Lutto tra i sostenitori di Donald Trump: “Sabato sera, 11 luglio, muore il senatore statunitense Lindsey Graham” […] La famiglia del senatore Graham ringrazia per le preghiere in questo momento e chiede rispetto per la propria privacy”, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato. Il Senatore era stato in vista il giorno prima in Ucraina e aveva incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

Il 10 luglio, Lindsey Graham aveva visitato lo stabilimento ucraino di produzione di droni SkyFall e ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina. “Abbiamo una formula che porrà fine a questa guerra”, ha affermato. “Aiutiamo l’Ucraina a diventare più letale. Facciamo sapere a coloro che sostengono la Russia che ci sarà un prezzo da pagare.”

Donald Trump ha detto: “Volevo che la guerra in Ucraina finisse molto rapidamente, ma Lindsey Graham era favorevole a continuarla”, ha detto Trump. “Era molto intransigente su questo punto.[…] su questo argomento andavamo d’accordo”.

Il direttore dell’FBI Cash Patel ha dichiarato che l’FBI sta “assistendo le autorità locali e ha messo a disposizione tutte le risorse necessarie” in seguito all’improvvisa morte del Senatore repubblicano.

Un gruppo di senatori statunitensi ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’amministrazione del presidente Donald Trump su una nuova legge che impone sanzioni alla Russia, implicando il diritto del capo dello Stato di imporre restrizioni all’acquisto di risorse energetiche russe.

La Turchia non parteciperà alla creazione del DSRB (banca) della NATO, ha riportato CNN Türk. Secondo l’emittente, questa decisione è stata presa sulla base di valutazioni strategiche e tecniche condotte dalle agenzie governative competenti. Lo scopo della creazione del DSRB è quello di attrarre fino a 134 miliardi di dollari per finanziare progetti militari relativi all’Ucraina.

L’UE consentirà a Kiev di acquistare armi dal Regno Unito con fondi europei, riporta Bloomberg, citando fonti. In precedenza, la Commissione europea aveva chiarito che il programma di finanziamento militare include una clausola “acquista europeo”. Solo se le armi richieste non sono disponibili in Europa, la Commissione europea può concedere all’Ucraina il diritto di ordinarle da altri paesi.

“I paesi dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo sul 21° pacchetto di sanzioni durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles”, ha dichiarato Kallas. Ha aggiunto che l’UE intende inserire nella lista nera 250 persone nell’ambito del regime di sanzioni provvisorie. L’UE ha imposto sanzioni contro VK e la persona giuridica del servizio di messaggistica Max.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato ieri, 13 luglio, i leader della “coalizione dei volenterosi”. Almeno 25 capi di Stato e di governo hanno discusso del sostegno all’Ucraina, secondo quanto riportato da Euronews. Secondo il consigliere di Macron, l’obiettivo dell’incontro è dimostrare che gli alleati occidentali continuano a sostenere l’Ucraina e che Mosca può evitare di fare affidamento sulla “stanchezza da conflitto”.

Il Ministro della Difesa svedese Jonsson ha dichiarato che l’Ucraina ha il diritto di utilizzare i missili aria-aria Meteor contro obiettivi aerei in territorio russo. Kiev riceverà questi missili per l’impiego sui caccia tattici Gripen. La Polonia ha trasferito cinque missili Patriot all’Ucraina. Defence24

Le forze armate francesi continuano a sostenere le forze armate ucraine. Il personale militare ucraino viene addestrato in competenze specialistiche in Francia e Polonia. Viene fornito supporto per l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature trasferite, inclusi obici CAESAR e caccia Mirage 2000-5. Il supporto viene fornito via terra, via aria e via mare per assistere le forze ucraine nella difesa del Paese.

“In Ucraina, a causa dei raid russi, probabilmente al posto delle stazioni di servizio ci saranno cabine con pompe di benzina. […] dimenticheremo i bei negozi e i lunghi hot dog”, afferma l’esperto di carburanti ucraino Dmitry Leushkin. Nel fine settimana la Russia ha continuato gli attacchi agli impianti di benzina ucraini in particolare presi di mira quelli nella regione di Slov”jans’k. Colpito anche un deposito di petrolio della BRSM-Nafta nella città di Pereyaslav, nella regione di Kiev.

Arrestato Stanislav Luchanov, comandante della 155ª Brigata Meccanizzata delle forze armate ucraine: è accusato insieme a nove suoi subordinati di aver rapito due civili, i fratelli Moseychuk, nella regione di Kiev e averli uccisi. A confermarne l’arresto il premier Volodymyr Zelensky.

Zelenskyy propone di estendere la legge marziale e la mobilitazione per altri 90 giorni; I relativi progetti di legge sono già stati registrati alla Verkhovna Rada. E ancora ha annunciato la sostituzione del primo Ministro, Yulia Svyrydenko, nonché cambiamenti di personale nel governo e nelle forze dell’ordine. “Ho proposto che Svyrydenko guidi un nuovo importante dipartimento.” “Gestione delle relazioni con un partner chiave”, ha dichiarato Zelensky. Sviridenko ha confermato le sue dimissioni da primo Ministro dell’Ucraina e potrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti. Olga Stefanishyna, ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti e imputata in un caso di appropriazione indebita di fondi pubblici si è dimessa.

Il quotidiano ucraino Strana indica Sergii Koretskyi, AD di Naftogaz Ukraina, come principale candidato alla carica di primo Ministro. Il deputato della Rada, Yaroslav Zheleznyak ha dichiarato che la questione della nomina di Koretskyi è risolta al 99%. Zheleznyak ha aggiunto che, nell’ambito di questo “reset”, ci saranno molti cambiamenti, tra cui i vertici dell’SBU e dell’Ufficio Investigativo Statale.

“Un attacco è stato perpetrato contro una nave mercantile civile battente bandiera togolese mentre scaricava fertilizzanti minerali in un porto ucraino: tre membri dell’equipaggio sono stati uccisi e altri cinque feriti” afferma il Vice Primo Ministro Kuleba.

Secondo il quotidiano le Monde, “le difese aeree ucraine non sono in grado di far fronte ai nuovi attacchi russi”. “Secondo il quotidiano, il 6 luglio nessun missile balistico lanciato contro la capitale è stato intercettato dalle difese aeree ucraine. Lo stesso vale per l’attacco dell’11 luglio”.

Anche la Russia registra attacchi alle stazioni di servizio carburante nel fine settimana, le riserve di gasolio della centrale nucleare di Zaporižžja sono sufficienti per 11 giorni di funzionamento autonomo, afferma l’Amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, a seguito di consultazioni con la delegazione dell’AIEA a Kaliningrad.

Il governo russo sta discutendo un nuovo pacchetto di misure a sostegno del mercato dei carburanti. Testate russe affermano che il governo e le agenzie competenti stanno pianificando di attuare una serie di iniziative: “Sviluppo di un meccanismo per le transazioni swap negoziate in borsa con prodotti petroliferi per ottimizzare la logistica di approvvigionamento; Estensione del meccanismo di smorzamento delle importazioni al gasolio; Risoluzione del problema delle chiusure ingiustificate delle stazioni di servizio durante la notte; Analisi dei prezzi del carburante bielorusso sulla Borsa di San Pietroburgo”.

Vladimir Putin ha approvato il rifinanziamento del programma di produzione di otto velivoli Il-114-300 con i fondi del Fondo Nazionale per il Benessere Sociale. Lo ha annunciato Anton Alikhanov. Secondo il Ministro dell’Industria e del Commercio russo, i fondi stanziati saranno utilizzati dalle società di leasing per offrire contratti di leasing agevolati per la costruzione degli Il-114-300. L’Il-114-300 è un aereo passeggeri regionale, versione modernizzata del turboelica Il-114. È destinato a sostituire i vecchi An-24 sulle rotte interne russe, nonché i velivoli francesi e canadesi di classe simile.

La Croce Rossa il 10 luglio ha annunciato la distribuzione di aiuti umanitari in Crimea e a Sebastopoli a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, secondo quanto riportato dal servizio stampa dell’organizzazione. Attualmente, l’organizzazione in Crimea dispone di 800 pacchi alimentari, 700 kit igienici, 43 tonnellate di acqua potabile, nonché attrezzature tecniche per la riabilitazione: sedie a rotelle, deambulatori, bastoni e stampelle. La data e il luogo della distribuzione nella repubblica non sono stati specificati.

A Sebastopoli sono disponibili 600 pacchi umanitari, comprensivi di cibo e prodotti per l’igiene. In città, l’assistenza sarà fornita alle persone con disabilità di primo e secondo grado che si sono reinsediate nel 2025-2026, nonché a coloro che sono arrivati ​​prima ma si trovano in condizioni difficili. La distribuzione a Sebastopoli è iniziata il 13 luglio.

Il governo russo fornirà sostegno finanziario alle aziende turistiche in Crimea e a Sebastopoli, che si trovano in una situazione difficile a causa del calo del flusso turistico dovuto alle azioni delle forze armate ucraine. È stato firmato un decreto per stanziare oltre 4,3 miliardi di rubli a questo scopo. Secondo il documento, la Crimea riceverà oltre 3,7 miliardi di rubli. Ulteriori 584,5 milioni saranno destinati a Sebastopoli. I fondi del fondo di riserva governativo sono destinati a un pagamento una tantum ai dipendenti di oltre 4.600 aziende operanti nel settore turistico.

“La Russia dovrebbe partecipare ai negoziati riguardanti i sistemi missilistici antiaerei S-400, poiché è dalla Russia che questi sistemi sono stati acquistati”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a The National News. Rispondendo a una domanda sulla possibile rivendita degli S-400, ad esempio Il ministro degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: “È inoltre necessario condurre un dialogo costruttivo con la parte russa, poiché al momento non posso indicare un Paese, un processo o una soluzione specifici. Come ho già detto, i due presidenti hanno la volontà politica”. Fidan si è detto fiducioso che la ricezione dei caccia F-35 “non sarà un problema” per la Turchia. “Abbiamo pagato per questi F-35. Sono nell’hangar, in attesa che li ritiriamo”, ha aggiunto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 13 luglio. Dal 12 luglio sera sono stati abbattuti 44 droni in avvicinamento a Mosca. In precedenza, il sindaco Sobyanin aveva riferito che circa 300 droni avevano sorvolato la capitale nelle 24 ore precedenti. Le forze armate ucraine hanno anche lanciato un raid in Crimea dal Mar d’Azov durante la notte, tentando di sfondare il ponte. Alcuni droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov. Incendio al deposito petrolifero Mikhailovskaya a Stavropol il 12 notte da attacco di droni ucriani, prima ancora, della distruzione della raffineria di petrolio Syzran.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi nell’oblast’ di Chernihiv; La città è rimasta senza corrente elettrica dopo che tre droni a reazione hanno colpito un impianto elettrico nella regione. Sono stati osservati attacchi con droni Geranium contro obiettivi nell’Oblast di Dnipropetrovs’k e a Zaporižžja. Le forze russe hanno utilizzato droni Geranium-4 per attaccare una nave portarinfuse, un traghetto e un peschereccio nel porto di Čornomors’k nell’Oblast di Odessa.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, aerei d’attacco del gruppo di forze Nord stanno attaccando vicino a Ulanove e nelle vicinanze di Mala Slobidka. Continuano gli scontri a fuoco tra ucraini e russi con armi leggere nel distretto di Sumy a Ryzhivka, Pysarivka, Mohrytsia, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e nelle aree boschive a sud di Ivolzhans’ke. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano gli scontri a fuoco nelle aree boschive e nel villaggio di confine di Prokhody.

Nella regione di Belgorod, attacchi con droni hanno ferito in diverse località 5 persone.Numerosi villaggi e strade sono sotto attacco nemico.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Sever continua la sua offensiva nel villaggio di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, continuano gli scontri a fuoco nei villaggi di Volokhivs’ke, Yurchenkove ​​e Bilyi Kolodyaz’. Nella direzione di Velykyi Burluk, i combattimenti continuano a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, così come nelle aree boschive vicino ai villaggi di Artil’ne, Budarky e Zemlyanky.

A Kupjans’k e più a sud, i combattimenti proseguono, la zona di controllo delle forze armate russe – secondo fonti OSINT – si sta lentamente espandendo mentre gli ucraini cercano di contrastare l’avanzata con uso massiccio di droni..

Nella direzione di Kramators’k, le forze armate russe stanno conducendo un assalto vicino a Malinivka. Truppe russe di esplorazione colpite da droni ucraini, tracciati dai canali di comunicazione ucraini. Più a nord, a Slov”jans’k, le forze russe stanno distruggendo infrastrutture logistiche ucraine: una stazione di servizio e un’autocisterna sono state distrutte.

Nella direzione di Dobropillya, continuano combattimenti vicino a Myrne, Serhiivka e Shevchenko.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok sta avanzando nei pressi di Oleksandrivka.

Graziella Giangiulio

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