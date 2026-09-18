SVEZIA. Il centrosinistra vince di misura. Stoccolma ora dovrà mettere assieme il diavolo e l’acquasanta 

L’opposizione di sinistra svedese ha ottenuto una maggioranza risicata alle elezioni nazionali, secondo i risultati definitivi dello spoglio diffusi giovedì. L’Autorità elettorale svedese ha reso noto che i quattro partiti dell’opposizione hanno conquistato 176 seggi nel Riksdag (il parlamento svedese, composto da 349 membri), mentre i quattro partiti che sostengono il governo conservatore uscente ne hanno ottenuti 173.

Poco dopo l’annuncio del risultato finale, il Primo Ministro di centro-destra Ulf Kristersson ha dichiarato, in una lettera pubblicata su X, che si sarebbe dimesso dalla guida del governo. La leader dell’opposizione ed ex Primo Ministro Magdalena Andersson ha affermato – secondo l’agenzia di stampa svedese TT – che “il popolo svedese ha votato per una nuova direzione per il nostro Paese, per la coesione e contro la divisione”, riporta India Today.

Non è ancora chiaro quale tipo di governo avrà la Svezia, il membro più recente della NATO, nei prossimi quattro anni. Andersson spera di tornare a ricoprire la carica di Primo Ministro, ruolo che aveva perso nel 2022. Il suo partito, i Socialdemocratici di centro-sinistra, è rimasto la prima forza politica con 99 seggi, pur avendone persi otto.

Tuttavia, si prevede che Andersson dovrà affrontare un percorso complesso per trasformare il risultato elettorale in un governo, a causa delle tensioni interne al blocco di sinistra. Il vantaggio risicato dell’opposizione era inizialmente incerto, ma è stato confermato dopo lo scrutinio dei voti arrivati ​​in ritardo (inclusi quelli dall’estero), che non erano giunti ai seggi entro il giorno delle elezioni.

Kristersson aveva guidato la Svezia attraverso una coalizione di centro-destra a tre partiti, dipendente dal sostegno esterno dei Democratici Svedesi, un partito anti-immigrazione di origini di estrema destra che si è avvicinato al panorama politico tradizionale. Aveva ipotizzato che i Democratici Svedesi potessero ottenere incarichi di governo in caso di riconferma della coalizione al potere. Tuttavia, le elezioni sono state deludenti per il partito, scivolato al terzo posto dietro ai Moderati e fermatosi a 62 seggi, 11 in meno rispetto alla precedente legislatura.

Andersson deve inoltre gestire le divergenze all’interno dell’opposizione. Il Partito di Centro si è schierato con la sinistra poiché non intende governare con i Democratici Svedesi, ma non vuole nemmeno entrare in un governo che includa il Partito della Sinistra, collocato all’estremo opposto dello spettro politico. Risulterebbe inoltre complessa qualsiasi intesa che trascenda la tradizionale divisione tra destra e sinistra, nonostante in Svezia vi sia un ampio consenso politico su questioni fondamentali come il sostegno all’Ucraina e la decisione di aderire alla NATO, ingresso avvenuto nel 2024 come trentaduesimo membro dell’Alleanza.

In sintesi, il conteggio finale ha assegnato all’opposizione di sinistra svedese una risicata maggioranza parlamentare, ha indotto Kristersson ad annunciare le dimissioni e ha prospettato un difficile processo di formazione del governo per Andersson, nonostante la vittoria del suo schieramento.

Anna Lotti

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