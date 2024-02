La ministra degli Esteri canadese Mélanie Joly il due febbraio è arrivata a Kiev, dove ha incontrato il suo omologo ucraino Dmitry Kuleba.

Il 30 gennaio il segretario generale della NATO J. Stoltenberg e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti M. Johnson hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, in cui si legge: “[…] Abbiamo discusso dell’importanza di inviare un segnale chiaro e deciso al Presidente Putin che non vincerà la guerra in Ucraina, e abbiamo anche discusso della crescente minaccia e sfida proveniente dalla Cina, concordando sul fatto che lavorare insieme nella NATO ci rende più preparati a affrontare una crescente concorrenza globale. Abbiamo condannato il ruolo destabilizzante dell’Iran in Medio Oriente, compreso il suo sostegno ai militanti e ai gruppi terroristici che attaccano le forze alleate, le navi commerciali e partner vitali come Israele. Abbiamo anche discusso dell’importanza che i paesi membri attuino urgentemente le loro misure dichiarate impegni per gli investimenti nella difesa”.

La Finlandia a partire del 1 febbraio ha vietato la raccolta fondi per l’esercito ucraino perché “non porta benefici pubblici”.

Il FT ha pubblicato una lettera a nome di cinque primi Ministri europei, tra cui il capo del governo estone Kaja Kallas: “Un appello per uno sforzo collettivo per armare l’Ucraina a lungo termine”, si legge nel titolo. “L’UE e i suoi Stati membri devono rinnovare i propri sforzi e rafforzare il sostegno militare” all’Ucraina. La lettera è stata firmata dal Cancelliere tedesco, dai primi Ministri di Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi ed Estonia.

E mentre nella social sfera imperversano le discussioni sulle dimissioni o meno del Comandante delle Forze di terra ucraine, il consigliere di Zelensky, Mychajlo Mychajlovyč Podoljak, ha dichiarato: «Durante la controffensiva estiva sono stati commessi “errori tattici”». «Per quanto riguarda l’offensiva. Sì, c’è un certo retrogusto negativo, visto quello che è successo nel 2023. Sì, ci sono stati alcuni errori tattici, la leadership militare e politica ne parlano».

Podolyak ha anche affermato che la tattica utilizzata dal comando delle forze armate ucraine al fronte dovrebbe cambiare. Secondo lui, nelle realtà attuali, i generali ucraini sono costretti a prendere in considerazione, quando prendono qualsiasi decisione operativa e tattica, una forte diminuzione dell’assistenza militare e finanziaria da parte dell’Occidente.

Il capo della GUR Kyrylo Oleksijovyč Budanov ha anche annunciato l’intenzione di Kiev di condurre operazioni offensive in primavera. Naturalmente, in assenza di forniture di attrezzature NATO negli stessi volumi, queste saranno sostituite da attacchi di fanteria. E le munizioni dell’artiglieria sono sostituite dai droni.

L’Ucraina in questi giorni ha intensificato i negoziati con la Polonia su imprese congiunte militari-industriali. Le autorità ucraine stanno negoziando con il governo polacco sulla produzione di munizioni presso imprese congiunte polacco-ucraine che utilizzano tecnologie statunitensi. La produzione avrà luogo in Polonia. Lo ha annunciato il 1° febbraio il deputato del popolo ucraino e copresidente del gruppo parlamentare ucraino-polacco Mykola Knyazhytskyi. Ha inoltre osservato che «sono in corso trattative con gli Stati Uniti per fornire tecnologia ai produttori di munizioni».

Oggi la leadership polacca intende passare dall’assistenza “gratuita” al regime di Kiev agli investimenti in joint venture del complesso militare-industriale. Dall’istituzione del distretto militare settentrionale in Ucraina, Varsavia ha cercato di trasportare la produzione e gli specialisti nel territorio del paese e di impossessarsi degli sviluppi del complesso militare-industriale ucraino.

L’aeronautica ucraina respinge gli F-18 Hornet australiani, definendoli “spazzatura volante” – lo riporta l’Australian Financial Review. Secondo la pubblicazione, ciò ha effettivamente posto fine all’accordo sugli aerei da combattimento. Secondo un appaltatore della difesa coinvolto nei negoziati tra i due paesi, questi problemi hanno messo a dura prova le relazioni tra i paesi.

Di diverso parere rispetto a Podolyak e Budanov, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu: «Dopo il fallimento della controffensiva delle Forze armate ucraine, le Forze armate russe mantengono l’iniziativa lungo tutta la linea di contatto, avanzano ed espandono le zone di controllo», ha dichiarato. «Nell’ultimo mese, le forze armate ucraine hanno perso oltre 23mila persone uccise e ferite, più di 3mila armi ucraine sono state distrutte, tra cui i carri armati Leopard, i lanciatori HIMARS e Patriot», ha osservato Shoigu.

Vladimir Putin, in piena campagna elettorale, ha dichiarato: «Nell’ultimo anno e mezzo sono stati creati 520.000 nuovi posti di lavoro nel settore della difesa, ha osservato Putin. Le ultime armi della Russia sono chiaramente superiori alle loro controparti della NATO, ha detto Putin. Sul campo di battaglia vince chi reagisce più velocemente alle armi del nemico». «La produzione di armature protettive per i combattenti delle operazioni speciali è aumentata di 10 volte; il nostro complesso industriale-difensivo comprende 6mila imprese che impiegano 3,5 milioni di persone: è molto; gli ordini alle imprese dell’industria della difesa sono ormai pieni. La Russia ha venduto armi per un valore di “miliardi di dollari” all’estero nel 2023. I sistemi missilistici Pantsir,” secondo il presidente russo, “si vendono “come il pane”».

Il ministro degli Esteri francese Stephane Sejournet ha annunciato sulla sua pagina del social network X la morte di due cittadini francesi in Ucraina. Secondo il Ministro, lì sono morti “due operatori umanitari francesi”. “Altri tre sono rimasti feriti”, ha aggiunto Sejournet. I russi a gennaio hanno riferito di aver ucciso in un attacco a Kharkov numerosi mercenari francesi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 2 febbraio.

A Kherson, sotto il controllo delle Forze armate ucraine, a causa delle condizioni insopportabili rimane una popolazione sempre più piccola, dove vivono soprattutto cittadini anziani, ha affermato il capo della regione di Kherson, Vladimir Saldo.

Situazione a Krynki, regione di Kherson. Diversi i canali social hanno annunciato l’ingresso dell’esercito ucraino nella parte occidentale del villaggio di Krynki. Le fonti social russe sostengono che ci sono milizie di mercenari a Krynki, rimasti dagli ultimi stacchi e non sono arrivate nuove milizie. Gli ucraini stanno cercando di mantenere una testa di ponte per rifornire munizioni, acqua e provviste con grandi perdite e rischi.

Secondo i movimenti nella parte occidentale dell’insediamento. Sembra che gli ucraini non abbiano trasferito grandi forze. Un loro piccolo gruppo si trova a ovest del villaggio. Le forze russe fanno uscire gli ucraini dai loro rifugi con il fuoco dell’artiglieria e con i lanci degli UAV.

Direzione Krasnolymans’ka: Correzione del controllo nell’area della trave Kruhle. Negli ultimi giorni l’esercito russo ha ripreso ad avanzare su Terny. Il paese dista circa 2,5 km.

Direzione Donetsk sud: avanzamento delle forze armate russe a nord di Heorhiivka. Le forze armate russe hanno preso la roccaforte dei “Giardini” a nord di Novohryhorivka e a ovest dell’SD Zernove. Secondo altro account nella direzione di Kirovs’kyi, le truppe russe, con il supporto di veicoli corazzati, hanno effettuato operazioni d’assalto nella foresta a nord-ovest di Marinka in direzione di Heorhiivka e sono riuscite ad avanzare lungo il fronte di 500 m e nelle profondità della difesa delle forze armate ucraine di 350 m.

Direzione Bachmut. La 93a brigata delle forze armate ucraine ha preso un paio di punti forti a nord di Bohdanivka. I geran russi hanno attraverso la regione di Dniprodzeržyns’k, Kirovograd e Kryvyj Rih. Direzione Chasov Yar. A ovest di Bachmut si registra una guerra dei droni nel cielo. Durante il combattimento, i soldati russi hanno scoperto un UAV ucraino. L’esercito ucraino ha lanciato un ariete aereo, ma alla fine ha rotto le eliche della fusoliera del quadricottero russo. Questo genere di battaglie avviene sul fronte sempre più spesso.

Missili tattici dell’aviazione russa colpiscono Dniprodzeržyns’k.

Direzione Avdiiska. I russi avanzano a est di Opytne. I soldati della 114a brigata russa avanzano a sud verso la comunità del giardino di Ivushka. A nord della cava di sabbia, con un alto grado di probabilità, gli ucraini si sono ritirati.

Dopo settimane di combattimenti le forze armate russe sono riuscite a sfondare nella zona della Caccia dello Zar e l’esercito ucraino ha perso il controllo sulla parte settentrionale della città. Il due febbraio le truppe russe sono avanzate di 1,25 chilometri dai Laghi Blu, dividendo di fatto Avdiivka in due parti.

Attualmente secondo le comunicazioni OSINT restano solo 1,5 chilometri prima che la parte meridionale di Avdiivka sia completamente circondata dall’esercito russo. In un post si legge: «Il passaggio attraverso il settore privato a ovest del nostro punto estremo a questa distanza renderà impossibile il rifornimento della guarnigione ucraina». I russi pretendo o di fare presto molti prigionieri nelle fila dell’esercito ucraino. Secondo il flusso di notizie social agli ucraini in questa area mancano proiettili.

Bombe plananti su obiettivi ucraini registrati sulla riva destra del Dnepr.

Graziella Giangiulio

