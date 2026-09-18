Secondo Donald Trump: “il conflitto in Ucraina finirà presto”. I rappresentanti statunitensi stanno lavorando “duramente” per porre fine al conflitto in Ucraina, che ha causato un aumento dei prezzi del gasolio. Lo ha detto a un comizio di sostenitori in North Carolina. “Sapete, ho posto fine a otto conflitti. E quello più difficile è tra Russia e Ucraina, perché i leader si odiano a vicenda”, ha dichiarato Trump.

Il ministro per gli Affari Esteri Russo, Sergej Lavrov ha dichiarato: “Al momento non si prevedono risultati concreti dai contatti con gli Stati Uniti”. Ne frattempo il Segretario Generale dell’ONU António Guterres si è detto pronto a organizzare colloqui trilaterali sull’Ucraina durante la Settimana di Alto Livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Sarei lieto di farlo, se possibile, e ritengo assolutamente essenziale raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina e creare le condizioni per una transizione verso una pace giusta”, ha affermato Guterres.

La Commissione Europea ha proposto di sviluppare una nuova dottrina di difesa dell’UE che includa una disposizione simile all'”Articolo 4″ della NATO. Ursula von der Leyen ha affermato che l’attuale dottrina, le istituzioni e i metodi dell’Unione Europea “non sono adeguati alla nuova realtà”. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Trattato del Nord Atlantico, gli alleati si consultano qualora la sicurezza di un paese sia minacciata, e un attacco armato contro un membro dell’alleanza viene considerato come un attacco contro tutti. Von der Leyen ha inoltre dichiarato che l’Unione Europea ha perso 90 miliardi di euro a causa del conflitto legato all’Iran e della situazione nello Stretto di Hormuz. “Eppure non abbiamo ricevuto nemmeno una molecola di energia in più”, ha affermato la Presidente della Commissione Europea.

Una delegazione giapponese guidata da Eisuke Mori, Presidente della Camera dei Rappresentanti, è in visita a Kiev. Si tratta della prima visita in assoluto in Ucraina da parte di rappresentanti del Parlamento giapponese. L’Ucraina registra una grave carenza di missili AIM-9 e AIM-120 per i suoi caccia F-16 e i sistemi Patriot; lo afferma il comandante dello squadrone di F-16 “Phantom”. “I caccia da soli non bastano se non c’è una scorta sufficiente di munizioni per svolgere missioni di combattimento. Un velivolo privo di armamento è uno strumento inutile”, ha dichiarato.

L’Ucraina è pronta per una tregua energetica, a condizione che anche i russi lo siano: “dovrebbero presentare gli elenchi delle strutture e chiarire i dettagli£, ha dichiarato il portavoce del Ministero per gli Affari Esteri, Volodymyr Tykhy. Secondo Tykhy, Kiev auspica una cessazione totale dell’uso di armi contro le infrastrutture energetiche. Nella notte sono state bombardate raffinerie in Russia.

Il presidente Volodymyr Zelenky ha dichiarato ala stampa: “ Stiamo preparando incontri con i nostri partner negli Stati Uniti. Si tratta di negoziati — per avvicinarci alla pace — e di diverse altre questioni di grande rilievo. Ci saranno nuovi pacchetti di sostegno per l’Ucraina, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea”.

Nel pomeriggio del 16 settembre Vladimir Putin ha esortato i cittadini russi nel mondo a votare, le elezioni della Duma si terranno da oggi al 20 settembre. “Una votazione di tale portata – le elezioni parlamentari del 2026 – si svolge nel contesto dell’operazione militare speciale: lo ha dichiarato Vladimir Putin in un discorso rivolto al popolo russo alla vigilia del voto. Per la prima volta dalla riunificazione con la Russia, i residenti del Donbass e della Novorossiya eleggeranno i deputati della Duma di Stato”, ha sottolineato Putin. “Nessuno riuscirà a dividere o intimidire il popolo russo, né a minare la statualità e il sistema socio-politico della Russia. Sono certo che a vincere saranno candidati all’altezza. Vi esorto a esercitare il vostro diritto costituzionale”.

In una nota la la di Pamfilova, Commissione Elettorale Centrale: “I russi sostengono la modalità di svolgimento delle elezioni su più giorni”. Secondo Pamfilova, i residenti del Donbass e della Novorossiya si sono guadagnati il ​​diritto di votare alle prossime elezioni attraverso le loro sofferenze; ​​in queste regioni verrà attuata una procedura di voto speciale. Ha aggiunto che la Commissione Elettorale Centrale non ha utilizzato la complessità della situazione attuale come pretesto per rinunciare alla campagna elettorale.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha detto riprendendo a una domanda sulle possibili sanzioni USA: “La Russia considera l’approvazione da parte degli USA del disegno di legge sulle “sanzioni infernali” come un atto ostile. Ha sottolineato che, se attuate, le nuove sanzioni statunitensi complicherebbero gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina.” E\ ancora Lavrov in materia militare: “Mosca considererebbe lo schieramento di contingenti militari occidentali in Ucraina come una dichiarazione di guerra contro la Russia”. Secondo Lavrov, “la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi occidentali; tuttavia, in caso di aggressione proveniente dall’Europa”, “si tratterebbe di una guerra completamente diversa e di brevissima durata”.

Lavrov ha descritto il conflitto in Ucraina come una conseguenza della politica espansionistica dell’Occidente, affermando che la sua risoluzione passa attraverso il raggiungimento degli obiettivi iniziali dell’Operazione Militare Speciale. Ha osservato che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe contribuire a modificare la situazione in Eurasia e a plasmare un nuovo ordine mondiale. Il Ministro degli Esteri ha inoltre accusato le autorità ucraine di voler sistematicamente eliminare ogni traccia di russo e ha dichiarato che i paesi occidentali stanno tentando di interferire nelle elezioni della Duma di Stato, sia all’estero che all’interno della Russia.

La Russia ha raggiunto un livello di indipendenza dell’80% nella produzione di attrezzature per il settore petrolifero e del gas, con l’obiettivo di arrivare al 90% entro il 2030, secondo quanto dichiarato dal Ministro russo dell’Industria e del Commercio, Anton Alikhanov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 17 di settembre. La Russia e l’Ucraina hanno effettuato uno scambio di salme di militari caduti. A riferirlo è stata RBC, citando il deputato della Duma di Stato Shamsail Saraliev. Secondo Saraliev, lo scambio è avvenuto presso il valico di frontiera di Novaya Guta, al confine tra Bielorussia e Ucraina. La Russia ha consegnato le salme di 252 militari caduti, mentre l’Ucraina ne ha consegnate 23.

Gli attacchi con droni contro le regioni russe sono proseguiti durante la notte. Le forze di difesa aerea hanno distrutto due droni in avvicinamento a Mosca: imposte restrizioni temporanee al traffico aereo presso gli aeroporti di Domodedovo e Vnukovo. Sette droni sono stati abbattuti sopra Sebastopoli; non sono state segnalate vittime. A Novorossijsk, l’allarme per la minaccia di attacchi con droni è scattato due volte durante la notte con l’attivazione delle sirene; l’allerta è rientrata alle 03:09. Una raffineria di petrolio è stata danneggiata a Jaroslavl’.

Gli attacchi sul territorio ucraino sono proseguiti giorno e notte. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di un attacco con droni contro una nave portacontainer nel porto di Čornomors’k, che stava trasportando un carico destinato alle forze armate dell’Ucraina (AFU). Durante la notte, gli attacchi hanno colpito Kiev, Zaporižžja e la regione di Odessa dove è stata colpita secondo la socialßfera russa una nave della “flotta ombra ucraina”.

Nella regione di Brjansk a seguito do attacchi di droni ucraini si registra un morto e un ferito.

Proseguono i combattimenti di posizione in direzione di Sumy. Le forze armate russe riferiscono che gruppi d’assalto sono avanzati in 15 settori del distretto di Sumy, si attende conferma ucraina. È stato segnalato un avanzamento russo nei pressi di Tovstodubove, Shostkyns’kyi district, mentre sono in corso scontri a fuoco con armi leggere vicino a Stepok, nel distretto di Krasnopillya. Aviazione, artiglieria e droni sono stati impiegati nelle aree di Sumy, Hlukhiv, Khotin’, Boyaro-Lezhachi e Tovstodubove.

Nella regione di Kursk si registra ferito da attacco di droni.

Almeno nove civili sono rimasti feriti nella regione di Belgorod il 16 settembre.I droni hanno colpito automobili, un camion, un edificio residenziale e un sito industriale.

I combattimenti proseguono in diversi settori sulla direttrice per Charkiv. Le forze russe segnalano un ampliamento della propria zona di controllo nei pressi di Hoptivka. Nel settore di Vovčans’k si registrano avanzamenti russi vicino a Mala Vovcha, accompagnati da combattimenti nei pressi di Petropavlivka e Novooleksandrivka. Nel settore di Velykyi Burluk si segnalano attacchi russi di artiglieria e sistemi lanciafiamme pesanti.

Donesk, un civile è rimasto ucciso e altri sette feriti in attacchi condotti con droni nel corso della giornata. Sono stati danneggiati undici edifici residenziali, infrastrutture civili, autobus, un tram e diverse automobili.

A Luhansk al momento della stesura del presente rapporto, non erano stati diffusi nuovi dati ufficiali riguardanti le vittime degli attacchi del 16 settembre. Sono ancora in corso valutazioni sulle conseguenze di specifici incidenti avvenuti durante la notte.

Combattimenti reciproci sulla direttrice di Lyman. Sono in corso scontri nei pressi di Kolodyazi, Ivanivka e Shandryholove, nonché lungo la linea Ridkodub–Nove. Le unità ucraine continuano le operazioni di controffensiva nel settore settentrionale.

Nel distretto di Družkivka, le principali operazioni di combattimento si svolgono nei pressi di Oleksijevo-Druzhkivka e sui suoi fianchi. Si segnalano combattimenti lungo la linea Osykovo–Oleksijevo-Druzhkivka, negli approcci a Kurtivka e nei pressi di Bezim’yane, Klynove e Molocharka.

Proseguono combattimenti nel settore di Dobropillja. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di un miglioramento delle posizioni tattiche e di attacchi contro unità delle forze armate ucraine (AFU) vicino a Dobropillja, Hulive, Bilozers’ke e Novovodyane. Viene segnalata una pressione costante sugli accessi meridionali e sud-occidentali alla città.

Sul fronte di Zaporižžja, l’attività persiste nel settore di Orichiv. La parte ucraina riferisce di azioni condotte da piccoli gruppi d’assalto russi e di tentativi di infiltrazione nelle aree vicino a Mali Shcherbaky Stepovoe. Sono in corso combattimenti anche negli approcci a Orichiv; le forze russe stanno cercando di aprire la strada ai gruppi d’assalto.

Graziella Giangiulio

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