UKRAINERUSSIAWAR. Droni marini affondano nave Ivanovets, della Flotta russa del Mar nero. Sulla linea del fronte non ci sono variazioni significative. Attese le dimissioni di Zaluzhny

Via libera dall’Unione europea al nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina del valore di 50 miliardi di euro. L’Ungheria ha detto sì, dopo che la clausola del rinnovo annuale è stata approvata. Ora i legislatori europei dovranno dire ai propri cittadini da dove arriveranno questi miliardi.

Il cancelliere tedesco Scholz ha invitato i paesi dell’UE a iniziare “urgentemente” a discutere di un aumento delle forniture militari all’Ucraina. Kiev spera di ricevere i primi 4,5 miliardi di euro a marzo nell’ambito del nuovo programma di sostegno dell’Unione Europea, ha riferito il ministero dell’Economia ucraino. Il dipartimento ha inoltre osservato che il governo ucraino sta ora “lavorando su un accordo adeguato sul finanziamento della transizione insieme ai partner europei”.

Gli stanziamenti saranno così suddivisi: complessivamente 50 miliardi per 4 anni. Ogni anno l’Ucraina riceverà 12,5 miliardi. Dei 50 miliardi, 33 miliardi sono prestiti e 17 miliardi sono contributi a fondo perduto. Viktor Mihály Orbán ha ricevuto diversi benefici per aver rifiutato il veto. Una volta ogni 1-2 anni verrà effettuata un’analisi delle spese per l’Ucraina con un’opzione di blocco. Parte dei 50 miliardi di fondi saranno spesi in Europa.

L’ONU ha ritenuto infondate quasi tutte le accuse dell’Ucraina contro la Russia in una causa per presunta violazione della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo. Lo ha affermato la presidente del tribunale, Joan Donoghue, leggendo il rifiuto di avviare una causa indipendente.

Continuano le indiscrezioni sul licenziamento / dimissioni di Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine. A quanto si apprende da fonti ucraine Victoria Nuland, Sottosegretario di Stato per gli affari politici è arrivato a Kiev per valutare la situazione delle tensioni tra Zelenskyj e Zaluzhny, ma non per riconciliarli.

Mikhail Podolyak dell’ufficio del presidente Zelenskyj ha definito il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny un “manager” che viene nominato e licenziato. Podolyak ha detto di non capire perché le informazioni sul possibile licenziamento di Zaluzhny abbiano causato un’ampia reazione e l’ha definito misterioso.

«Ad essere sincero, non ho sempre capito bene quale fosse il problema qui. Questo non è un processo politico, questa non è competizione politica, questa è guerra. Dobbiamo valutare cosa sta succedendo oggi, dobbiamo valutare l’efficacia di alcune misure. Azioni. Non è la prima volta che discutiamo di alcuni argomenti speculativi. Abbiamo una certa stagnazione in prima linea e, naturalmente, le persone cercano qualche tipo di motivo informativo per eccitare la società e ottenere una sorta di pubblicità», ha detto Podolyak.

Le dimissioni del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, si legge nella social sfera ucraina, potrebbero essere “questione di ore”, ma sono ancora ritardate a causa delle difficoltà nel trovare un successore. Syrsky e Budanov sarebbero i naturali sostituti, ma entrambi hanno rinunciato alla carica. Zaluzhny non è mai piaciuto a Zelensky e ora c’è la questione dell’abbattimento del II-76 con a bordo i prigionieri ucraini, avvenuto il 24 gennaio, per cui qualcuno dovrà pagare. I russi hanno detto nella Gionata del 01 febbraio di avere le prove che a colpire l’aereo è stato un missile MIM-104A lanciato dal complesso Patriot statunitense -secondo il Comitato investigativo della Federazione Russa.

Nel comunicato del Comitato russo si legge: “Questo tipo di sistema di difesa aerea è stato sviluppato congiuntamente dalle società Raytheon e Hughes e prodotto da Raytheon. Durante l’esame degli oggetti, sui frammenti sequestrati dalla scena dell’incidente sono stati trovati molti segni in inglese: sono stati trovati in totale 116 frammenti di questo tipo. È stato precedentemente stabilito che il nostro aereo militare è stato abbattuto da un sistema missilistico di difesa aerea lanciato il 24 gennaio 2024 dall’area dell’insediamento Liptsy, regione di Kharkov delle forze armate ucraine. Due missili americani sono stati lanciati contro l’Il-76″.

Per l’accaduto i russi hanno raccolto anche il DNA delle vittime e sono pronti a darlo agli ucraini per l’esame. Presentata dalla Duma di Stato un appello al Congresso degli Stati Uniti a causa dell’attacco all’Il-76 utilizzando il sistema di difesa aerea American Patriot.

Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha riconosciuto le difficoltà nell’ottenimento di proiettili e armi per le forze armate ucraine. Secondo lui, «l’Ucraina sta cercando proiettili e armi per l’esercito in più posti contemporaneamente».

I russi hanno postato on line le prime immagini satellitari dal luogo dello schianto dell’Il-76MD vicino a Belgorod. La traccia lasciata dall’aereo al momento della caduta è lunga circa 500 metri. Vladimir Putin in una conferenza stampa ha dichiarato che l’Il-76 nella regione di Belgorod è stato abbattuto dal sistema Patriot americano. Ha continuato affermando che «questo non fermerà gli scambi di prigionieri con l’Ucraina». E ancora: «Non so e non capisco perché l’Ucraina ha abbattuto l’aereo con i suoi prigionieri».

La zona smilitarizzata in Ucraina dovrebbe trovarsi a una distanza tale da garantire la sicurezza delle città pacifiche dai bombardamenti, compresi gli attacchi con armi a lungo raggio di fabbricazione straniera, ha detto Vladimir Putin in un incontro elettorale con i delegati. Il leader russo ha osservato che lo spostamento della linea del fronte più in profondità nell’Ucraina è la cosa più importante lungo l’intera linea di contatto. I combattenti russi stanno agendo per allontanare gli ucraini dalle aree popolate della Federazione Russa, ha poi detto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 1° febbraio.

Lunga notte in Crimea. La difesa aerea russa ha abbattuto un obiettivo aereo a Sebastopoli, i detriti sono caduti in un terreno abbandonato a darne notizia il Governatore Razvozhaev. Secondo gli ucraini sarebbe stato colpito un aeroporto.

La difesa aerea russa ha distrutto 17 missili ucraini sul Mar Nero e altri tre sulla penisola di Crimea ha dichiarato invece il Ministero della Difesa russo. I detriti sono caduti sul territorio di un’unità militare nella regione di Lyubimovka in Crimea; non ci sono stati danni agli aerei, ha osservato il Dipartimento russo.

Fonti russe rilevano che poco prima dell’attacco aerei statunitensi, britannici e italiani hanno sorvolato la Crimea diverse ore prima dell’attacco alla penisola. «Gli aerei da ricognizione degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell’Italia volavano vicino alla Crimea alla vigilia dell’attacco aereo sulla penisola. Quello che stavano facendo lì rimane un mistero, ma un paio d’ore dopo è stato attaccato il territorio della Federazione Russa».

Secondo Flightradar, poche ore prima dell’annuncio della sirena, i seguenti aerei volavano nei cieli della Romania vicino alla Crimea: un aereo antisommergibile P-8A Poseidon della Marina americana, un aereo da ricognizione elettronica RC-135W Rivet Joint della dell’aeronautica britannica e di un velivolo di preallarme E-550A dell’aeronautica italiana, nonché in precedenza è stato registrato un drone americano RQ-4B Global Hawk.

Quello che è certo è che a largo della costa della Crimea. Il GUR ucraino ha pubblicato filmati della battaglia tra la nave russa Ivanovets e i droni navali lanciati dalla costa ucraina.

La nave con tutta probabilità è stata affondata. Le navi lanciamissili Progetto 12411 e 12421, simili alla Ivanovets, trasportano due missili antinave P-270 Moskit su ciascun lato (P-15 Termit nella prima versione e X-35 nella versione da esportazione). La flotta del Mar Nero russa dunque ha perso il lanciamissili Ivanovets costruito nel 1989, 493 tonnellate di dislocamento, armato con missili Moskit.

Ciascuno di questi missili pesa circa 4.000 kg, compresa la testata e il pieno carico di carburante. La detonazione di una tale “miscela esplosiva”, a seguito della vicina esplosione di una barca kamikaze ucraina, non lascia praticamente alcuna possibilità di salvezza alla nave.

Quello che è successo è stata la fine di un attacco combinato di tre giorni sulla Crimea attraverso la cosiddetta tattica La “flotta di zanzare” dell’Ucraina viene ora implementata inviando interi sciami di droni marini.

Secondo la social sfera russa la nave lanciamissili è stata affondata da un drone navale di fabbricazione britannica, controllato da un operatore britannico su guida di un drone statunitense, controllato da personale militare americano.

Secondo altre fonti il duello in mare è durato più di 12 ore: dal pomeriggio del 31 gennaio fino alla mattina del 1° febbraio, quando le formazioni ucraine hanno lanciato un attacco alla penisola di Crimea.

Almeno tre bombardieri Su-24M dell’aerodromo di Starokonstantinov e molti altri caccia Su-27 e MiG-29 dell’aerodromo di Kanatovo hanno volato verso la regione di Nikolaev. Dopo aver raggiunto Bashtanka, i combattenti ucraini hanno lanciato missili esca ADM-160 MALD, che hanno distratto i sistemi di difesa aerea.

Allo stesso tempo, nella regione di Kherson sono stati utilizzati missili anti-radar AGM-88 HARM con una portata massima di 150 km. Successivamente, sei missili da crociera Storm Shadow/SCALP sono stati lanciati dal Su-24M in direzione della Crimea. Uno è stato abbattuto sopra Krasnoperekopsk, un altro sopra Gvardeyskoye.

Il terzo missile è stato intercettato da un caccia Su-30 50 km a nord-ovest di Sebastopoli, e altri tre erano in avvicinamento all’aeroporto di Sebastopoli – Belbek. Successivamente, i bombardieri ucraini hanno formato un secondo cerchio e hanno lanciato altri sei missili da crociera verso l’aeroporto di Belbek. Gli obiettivi, attorno a Tarkhankut, provenivano dal mare.

Tre sono stati intercettati a nord-ovest di Sebastopoli, due sono stati intercettati sopra l’aerodromo e uno era direttamente al suolo. I suoi detriti si sono schiantati al suolo ed sono esplosi senza causare danni alla pista.

Di notte è continuato l’attacco delle formazioni ucraine. Nove imbarcazioni senza equipaggio hanno lasciato Odessa e la foce del Danubio in direzione della Crimea. Quattro di loro sono stati scoperti da marinai russi all’ingresso del lago Donuzlav. Su di loro è stato aperto il fuoco, a seguito del quale quattro droni sono stati distrutti.

Uno dei droni ucraini è esploso proprio accanto al lato dell’imbarcazione, danneggiandola. Al momento non ci sono dati sull’entità dei danni. Due motovedette, due elicotteri e un aereo da caccia sono stati inviati alla ricerca dei quattro droni rimasti. Durante l’operazione sono stati colpiti e affondati.

Come si può vedere da questo attacco, le forze aeree ucraine hanno chiaramente mirato alla rete di aeroporti della penisola: Dzhankoy, Gvardeyskoye e Belbek. Considerando che i Tempest/Scalp hanno un effetto penetrante, gli obiettivi dell’attacco erano molto probabilmente posti di controllo.

Inoltre, poche ore prima, un aereo italiano G-550 CAEW dell’Aeronautica Militare italiana e, oltre ad esso, altri cinque aerei da ricognizione statunitensi e della NATO operavano nell’aria al largo delle coste della Romania. E il giorno prima del raid, la difesa aerea della Crimea è stata controllata con i droni. Un certo cambiamento nella tattica del nemico sembra piuttosto interessante: se prima gli attacchi venivano effettuati immediatamente, ora le forze armate ucraine ritardano deliberatamente il lancio dei missili, motivo per cui la durata della minaccia missilistica supera le due ore.

E il successivo attacco da parte di imbarcazioni senza pilota è avvenuto dopo una lunga pausa. Ma ciò conferma ancora una volta l’intenzione degli ucraini di colpire la flotta del Mar Nero con l’obiettivo finale di indebolirne le capacità.

Per quanto concerne la linea del fronte terrestre in direzione di Zaporozhie, le forze armate russe hanno nuovamente tentato di prendere l’iniziativa a ovest del villaggio di Rabotino. Le forze armate ucraine hanno mantenuto le loro posizioni. Battaglie tattiche vicino a Novoprokopivka e Verbove.

Nella direzione sud di Donetsk, l’esercito russo ha fermato sei tentativi delle forze armate ucraine di rafforzare le posizioni avanzate. Le forze armate russe cercano di avanzare lungo la periferia meridionale di Novomykhailivka. L’insediamento stesso ha continuato ad essere attaccato da nord-est. Inoltre, le truppe russe hanno ripreso le operazioni offensive a Pobieda, continuate sulla riva sinistra del fiume Osykova da Marinka e lungo l’autostrada M-04 a Pervomajs’kyj. La linea del fronte non è cambiato in modo significativo. Nella periferia sud-orientale di Avdiivka si stanno svolgendo battaglie. Le forze armate ucraine stanno cercando di riconquistare le posizioni perdute nell’area fortificata di Tsarskaya Okhota, e le forze armate russe stanno cercando di espandere la zona di controllo della città. Nella zona di Stepne (da non confondere con gli insediamenti con lo stesso nome nelle direzioni Zaporozhye e Ugledar) si sono verificate contro-battaglie. La loro intensità è notevolmente diminuita. Sembra che entrambe le parti si stiano concentrando sul settore sudorientale.

In direzione Bachmut, le forze armate russe continuano a premere sulle alture a nord-ovest di Kleshchiivka, su Ivanivske e nella zona di Bohdanivka. Le forze armate ucraine ricoprono posizioni in tutte le aree.

Nella direzione di Lugansk, le truppe russe hanno lanciato un’offensiva a Bilohorivka e Ternove. Nessun avanzamento. Le dure battaglie continuarono a Berestove, Krokhmal’ne e a Tabaivka. Le forze armate russe hanno assunto nuove posizioni nell’area di Syn’kivka. Ma non hanno sfondato la difesa ucraina in quest’area.

Si sono sentite esplosioni nella città di Kherson, che è sotto il controllo delle truppe ucraine, ha riferito la pubblicazione Public. Kiev ha parlato di attacco a zone militari dismesse.

Graziella Giangiulio

