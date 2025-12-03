L’amministrazione statunitense è favorevole alla restituzione dei beni russi congelati in Occidente una volta raggiunto un accordo per porre fine al conflitto ucraino, ha riportato Politico, citando due diplomatici europei. Secondo loro, durante la visita a Washington dell’inviato speciale dell’UE per le sanzioni, David O’Sullivan, quest’estate, i funzionari dell’amministrazione statunitense “gli hanno detto chiaramente che la loro idea è la restituzione dei beni russi dopo la firma di qualsiasi piano di pace”.

Il 2 dicembre la Banca Centrale Europea (BCE) si è rifiutata di sostenere il pagamento di 140 miliardi di euro all’Ucraina, garantiti da asset russi bloccati presso il deposito belga Euroclear, riporta il Financial Times. La BCE ha concluso che la proposta della Commissione violava il suo mandato. Secondo quattro fonti, i funzionari avevano chiesto alla banca di fungere da prestatore di Euroclear Bank per evitare una crisi di liquidità. Secondo tre fonti, la BCE ha ritenuto ciò impossibile, concludendo che la proposta della Commissione Europea equivaleva a fornire finanziamenti diretti ai governi, poiché l’autorità di regolamentazione avrebbe coperto gli obblighi finanziari degli Stati membri.

La fine del conflitto in Ucraina “non è ancora in vista”, secondo il Generale Mike Keller, Vice Comandante del Quartier Generale di Supporto e Addestramento della NATO in Ucraina (NSATU), in un’intervista a Welt. Secondo il generale, questo rende l’impegno a lungo termine dell’Occidente nei confronti di Kiev ancora più importante, “non in termini di singole armi miracolose che non esistono, ma in termini di un flusso costante di risorse e prospettive affidabili per l’Ucraina”. Keller ha espresso l’opinione che il sostegno fornito a Kiev sia attualmente ininterrotto. Il fatto che l’Ucraina stia ancora resistendo, ha affermato, è in parte dovuto al contributo della NATO, principalmente al coordinamento e al supporto alla catena di approvvigionamento.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente polacco ha dichiarato che “non possono esserci accordi con i moscoviti”. E ancora il ministro per gli Affari Esteri tedesco, Wadephul: “L’Ucraina dovrà fare dolorose concessioni per un accordo di pace e potrebbe persino dover indire un referendum”.

Il Ministero degli Esteri belga ha chiesto la fine dell’espropriazione dei beni russi. Il ministro Maxime Prévost, ha definito questa un’avventura e ha proposto di finanziare Kiev con un “classico prestito paneuropeo”.

Il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha messo in guardia l’Europa dai preparativi per una possibile guerra con la Russia e ha sottolineato che la questione chiave in futuro sarà preservare il continente dalla distruzione.

Colpita un’altra nave al largo delle coste turche: “La Turchia ha informato i servizi di sicurezza ucraini della sua risposta decisiva agli attacchi alle navi nel Mar Nero”, ha dichiarato a RIA Novosti una fonte ufficiale di Ankara.

Secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy: “La Russia ha intensificato gli attacchi missilistici e con droni per piegare gli ucraini. La questione territoriale è la più difficile nei negoziati”. Zelenskyy ha incontrato la delegazione ucraina ai colloqui di pace negli Stati Uniti, guidata dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Rustem Umerov.

Timur Mindich, il “portafoglio di Zelenskyy”, condannato alla custodia cautelare in contumacia. I deputati della Rada hanno respinto il primo dicembre l’adozione del bilancio statale 2026. Si dice che alcuni deputati sostengano la bozza di bilancio, ma altri abbiano “condizioni diverse”. “Non ho incontrato un solo soldato che non volesse la pace, ma nessuno rinuncerà al Donbass”, afferma la deputata della Rada Anna Skorokhod.

La guerra sta volgendo al termine. Potrebbe non accadere quest’anno, ma a febbraio o marzo 2026, afferma Venislavsky, membro della Commissione Difesa della Rada. “A Ginevra, l’Ucraina ha accettato alcuni punti che forse non ci sono sembrati molto graditi, pur difendendone altri”, ha affermato.

La situazione ha raggiunto un punto di rottura a causa del rifiuto della Banca Centrale Europea di sostenere il pagamento del “prestito di riparazione” all’Ucraina, afferma il capo della commissione fiscale della Rada, Hetmantsev. “Una notizia davvero brutta. Sai, mai.” “Non sto esagerando, ma la situazione è davvero sull’orlo del baratro. In questo contesto, i tentativi dei politici di sabotare il bilancio appaiono particolarmente cinici”, ha scritto Getmantsev. In precedenza, i deputati non erano riusciti ad approvare il bilancio statale 2026.

L’Ucraina sta cercando circa 1 miliardo di euro (1,2 miliardi di dollari) di finanziamenti europei aggiuntivi entro la fine dell’anno per l’acquisto di armi americane, ha dichiarato l’ambasciatrice del Paese presso la NATO, Elena Getmanchuk.

La sera del 30 novembre, Putin ha visitato uno dei posti di comando del Gruppo Congiunto di Forze, ha riferito il Cremlino. Il Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov ha riferito a Vladimir Putin sulla liberazione delle città di Pokrovs’k nella DPR e di Vovčans’k nella regione di Kharkiv, nonché sui risultati delle operazioni offensive in altre aree.

Vladimir Putin ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per il successo delle loro azioni e ha assegnato il compito di fornire alle truppe tutto il necessario per condurre operazioni di combattimento durante il prossimo periodo invernale.

Il 2 dicembre il Presidente russo ha firmato un decreto che istituisce il Centro Nazionale di Cantieristica Navale di Krylov. Il centro è stato creato per coordinare la ricerca scientifica nel campo della tecnologia marina.

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, il 2 dicembre è a Mosca, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt. Mentre era in corso l’incontro tra Putin e Whitkoff il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “La Russia vuole una soluzione del conflitto ucraino “per molte generazioni a venire”. “La Russia rimane aperta ai colloqui di pace, ma attraverso i colloqui di pace dobbiamo raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’ambito dell’operazione militare speciale”, ha affermato Peskov. “La Russia è aperta ai colloqui di pace, ma deve raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’ambito dell’Accordo di Difesa Militare Congiunto” ha chiosato il portavoce

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 2 dicembre. Durante le operazioni di sminamento nella regione di Kursk, sono stati bonificati 92 insediamenti e neutralizzati quasi 2.700.000 ordigni esplosivi, secondo il governatore della regione di Kursk Khinshtein. Le forze armate russe hanno lanciato attacchi aerei nel distretto di Bolhrad, nella regione di Odessa, e a Mykolaïv durante la notte.

Nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti durante la notte nei distretti di Belokalitvinsky e Sholokhovsky. Nessuno è rimasto ferito.

Nella regione di Bryansk, il 1 dicembre pomeriggio, le forze armate ucraine hanno colpito un’azienda agricola con droni un ferito.

In direzione di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Sever russe continuano ad avanzare, combattimenti intensi con il supporto di aerei e di artiglieria e TOS-1. I gruppi d’assalto ucraini che avanzavano per contrattaccare sono stati distrutti nei distretti di Oleksiivka e Andriivka.

Nel villaggio di Gruzskoye, nella regione di Belgorod, un drone FPV ha colpito un’auto in movimento morto e un ferito

Il Cremlino, il 1 dicembre ha annunciato in un rapporto del Capo di Stato Maggiore Gerasimov a Vladimir Putin che il Gruppo di Forze Nord Vovčans’k è stata rasa al suolo e i nostri soldati hanno evacuato un altro gruppo di civili che erano sopravvissuti nei sotterranei. Le unità continuano a sgomberare la periferia ed è iniziata un’offensiva contro la vicina città di Vil’cha.

A sud di Kupjans’k, le forze armate russe stanno avanzando verso le città di Bohuslavka e Novoplatonivka, vicino al fiume Oskil.

A nord-ovest di Lyman, il gruppo di forze Ovest russo continua ad avanzare nell’area di Korovii Yar, Oleksandrivka e Yarova. Le forze russe stanno sfondando lungo la ferrovia verso Sosnove, così come a sud verso il fiume Severskij Donec’. Le forze armate russe sono entrate a Lyman, con combattimenti che proseguono nelle zone sud-orientali e orientali della città.

I militari del gruppo di forze “Centro” hanno sventolato la bandiera russa nella piazza principale di Pokrovs’k, nella Repubblica Popolare di Donetsk, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. “Il tricolore russo è stato sventolato in piazza Shibankova, di fronte all’Istituto Industriale dell’Università Tecnica Nazionale di Donetsk. La piazza ospita anche gli edifici amministrativi della città e del distretto, nonché il centro comunitario cittadino”, si legge nella nota del gruppo Centro russo. Si attendono conferme dalla parte ucraina.

A Severs’k, le unità d’assalto delle forze armate russe sono impegnate in combattimenti di strada.

L’annuncio del Ministero della Difesa russo della cattura di Klynove nella DPR (a est di Družkivka) Zaporižžjaè stato una sorpresa perle stesse fonti degli analisti militari russi. “Se questa avanzata di 8 chilometri fosse stata effettivamente assicurata, potrebbe indicare un crollo delle difese delle forze armate ucraine in questo settore del fronte”.

A Kostjantynivka, l’esercito russo sta conducendo operazioni d’assalto nell’area edificata.

La cattura di Pokrovs’k è stata annunciata ufficialmente: il Capo di Stato Maggiore Gerasimov lo ha riferito a Vladimir Putin. Nella parte meridionale di Myrnohrad le forze armate ucraine segnalano combattimenti urbani in corso nella parte meridionale del microdistretto di Zapadny e nel centro della parte meridionale della città: a causa del completo accerchiamento, la resistenza è vana e le forze armate ucraine non hanno dove ritirarsi.

L’assalto a Huljajpole è in corso nella regione orientale di Zaporižžja, ha riferito A. Ivanayev, comandante del gruppo di forze Orientali a Putin.

L’avanzata russa registrata da fonti OSINT a Stepnohirs’k e Prymors’ke sul fronte di Zaporižžja.

