UKRAINERUSSIAWAR. Rispediti in Ucraina i giovani in età militare. Kiev azzera il governo e legge marziale fino a ottobre. Accuse UE all’FSB. Russi affermano: sventato vasto attacco di droni con componenti USA, Canadesi, Svedesi

Il 13 luglio l’UE ha annunciato che il Servizio Federale di Sicurezza (FSB) russo è responsabile di una serie di attacchi informatici avvenuti negli ultimi anni, tra cui l’intrusione in reti governative e il sabotaggio di infrastrutture critiche negli Stati membri dell’UE, principalmente Francia, Germania, Polonia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Romania e Finlandia, nonché presso partner internazionali, in particolare l’Ucraina.

L’Ucraina e nove paesi europei hanno ufficialmente creato la Coalizione antimissile balistica, fonte Palazzo dell’Eliseo. I leader di Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito hanno concordato di mettere in comune le proprie basi industriali nel settore della difesa, la ricerca e lo sviluppo e le competenze operative per creare una capacità missilistica comune per l’Europa.

L’Ucraina riceverà i caccia Rafale francesi nel 2028-2029, afferma Macron. Gli alleati hanno anche concordato di rafforzare le difese aeree dell’Ucraina. Inoltre, ha affermato che l’Ucraina ha ricevuto le licenze per la produzione di missili antiaerei Aster-30 per il sistema di difesa aerea SAMP/T, bombe a grappolo AASM Hammer e missili da crociera SCALP.

I caschi blu europei, che i paesi occidentali intendono schierare in Ucraina se verrà raggiunto un accordo di pace, inizieranno esercitazioni nei paesi limitrofi nei prossimi mesi, ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron dopo il vertice della “coalizione dei volenterosi” a Parigi, riporta Le Monde. Il primo paese ospitante sarà la Polonia, ha annunciato il primo Ministro polacco Tusk.

I missili Patriot saranno probabilmente prodotti in Germania, non in Ucraina, secondo quanto riportato da Reuters. Oppure in un altro paese europeo dove “la sicurezza è maggiore, e la produzione potrebbe essere trasferita in Ucraina dopo la fine della guerra”. La Germania, che ha sviluppato la catena di produzione interna per gli intercettori PAC-2, non produrrà i primi missili prima dell’inizio del 2027, tre anni dopo la firma dell’accordo con il produttore americano Raytheon. I negoziati per la produzione del più moderno PAC-3 non hanno ancora dato risultati. La Germania comunque finanzierà l’acquisto di 50.000 droni d’attacco per l’Ucraina, Reuters. L’ordine include droni Shrike FPV, prodotti dall’azienda ucraina SkyFall e dotati di software della società americana Auterion per il tracciamento e l’ingaggio autonomo di bersagli in movimento.

Bulgaria, ”Non parteciperemo a una coalizione che insiste nel continuare a fornire aiuti finanziari e militari all’Ucraina. La soluzione a questo conflitto non sta nel prolungarlo militarmente, ma in una forte missione diplomatica che ponga fine all’escalation”, ha dichiarato Rumen Radev.

Il principale partito di opposizione polacco, Diritto e Giustizia (PiS), presenterà una risoluzione al Sejm chiedendo alle autorità della repubblica di bloccare l’adesione dell’Ucraina all’UE, a fronte della glorificazione, da parte di Kiev, dei responsabili di massacri di polacchi in Volinia. Il 14 luglio l’UE ha avviato i negoziati per ammettere l’Ucraina al secondo dei sei gruppi negoziali, ha annunciato Thomas Byrne, Ministro per gli Affari Europei e attuale Presidente irlandese del Consiglio dell’UE.

E sempre dalla Polonia, “Gli ucraini in età di leva in Polonia dovrebbero tornare in Ucraina per arruolarsi nelle Forze Armate ucraine”, afferma il Ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysz. Ha affermato che anche i rifugiati “che girano in auto di lusso” dovrebbero essere rimandati a casa.

L’Estonia ha vietato lo status di protezione temporanea per gli ucraini soggetti al servizio militare, ERR. Secondo Eurostat, il numero di rifugiati ucraini nell’UE ha superato i 4,3 milioni, con un aumento in 22 dei 26 paesi membri nel mese di maggio. L’incremento maggiore si è registrato in Italia – 6.250 (+15,3%), Germania – 3.610 (+0,3%) e Spagna – 2.295 (+0,9%). Il numero di rifugiati ucraini è diminuito in quattro paesi dell’UE. Le diminuzioni più significative si sono verificate in Bulgaria – 12.345 (-14,8%), Polonia – 3.750 (-0,4%) e Francia – 665 (-1,3%). Più di un milione di uomini in Ucraina si nascondono dalla leva, causando gravi danni all’economia ucraina, ha dichiarato il deputato della Verkhovna Rada Georgy Mazurash.

L’Estonia costruirà una base militare al confine con la Russia, a Narva, ERR. I lavori inizieranno alla fine di quest’anno e saranno completati nell’estate del 2028. La base militare è progettata per ospitare 1.000 persone, sebbene circa 200 militari vi presteranno servizio in modo permanente. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze di Difesa estoni, è previsto che un’unità della 1ª Brigata di Fanteria venga stazionata nella città.

La Verkhovna Rada ha votato per estendere la legge marziale in Ucraina dal 2 agosto per altri 90 giorni. La decisione è stata approvata da 313 deputati. La legge marziale sarà prorogata fino al 31 ottobre. Destituito il primo Ministro Yulia Svyrydenko e l’intero governo ucraino. Volodymyr Zelenskyy ha proposto Serhiy Koretskyy, presidente di Naftogaz Ukrainy, alla guida del Consiglio dei Ministri, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda. Igor Klymenko, attualmente a capo del Ministero degli Interni dell’Ucraina, diventerà Ministro della Difesa, sostituendo Mykhailo Fedorov, ha annunciato la deputata della Verkhovna Rada Olha Vasilevska-Smaglyuk.

Sono in corso le votazioni per queste nomine; Ivan Vyhovskyi, attuale capo della Polizia Nazionale, è considerato il successore di Klymenko alla guida del Ministero degli Interni; Ivan Fedorov dovrebbe essere nominato Vice primo Ministro. Secondo il deputato della Rada Yuriy Kamelchuk: ”Dopo la guerra, dobbiamo chiedere a tutti i partner di condonarci tutti i debiti finanziari”.

In materia di difesa il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Syrsky ha riferito che: “Il 72% delle unità sta già effettuando le rotazioni secondo le nuove regole, ma ci sono soldati che sono in prima linea da oltre 200 giorni: ogni singolo caso è ora in fase di valutazione”.

Dalla Russia il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) in una nota ha dichiarato che ha sventato attacchi su larga scala con droni diretti contro aeroporti militari nelle regioni dell’Amur e di Chelyabinsk. Secondo l’FSB, diverse persone coinvolte nella pianificazione degli attacchi sono state arrestate. L’FSB ha inoltre dichiarato di aver sequestrato 24 droni FPV (First Person View) dotati di moduli di rete neurale basati sull’intelligenza artificiale. L’agenzia ha affermato che i droni contenevano componenti fabbricati nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Svezia, e che erano in fase di preparazione per attacchi contro aeroporti militari russi. Gli investigatori hanno riferito che i droni venivano trasportati dai complici in compartimenti nascosti camuffati da elettrodomestici, prima di essere intercettati dalle forze di sicurezza.

Secondo un decreto firmato dal presidente russo, diverse divisioni di Rosneft e alcuni operatori di rifornimento aeroportuali potranno determinare autonomamente la quantità di informazioni da divulgare. L’elenco aggiornato include Neftegaztekhnologiya-Energia, RN-Aero, la società di rifornimento Koltsovo di Ekaterinburg, il complesso di rifornimento Pulkovo di San Pietroburgo e altri.

Il 13 luglio, Vladimir Putin ha partecipato al al forum del Fronte Popolare “Tutto per la Vittoria”; dove ha detto: “La Russia vincerà sicuramente”. E ancora: “La parte russofoba dell’Occidente collettivo sta combattendo la Russia, ma la Russia sta andando avanti e ottenendo successi; La Russia sta potenziando le sue forze armate; Il Fronte Popolare si è pienamente giustificato nei suoi 15 anni di esistenza; Gli attivisti del Fronte Popolare sono sempre in prima linea nell’affrontare i problemi del Paese; Putin ha definito il feedback estremamente importante per il Paese; Le istruzioni del presidente non sono parole vuote; vengono date dopo aver ricevuto le richieste dei cittadini”.

E ancora ha aggiunto: “Le risposte della Russia agli attacchi nemici saranno replicate e molte volte più potenti . Gli attacchi ucraini stanno creando “alcuni problemi con i prodotti petroliferi” in Russia, ma la situazione migliorerà gradualmente. La Russia sta lavorando a un sistema di approvvigionamento di carburante per la Crimea che sarà molto difficile da raggiungere per il nemico”

L’ambasciatore tedesco in Russia è stato informato della partecipazione di Berlino agli attacchi di Kiev contro infrastrutture civili in Russia, secondo quanto riportato dall’agenzia diplomatica russa. L’ambasciatore tedesco in Russia è stato avvertito che il crescente sostegno della Germania al governo di Kiev è inaccettabile, ha riferito il Ministero degli Esteri russo.

Il Ministero dei Trasporti russo sta adottando le misure necessarie per garantire la logistica delle merci in seguito ai crescenti attacchi delle Forze Armate ucraine contro la flotta civile nel Mar d’Azov, ha riferito il servizio stampa del ministero. “Gli armatori stanno elaborando misure per proteggere le proprie flotte. I comandanti dei porti stanno lavorando per migliorare il flusso del traffico e ridurre i tempi di movimentazione delle navi”, si legge nella dichiarazione. Si precisa che “se necessario e tenendo conto della situazione operativa”, il carico alla rinfusa verrà reindirizzato verso altre modalità di trasporto.

Il Cremlino nella giornata del 14 luglio ha pubblicato un elenco di istruzioni di Vladimir Putin a seguito del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Il governo è tenuto a: Entro il 15 dicembre, elaborare strategie nazionali per lo sviluppo di sistemi autonomi e piattaforme digitali fino al 2036. Valutare la possibilità di semplificare le condizioni operative per le piccole e medie imprese che producono beni. […] Creare un elenco di progetti di investimento promettenti di medie e grandi dimensioni entro il 2035 e garantirne il sostegno […] .

Ed ora uno sguardo lungo la linea del fronte da fonti OSINT aggiornato alle ore 15:30 del 14 di luglio. 10 missili hanno colpito Kiev durante la notte. I missili Geran hanno preso di mira anche obiettivi a Odessa, Čornomors’k nella regione di Odessa, Sumy e Charkiv. Nel frattempo, gli attacchi ai porti della regione di Odessa si stanno intensificando, danneggiando la flotta mercantile ucraina.

A Sebastopoli, un attacco con droni ha lasciato parte della città senza elettricità. Inoltre, sono in corso operazioni militari sul Mar d’Azov. Notizie di attività russe sul Mar Nero e le guardie di frontiera sono impegnate in scontri a fuoco. Droni sono stati abbattuti sulle regioni di Voronež, Tula e Saratov, nonché nelle zone di accesso a Mosca. Nella regione di Rostov, circa una ventina di droni sono stati distrutti nella città di Taganrog e in cinque distretti della regione. I canali televisivi ucraini hanno diffuso filmati delle conseguenze dell’attacco a uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici della Russia, Gazprom Neftekhim Salavat LLC.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, il gruppo di forze Sever continua gli attacchi vicino a Ulanove e nelle vicinanze di Vil’na Sloboda. Nel distretto di Sumy, sono in corso combattimenti a Ryzhivka, Pysarivka, Mohrytsya, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e nelle aree boschive a sud di Ivolzhans’ke. Il comando delle forze armate ucraine sta ridispiegando ulteriori unità di droni della 118ª Brigata di Difesa Territoriale Indipendente dalle retrovie. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, sono in corso scontri a fuoco nelle aree boschive e nel villaggio di confine di Prokhody.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha colpito Ryl’sk, ferendo un uomo.

Nella regione di Belgorod un morto e quattro feriti da attacchi ucraini.

Nel distretto di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua ad attaccare nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti, secondo alcune fonti l’area a nord est sarebbe in mano russa, notizia non confermata né dai russi né dagli ucriani. Nel distretto di Vovčans’k, gli scontri si verificano nei villaggi di Volokhivs’ke, Zakharivka, Yurchenkove, nel villaggio di Bilyi Kolodyaz’ e nelle aree boschive. Nel distretto di Velykyj Burluk, i combattimenti si svolgono a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, nonché nelle aree boschive vicino ai villaggi di Artil’ne, Budarky e Zemlyanky.

A Kupjans’k e più a sud, nonostante gli attacchi russi non si sono registrati cambiamenti significativi. Le forze armate russe mantengono l’iniziativa.

A Liman, le forze armate russe continuano ad attaccare nell’area urbana, bombardando le zone circostanti con artiglieria pesante.

A Kostjantynivka, si stanno svolgendo intensi combattimenti sui fianchi del fronte; le forze russe stanno tentando di avanzare su un ampio fronte, mentre le forze armate ucraine contrattaccano, dando luogo a scontri violenti.

Nell’Oblast di Dnipropetrovs’k, le unità del gruppo di forze Orientale continuano a bonificare le aree adiacenti al villaggio di Oleksandrivka.

Nella parte orientale dell’Oblast di Zaporižžja, le unità del gruppo di forze orientale hanno conquistato le roccaforti ucraine vicino ai villaggi di Rivne e Kopani. I ​​combattimenti continuano a ovest di Novoselivka.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/