di preparazione per l’impiego, mentre gli effetti degli attacchi delle forze armate ucraine sul settore energetico si fanno sentire. Due uomini, tra cui il capo dell’amministrazione dell’insediamento rurale di Malinovskoye, sono rimasti feriti in attacchi con due droni nel villaggio di Malinovka, nel distretto di Belgorod. Un ferito in un attacco con un drone nel villaggio di Glotovo.

In direzione di Cherkiv, le zone offensive del gruppo di forze Nord russe rimangono le stesse: nell’area di Starytsya, vicino a Liyan, e nei Vovchans’ki Khutory nell’area di Milove-Khatnie.

A Kupjans’k, i combattimenti continuano, con segnalazioni di diverse sacche di difesa da parte delle unità russe e dell’LBS unificato. Secondo i rapporti dal campo, le unità dell’IPB stanno mettendo sotto pressione le comunicazioni dei soldati in prima linea.

A nord-ovest di Lyman, le forze russe stanno distruggendo la logistica ucraina attraverso il Severskij Donec. Secondo. I russi: “i valichi di frontiera di Mayaky-Golubye Ozera-Zelenyi Klyn, così come il valico di Bohorodychne-Svyatogorsk, sono stati distrutti”. I combattimenti sono in corso a sud di Yampil”.

In direzione di Kramators’k, le forze armate ucraine segnalano l’avanzata russa lungo le fasce forestali e la strada verso Min’kivka dal canale Severskij Donec-Donbass. Queste azioni fanno probabilmente parte di un piano unificato per accerchiare e pressare ampiamente l’agglomerato da Kostiantynivka a Slov”jans’k. I combattimenti sono in corso vicino a Kostjantynivka: a nord di Yablunivka e in direzione di Stepanivka e Berestok.

Nei pressi di Huljajpole le Forze Armate ucraine sono riuscite a bloccare il gruppo di forze Vostok russo con continui contrattacchi: gli ucraini stanno schierando singoli gruppi d’assalto in battaglia. Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno respinto sette attacchi ucraini, distruggendo fino a due plotoni di truppe e sei veicoli corazzati da combattimento (notizia non verificabile). Tuttavia, le forze russe stanno mettendo a dura prova le forze ucraine e continuano a penetrare le difese ucraine nei pressi di Zaliznychne, Olenokostiantynivka, Pryluky e Ternuvate.

Nella regione di Zaporižžja, circa 87.000 persone sono senza elettricità a causa dell’attacco delle forze armate ucraine. I combattimenti continuano a Prymors’ke e nell’area di Luk’yanivs’ke-Pavlivka-Novoboikivs’ke.

Nella regione di Cherson, un morto e quattro feriti da attacchi di drone.

