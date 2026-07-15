NEPAL. Ministri e burocrati condannati per truffa e corruzione ai danni dei rifugiati

Il Nepal ha incarcerato due ex ministri e molte altre persone per aver truffato cittadini con la falsa promessa di reinsediarli all’estero come rifugiati, ha detto mercoledì un funzionario del tribunale. Più di 100.000 nepalesi sono fuggiti dal Bhutan all’inizio degli anni ’90 in seguito a un cambiamento nelle leggi sulla nazionalità, e molti hanno trovato nuove case negli Stati Uniti, in Europa e altrove attraverso un programma di reinsediamento in paesi terzi.

Il racket, che coinvolge alti funzionari, ha preso di mira i nepalesi che hanno perso il programma dopo la sua conclusione nel 2018, promettendo di farli passare per rifugiati per qualificarsi per il reinsediamento in cambio di ingenti somme di denaro. Secondo il tribunale distrettuale di Kathmandu, l’ex vice primo ministro Top Bahadur Rayamajhi è stato incarcerato per quattro anni e multato di 40.000 rupie, riporta AFP. L’ex ministro degli Interni Bal Krishna Khand è stato condannato a due anni di reclusione e a una multa di 20.000 rupie. Il tribunale distrettuale ha anche giudicato colpevoli e condannati altri 14 imputati, mentre sette imputati sono stati assolti.

Il Bhutan ha introdotto la politica “Una nazione, un popolo” nel 1985, che ha privato i diritti di cittadinanza della minoranza di lingua nepalese conosciuta come Lhotshampa e li ha etichettati come immigrati. Il regno buddista rese obbligatorio anche l’abito nazionale e limitò l’uso della lingua nepalese.

Molti dei Lhotshampa in fuga dal Bhutan all’inizio degli anni ’90 finirono nei campi profughi in Nepal. Un programma di reinsediamento in paesi terzi è stato avviato dal 2007 al 2018, dopo il fallimento di negoziati durati anni per garantire il loro ritorno in Bhutan. La maggior parte è stata reinsediata negli Stati Uniti. Altre migliaia hanno trovato nuove case in Europa, Australia, Canada e Nuova Zelanda.

Secondo i media nepalesi, il caso ha coinvolto centinaia di vittime, che hanno affermato che il racket ha preso i loro soldi ma poi non ha fatto nulla per aiutarli. La polizia nepalese ha effettuato i primi arresti nel marzo 2023 dopo aver ricevuto diverse denunce.

Maddalena Ingrao

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