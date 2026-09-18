GUERRA FUTURA. Taiwan giudica i robot guerrieri di Pechino

In un editoriale pubblicato sul sito della testata taiwanese China Times, l’analista militare e ricercatore per il think tank Taiwan Society for International Strategic Studies (TISSS, Taiwan Guoji Zhanlue Xuehui) Tan Chuanyi osserva come la possibilità che l’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) possa schierare robot umanoidi nei propri ranghi abbia destato grande interesse nelle testate internazionali.

Il ricercatore taiwanese evidenzia come, sebbene non vi siano prove che l’EPL al momento conti tra le sue fila degli androidi, elementi come appalti militari, articoli pubblicati dalla stampa ufficiale, pubblicazioni accademiche e manifestazioni sportive che coinvolgono i robot, lasciano intuire che l’Esercito Popolare di Liberazione abbia in dotazione degli androidi. Tan Chuanyi, ponendo l’accento sulla studiata prudenza con cui le forze armate cinesi rilasciano informazioni, ritiene che i robot di cui ora riferiscono i media ufficiali fossero presenti già 5-10 anni fa, sottolineando che se organi di stampa statali affermano che verranno mostrati tra 5-10 anni significa che esistono già. Per cui, conclude il ricercatore taiwanese, al momento “gli androidi sono sistemi prototipo che potrebbero essere utilizzati per operazioni in prima linea solo tra 5-10 anni”

Tan Chuanyi, facendo riferimento alla seconda edizione del concorso di robotica tenutasi di recente a Pechino, evidenzia come, nonostante la vasta gamma di azioni che possono compiere, i robot umanoidi presentino attualmente vari difetti, quali: la scarsa adattabilità all’ambiente circostante, problemi di alimentazione ed autonomia, la rigidità dei movimenti, un’intelligenza inadeguata etc. Proseguendo nella sua disamina il ricercatore taiwanese pone l’accento sul fatto che ad oggi gli androidi siano molto limitati e settorializzati (ad esempio un robot da ricognizione non può sferrare attacchi, al contrario un robot che può sparare non effettua ricognizioni), sottolineando come la tendenza sia quella di trasformare questi modelli in robot multifunzionali, ma ciò comporterebbe costi maggiori ed una minore affidabilità. Per questo, continua Tan Chuanyi, al momento si procederà con la “produzione in piccoli lotti e aggiornamenti rapidi, oltre a una serie di addestramenti ed esercitazioni; solo dopo che le funzionalità e la qualità si saranno stabilizzate, si passerà alla produzione di massa”. Il ricercatore taiwanese ritiene, inoltre, che al momento i robot quadrupedi si trovino già in dotazione alle truppe, mentre quelli umanoidi “dovrebbero trovarsi in una fase di rapida iterazione e aggiornamento” ma che ovviamente i due modelli saranno destinati a cooperare ed integrarsi. Per cui allo stato attuale, secondo Tan Chuanyi, gli androidi non sostituiranno soldati umani nel breve termine, ma avranno inizialmente un ruolo di supporto, poiché “poiché la struttura bipede comporta costi più elevati e una minore affidabilità”.

Per quanto riguarda i problemi di alimentazione ed autonomia, secondo il ricercatore taiwanese, sono la momento il limite più evidente dei robot umanoidi, specificando, però, che la tecnologia avrebbe già fornito i mezzi per superare questo ostacolo. Difatti “l’adozione di batterie allo stato solido, di batterie al litio ad alta densità energetica, insieme all’uso di batterie miniaturizzate ad alta energia (invece delle batterie al litio ora utilizzate, che funzionando a pieno carico e alla massima potenza avrebbero un’autonomia di 4/6 ore), garantisce in ogni momento l’alimentazione dei robot antropomorfi”, aggiungendo che qualora fosse necessaria la sostituzione della batteria la procedura è standardizzata, e “grazie alle stazioni di ricarica mobili al seguito delle truppe, il problema dell’alimentazione è risolto”. Comunque, secondo Tan Chuanyi, i robot necessitano del supporto dei soldati umani che dalle retrovie che li supervisionano e prendono decisioni con gli androidi che fungono da terminali esecutivi, “consentendo di evitare i rischi etici e legali legati all’autorizzazione all’uso autonomo delle armi”.

Il terzo punto analizzato dal ricercatore taiwanese riguarda l’adattabilità all’ambiente degli androidi. Tan Chuanyi evidenzia come i robot debbano avere una elevata resistenza ambientale per evitare guasti, sottolineando, inoltre che la struttura antropomorfa espone l’androide a rischi maggiori di essere individuato e colpito dal fuoco nemico rispetto ad un cane robot. Il ricercatore taiwanese pone, infine, l’accento sul fatto che per garantirne la mobilità, i componenti chiave degli androidi (motori, sensori e batterie) sono esposti all’esterno del corpo degli stessi, con il rischio che anche una scheggia od un colpo di un arma leggera possa metterli fuori uso.

Un’altra delle problematiche che affliggerebbero gli androidi individuate dal ricercatore taiwanese sarebbe quello dell’intelligenza, e dal suo punto di vista sarebbe anche il loro limite maggiore al momento. Tan Chuanyi sottolinea come gli attuali robot umanoidi sono guidati “programmi predefiniti o comandi a distanza e non possiedono la capacità di percepire, valutare e decidere in modo autonomo in ambienti di battaglia complessi e dinamici” e che neanche i modelli attuali di IA consentirebbero loro di perdere decisioni sul campo di battaglia in cui i fattori di incertezza sono moltissimi e si verificano sempre situazioni impreviste difficili da controllare, per questo motivo continua il ricercatore “in quest’era di campi di battaglia altamente «non standardizzati», la capacità dei robot di identificare con precisione e comprendere scenari operativi complessi rimane un ostacolo tecnico”.

Tan Chuanyi, infine, passa d analizzare i problemi legati alla sicurezza delle comunicazioni. Il Ricercatore evidenzia come sul campo di battaglia il campo elettromagnetico sia instabile, le linee di comunicazioni soggette ad interferenze, attacchi ed intercettazioni, per cui “i robot antropomorfi non devono fare eccessivo affidamento sul controllo remoto (per evitare di rimanere paralizzati in caso di interruzione delle comunicazioni), ma devono anche proteggersi dall’intrusione di hacker che potrebbero assumerne il controllo. Se venissero impiantati comandi dannosi, i robot potrebbero autodistruggersi o rivoltarsi contro le proprie forze.” Tan Chuanyi specifica, che già esistono strategie e tecnologie che permettono di ovviare a queste difficoltà.

Dopo aver analizzato dette problematiche, Tan Chuanyi si chiede come possa essere impiegato un androide in un contesto di combattimento urbano. Il ricercatore taiwanese prova a rispondere a questa domanda facendo riferimento all’esercitazione di guerra urbana che ha visto protagonista un branco di lupi robotici, nello specifico tre modelli “Ombra” (ricognizione), “Sangue” (attacco) e “Polare” (supporto), affiancati da droni e coordinati da un centro di comando periferico trasmesso dall’emittente statale cinese CCTV (China Central Television, Zhongguo Zhongyang Dianshitai). Secondo quanto riportato da Tan Chuanyi, nelle immagini trasmesse dall’emittente della Cina continentale gli androidi “svolgono principalmente azioni che i robot-lupo non sono in grado di compiere, come «entrare nelle case, salire le scale e manovrare». In altre parole, il branco di robot-lupo costituisce la forza principale per lo sgombero durante la guerra di strada, i robot antropomorfi fungono da supporto, mentre i droni effettuano ricognizione e attacchi dall’alto: insieme formano la squadra da combattimento di base”.

Partendo da queste basi il ricercatore taiwanese prova ad immaginare, in un contesto di guerra urbana, un’unità operativa di base composta da 5 elementi un robot antropomorfo (nodo), un drone, un lupo robotico/cane robotico e un veicolo senza pilota, sfruttando al meglio le funzioni diverse di ogni piattaforma robotica. Tra tutti, spiega Tan Chuanyi l’androide è “è il più delicato, il più lento nei movimenti e consuma più energia, ma è in grado di compiere azioni tipicamente umane, come aprire porte, salire le scale, utilizzare attrezzi umani e mantenere l’equilibrio su due gambe tra le macerie; «lui» funge da nodo della squadra, responsabile della trasmissione degli ordini operativi per facilitare le operazioni all’interno degli edifici, ma è anche facilmente esposto al fuoco nemico”. Dopo aver analizzato le caratteristiche e i compiti delle altre unità coinvolte nell’“unità di base” e il ruolo dei soldati umani che coordinano dalle retrovie i veicoli senza pilota trami terminali di comando , Tan Chuanyi immagina come possibile scenario operativo la bonifica di un edificio. In questo contesto a suo parere la procedura operativa sarebbe la seguente: “Primo passo: ricognizione aerea e soppressione elettronica; secondo passo: i robot-lupo da ricognizione si avvicinano, creano una mappa e trasmettono i dati in tempo reale al terminale di comando; terzo passo: i robot antropomorfi subentrano, aprono le porte e setacciano i corridoi; quarto passo: l’uomo conferma l’attacco; quinto passo: bonifica coordinata tra forze aeree e terrestri. Se un robot antropomorfo o un «lupo robotico» viene distrutto, la rete si riorganizza automaticamente e le restanti unità continuano a eseguire la missione, senza che la perdita di una singola piattaforma causi la paralisi dell’intera formazione. Questa è la «intelligenza collettiva»: senza ordini da parte di un comandante, i nodi funzionanti si riorganizzano autonomamente per colmare le lacune. È questa la realtà che garantisce un rifornimento continuo di forze nella guerra di strada condotta dai robot.”

Concludendo la sua disamina, Tan Chuanyi sottolinea come di per sé” la guerra urbana è sempre stata “una forma di combattimento estremamente crudele, che comporta un enorme dispendio di risorse” e che in questo contesto l’unica differenza sarebbe che la forza umana verrebbe sostituita da quella meccanica. Per cui, conclude il ricercatore se la Repubblica Popolare intende scatenare un conflitto di questo tipo a Taiwan il costo sarebbe elevatissimo sia in termini umani che economici per entrambe le parti. Con questi presupposti, secondo il ricercatore taiwanese, l’unica soluzione auspicabile sarebbe una composizione diplomatica della questione.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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