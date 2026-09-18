ISRAELIRANWAR. 60 MQ-9 Reaper distrutti dall’Iran dall’inizio del conflitto. Yemen: Houti avanzano a Taiz. Stoccolma – Teheran si alza la tensione espulsi reciprocamente i diplomatici 

Sale la polemica AnsarAllah – Arabia Saudita in merito a un probabile attacco Houthi alla Mecca contro la Kabaa. Riunito il consiglio religioso a Sanaa per rispondere a quello che hanno definita una dichiarazione falsa. SecondoHizam Al-Asad, membro dell’ufficio politico del movimento Ansar Allah in Yemen, ha dichiarato: “Il criminale regime saudita ha distrutto più di 200 moschee tramite attacchi aerei, incluse 303 moschee a Saada, durante la sua aggressione contro lo Yemen”.

Gli Stati Uniti in piena campagna elettorale hanno posizioni differenti su Israele. JD Vance su Israele: “Non possiamo permettere che la nostra politica estera in Medio Oriente sia asservita allo Stato di Israele. Collaboreremo con loro quando sarà il caso di farlo. Esprimeremo dissenso quando non saremo d’accordo”.

L’AFP riferisce che gli Stati Uniti hanno negato al presidente palestinese Mahmoud Abbas il visto d’ingresso per partecipare all’Assemblea Generale dell’ONU a New York la prossima settimana. Il Ministro degli Esteri della Corea del Sud: “La decisione di dispiegare risorse militari nello Stretto di Hormuz non è ancora stata presa”.

Il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu si è espresso a favore della revoca della cittadinanza per chi “diffama i soldati” dell’esercito israeliano. Ha annunciato l’intenzione di presentare due disegni di legge rivolti a individui accusati di diffondere calunnie sul personale delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), come riportato dal Times of Israel. Il primo disegno di legge prevede la possibilità di revocare la cittadinanza israeliana a chi rilascia tali dichiarazioni. La seconda misura prevede un aumento di venti volte dell’indennizzo massimo per le cause di diffamazione – portandolo a 1 milione di shekel (310.000 dollari) – senza la necessità di dimostrare danni effettivi. Il Ministro della Giustizia Yariv Levin guiderà questa iniziativa.

Scandalo nella Difesa Israeliana: Doron Kadosh – Radio dell’Esercito Israeliana: “Dopo un ritardo di tre mesi, il Ministro della Difesa Yisrael Katz ha firmato il “certificato di segretezza” relativo al caso di contrabbando a Gaza che coinvolge il fratello del capo dello Shin Bet, causando un’interruzione dell’iter giudiziario; una mossa analoga a quella già attuata nel caso della deputata della Knesset Tally Gotliv.

Secondo Bloomberg, l’Arabia Saudita prevede di ripristinare entro pochi giorni circa la metà della capacità produttiva dell’oleodotto. L’agenzia riferisce che il piano prevede di aggirare la sezione danneggiata. Si stima che il ritorno alla piena operatività dell’oleodotto richiederà circa sei settimane. Rimangono comunque incerte le tempistiche per la riparazione delle stazioni di pompaggio 8 e 9, danneggiate lungo l’oleodotto saudita Est-Ovest.

Il Leader dell’opposizione saudita Rivela il piano “Mabs”: dopo il fallimento nel raccogliere sostegno per l’idea di bombardare la Mecca, Mohammed bin Salman potrebbe essere l’artefice di un atto terroristico alla Mecca o a Medina, di cui poi incolperebbe gli Houthi. Ciò ricorda il tentativo di Abu Jahl di strumentalizzare gli ebrei a Hudaibiya” L’Arabia Saudita ha chiesto al Sultanato dell’Oman di mediare con il movimento Houthi per ottenere un cessate il fuoco di due settimane.

Il Presidente del Parlamento iraniano, Qalibaf, ha twittato: “Vediamo se l’aumento dei tassi di interesse potrà portare all’apertura dello Stretto di Hormuz (SOH), o se produrrà soltanto un barile di petrolio. :)”. Poi: “Non si può affrontare un punto di passaggio strategico critico semplicemente alzando i tassi di interesse di 25 punti base. Inoltre, il vero tasso di interesse neutrale non è neutrale. Include un premio al rischio associato allo Stretto di Hormuz, e siamo noi a determinarlo.” “Non lasciatevi vincolare da un’unica ancora!”

Il Ministro degli Esteri iraniano ha definito il viaggio in Cina: “Consultazioni fruttuose in Cina con i nostri partner. L’Iran attribuisce grande valore al partenariato strategico costruito nel tempo”. Le decisioni odierne determineranno il futuro equilibrio strategico nella regione.

Gli iraniani partecipano a manifestazioni filo-governative in tutto il Paese per ricordare i 200 giorni trascorsi dalla morte dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei. Mentre il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto una telefonata sugli ultimi sviluppi regionali e globali con il suo omologo turco.

Dal Ministero per gli Affari esteri iraniano arriva condanna alla decisione della Svezia di impedire a un nostro diplomatico di proseguire le proprie funzioni presso la nostra ambasciata a Stoccolma; abbiamo inoltre informato l’ambasciatore svedese che un loro diplomatico dovrà lasciare l’Iran entro 48 ore”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:30 del 17 settembre. Gli Stati Uniti, CNN, insistono nel dire che la Russia avrebbe trasferito dati satellitari all’Iran per colpire basi statunitens. Secondo l’emittente, 14 satelliti militari russi sono stati rilevati sopra una base militare statunitense in Arabia Saudita. Due giorni dopo, la base è stata colpita da un attacco iraniano. La CNN riferisce di danni ingenti, inclusa la distruzione di un aereo di allerta precoce e controllo (AWACS). Fonti dell’emittente ritengono che Mosca possa aver fornito a Teheran dati di ricognizione satellitare utilizzati per preparare gli attacchi contro obiettivi statunitensi.

Una dichiarazione congiunta del portavoce dell’esercito israeliano e del portavoce dello Shin Bet: “Mercoledì, i combattenti dell’unità Duvdevan hanno portato a termine un’operazione speciale nell’area di Burqin, sotto la giurisdizione della Brigata Menashe; durante l’operazione, sotto la direzione dello Shin Bet, hanno arrestato il terrorista Mohammad Al-Saadi, affiliato all’organizzazione terroristica di Jenin smantellata durante l’operazione “Iron Wall” (Muro di Ferro). Al-Saadi era un membro di spicco dell’organizzazione, affiliato alla Jihad Islamica Palestinese, e coinvolto nella gestione e nella direzione di fondi destinati ad attività terroristiche contro le forze dell’esercito israeliano e i cittadini dello Stato di Israele”. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz su Gaza: “L’IDF è pronto, una volta impartito l’ordine, a eliminare Hamas e a portare a termine il compito, in modo da poter attuare anche il piano di migrazione”.

Il canale israeliano 15 di Israele sostiene che: “A seguito di una serie di operazioni di eliminazione mirata condotte da Israele contro i comandanti di Al-Qassam nella Striscia di Gaza, alti funzionari del Comando Meridionale hanno dichiarato che è necessario prepararsi a una possibile operazione di rappresaglia da parte di Hamas. Lo scenario principale ipotizzato per un’operazione di Hamas è il rapimento di un soldato, in particolare nell’area della “Linea Gialla”. Secondo le valutazioni israeliane — probabilmente basate su informazioni di intelligence — l’esercito israeliano non sta mantenendo solo una postura offensiva, ma sta anche passando a una posizione difensiva per impedire ad Hamas di compiere un’operazione del genere”.

Continuano i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza diretti contro le aree orientali della città di Gaza. Alcuni testimoni oculari hanno riferito alla Quds News Network che diversi collaborazionisti di Israele sono stati uccisi e feriti in un’imboscata condotta dalle forze di sicurezza della Resistenza vicino a Dar Al-Salam, nell’area di Al-Satr Al-Sharqi a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Rilevato fuoco navale nella Striscia di Gaza. Aree colpite: Gaza City.

Le forze israeliane hanno aperto il fuoco durante un’incursione nel campo profughi di Balata, a Nablus, Cisgiordania. Le forze israeliane hanno attaccato un veicolo di alcune donne palestinesi nel quartiere di Al-Bayader, a Jenin, Cisgiordania. Le forze israeliane arrestano il giornalista palestinese Alaa Al-Rimawi dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione nel quartiere Al-Masayef di Al-Bireh, in Cisgiordania. Coloni “israeliani” si sono radunati nel nord della Cisgiordania per celebrare l’inaugurazione di una nuova sinagoga nell’avamposto di Homesh, segnando un’altra fase della provocatoria ripopolazione del sito in corso. Decine di coloni hanno cantato, ballato e trasportato rotoli della Torah attraverso l’area, nell’ambito dei festeggiamenti per la consacrazione della struttura religiosa appena costruita. Homesh era stata originariamente smantellata ed evacuata dall’esercito “israeliano” nel 2005, come parte del piano di disimpegno di “Israele” dalla Striscia di Gaza e da quattro avamposti nel nord della Cisgiordania. Tuttavia, gruppi nazional-religiosi di destra hanno mantenuto una presenza costante sul sito per anni, gestendo inizialmente una yeshiva non autorizzata prima di spingere per una piena ri-legalizzazione dell’insediamento. Un nuovo posto di blocco è stato istituito dalle truppe israeliane nella parte orientale della città di Qublan, situata a sud-est di Nablus.

I sistemi di difesa aerea israeliani intercettano proiettili nei cieli sopra la regione della Galilea. Suonano le sirene a Merjalyot e Menara, nell’Alta Galilea, per il timore di un’infiltrazione di droni. Colonne di fumo continuano a levarsi nel nord di Israele in seguito a un’infiltrazione riuscita di droni. In Una dichiarazionedell’IDF: Nelle prossime ore proseguirà un’ondata di scontri sul fronte libanese. Si udranno esplosioni in Galilea occidentale, nella parte centrale dell’Alta Galilea, nella Valle di Hula, sulla dorsale di Ram e possibilmente nella parte settentrionale delle Alture del Golan.

In Libano continua al distruzione di Al-Mansouri, nel sud del Libano.

Le Forze Israelianesono avanzate con 8 veicoli militari nei villaggi di Jumla, Al-Aqrabiyah, Abidin e Ma’ariya, raggiungendo la caserma Al-Jazeera nella zona rurale occidentale di Daraa, In Siria .

Un drone ha colpito un accampamento dell’opposizione curdo-iraniana a Sulaymaniyah, nel nord dell’Iraq.

Sono stati segnalati diversi incendi nella regione di Yanbu, in Arabia Saudita, in seguito agli attacchi missilistici condotti dal movimento Houthi.

I rappresentanti degli Houthi hanno dichiarato: “non abbiamo alcuna intenzione di attaccare imbarcazioni americane; colpiremo esclusivamente navi appartenenti all’Arabia Saudita”. Nel pomeriggio del 16 settembre gli Houthi hanno rivendicato l’abbattimento di un UAV saudita Wing Loong 2 nello spazio aereo della provincia di Ma’rib. Rivendicato dal Portavoce degli Houthi, Yahya Saree: “l’abbattimento di due due caccia sauditi F-15 sopra Mocha”.

Nelle ultime 24 ore, l’aviazione saudita ha effettuato 40 raid aerei utilizzando caccia F-15, decollati dalla base di Khamis Mushait contro le province yemenite di Taiz, Marib e Hajjah, Mocha

Sulla linea del fronte in Yemen, le forze Houthi hanno compiuto progressi su vari fronti lungo l’area di confine di Mansoura. Le forze Houthi hanno lanciato un violento attacco contro le postazioni di mercenari sostenuti dall’Arabia Saudita nelle aree del Passo di Mansoura e di Jabal Noman, nei distretti di Al-Mudhariba e Al-Ara (Governatorato di Lahij) sfondando le linee saudite. Iniziata anche l’operazione per liberare Jabal al-Habashi e Jabal Jardad. Preludio all’assedio della città di Taiz. Nel pomeriggio del 17 settembre cade in mano Houthi Jabal Jardad a Taiz.

Nella mattina del 17 di settembre, fonti locali nello Yemen hanno riferito dell’apparente abbattimento di un velivolo da ricognizione senza pilota “RQ-20”, appartenente alla Reale Aeronautica Saudita, nei pressi della città di confine di Harad, nel governatorato di Hajjah. L’aggressione saudita colpisce diverse province nello Yemen. Velivoli dell’Arabia Saudita hanno colpito tre torri di comunicazione nelle aree di Al-Thakra e Al-Houban, nel distretto di Al-Ta’izzia, e nell’area di Al-Raheda, nel distretto di Khadir (Yemen).

Sono in corso scontri intermittenti tra le forze armate di AnsarAllah e le forze sostenute dall’Arabia Saudita nella catena montuosa di Kahboub, nello Yemen meridionale. Avanzata Houthi su diversi fronti nel deserto di Al-Jawf, in concomitanza con notizie di milizie sostenute dall’Arabia Saudita che si ritirano dalle aree in cui avanza Ansar Allah. Il movimento Ansar Allah è avanzato verso l’area di Al-Dhafra ed è riuscito a prendere il controllo della città di Al-Dhafra e della città di Al-Sabr, a Taiz. Registrata aggressione saudita nell’area di Habban, a est di Taiz, nello Yemen

L’esercito yemenita sta scavando circa 20 chilometri di trincee attorno alla regione di Bab el-Mandeb, probabilmente in preparazione alla fase successiva del conflitto; è infatti probabile che l’Arabia Saudita spinga le forze lealiste a lanciare un’offensiva volta a riconquistare le aree circostanti Bab el-Mandeb e lungo la costa del Mar Rosso.

L’Iran ha abbattuto un altro drone americano MQ-9 Reaper sopra l’isola di Qeshm. Dall’inizio della guerra, avrebbero distrutto circa 60 droni di questo tipo. L’Institute for Science and International Security (ISIS) riferisce: nelle ultime settimane, l’Iran ha riempito di terra i tunnel di ingresso occidentali del complesso nucleare di Mount Pikax

Le autorità pakistane hanno emesso un NOTAM per il 17-18 e il 25-26 settembre.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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