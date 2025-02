Alla fine la telefonata a Putin è arrivata, da Trump. Un‘ora e qualche spicciolo di conversazione dove per il Cremlino al primo posto non ha posto la questione Ucraina. La prima cosa che Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump è stato il rilascio dei prigionieri. Ritorna in Russia Alexander Vinnik arrestato in Grecia nel 2017 con l’accusa statunitense di frode crittografica poi estradato negli Stati Uniti. La Bielorussia ha rilasciato altri tre prigionieri, Andrei Kuznechik e Alena Movshuk, e un cittadino americano di cui non si conosce il nome, lavorava per Radio Liberty.

Il secondo punto su cui Putin ha battuto è stata la ripresa delle relazioni bilaterali per cui ha invitato Trump ad andare in Russia. Donald Trump deve farsi perdonare da Putin uno sgarbo che risale al 2014 e che di certo Putin non ha dimenticato. Il terzo punto, su cui Putin ha espresso dei desiderata è la questione Mediorientale, e la questione iraniana.

Infine si è parlato di Ucraina, un conflitto che secondo Sergej Lavrov non avrebbe avuto inizio se tutti avessero rispettato gli accordi di Minsk e proprio memori di come sono andate le cose non sarà facile pensare a un congelamento del conflitto o a una adesione dell’Ucraina nella NATO. Non si è parlato di sanzioni, anche perché Mosca al momento con qualche settore ancora in sofferenza è riuscita a eluderle benissimo.

L’Europa secondo i piani di Trump raccoglierà i cocci dando anche garanzie di sicurezza per Kiev parola del Financial Times: “Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiederà all’UE di pagare per la ricostruzione dell’Ucraina e di schierare le forze di pace. Trump vede in noi i soldi”, ha detto uno degli interlocutori del giornale. A suo avviso, gli Stati Uniti non vedono un ruolo per l’Europa nella risoluzione di importanti questioni geopolitiche. Anche il Segretario della NATO, Marke Rutte, è passato dai toni minacciosi contro Mosca a: “La conversazione tra Trump e Putin ‘dà l’impressione’ dell’inizio dei negoziati sull’Ucraina”. Ha anche aggiunto che “sostiene assolutamente i negoziati di pace sull’Ucraina”. E ha sottolineato che l’Alleanza, come gli Stati Uniti, vuole una pace duratura in Ucraina.

Che la guerra non sia finita lo testimoniano gli aiuti che Kiev porta a casa dal formato Ramstein: la Gran Bretagna ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 150 milioni di sterline. Ciò includerà carri armati, sistemi di artiglieria, missili terra-aria e aria-aria. La Germania trasferirà all’Ucraina circa 100 missili antiaerei per il sistema di difesa aerea IRIS-T, – la rappresentanza del paese nella NATO. La Germania ha annunciato la consegna di 6.000 droni kamikaze HX-2. I Paesi Bassi hanno anche annunciato il trasferimento di 25 veicoli corazzati YPR-765 e hanno riferito di aver consegnato gli ultimi carri armati T-72 promessi in collaborazione con la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti. La Norvegia acquisterà i sistemi americani di difesa aerea e missilistica per l’Ucraina per 107 milioni di dollari, – il Ministero della Difesa del paese sulla base dei risultati di Ramstein. L’Ucraina sta inoltre discutendo con il Belgio la localizzazione della manutenzione degli F-16 all’interno del paese. Sostenere l’Ucraina è la massima priorità della politica estera del governo svedese. Lo afferma la dichiarazione sulla politica estera del Consiglio dei Ministri presentata al Parlamento dal ministro degli Esteri Maria Malmer Stenergaard.

E se Kiev ha lamentato il tradimento americano per il fatto di avviare negoziati senza di lei, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha risposto: “Una rapida spinta alla pace e i negoziati con Putin non sono un tradimento dell’Ucraina”. Ha inoltre sottolineato ancora una volta che la spesa militare dei paesi della NATO pari al 2% del PIL non è sufficiente, è necessario il 3-4-5%.

L’Unione europea non si è ancora ripresa dallo schiaffo di Trump, che per conto proprio e senza consultare nessuno ha agito, seguito da quello di Putin per voce di Peskov: “Sebbene non si comprenda il formato del possibile processo negoziale in Ucraina, è prematuro parlare della partecipazione dell’Europa ad esso”. In risposta la UE ha detto che “continuerà a imporre sanzioni contro la Federazione Russa nel settore energetico, nonostante i piani e le intenzioni degli Stati Uniti” fonte Commissione europea. Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza: “Nessun accordo funzionerà senza di noi. Se l’Ucraina resiste, l’Europa aumenterà il sostegno”.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrault: L’Europa fornirà all’Ucraina garanzie di sicurezza, anche se l’adesione alla NATO non avverrà immediatamente. L’Europa deve essere coinvolta nei negoziati per porre fine alla guerra. E ancora hanno avuto eco le parole del ministro per la Difesa tedesco Pistorius: “La nuova amministrazione americana ha fatto delle concessioni alla Russia sull’Ucraina ancor prima dell’inizio dei negoziati per risolvere il conflitto” ha sottolineato che sarebbe meglio discutere della possibile adesione dell’Ucraina alla NATO o delle possibili perdite territoriali del paese già al tavolo delle trattative, e non rimuoverle dall’agenda prima di allora.

Per quanto concerne strettamente l’Ucraina, il segretario alla Difesa americano Hegseth afferma che “questa guerra deve finire”, ma riportare l’Ucraina ai confini pre-2014 è un “obiettivo irrealistico” Trump ha affermato che il capo del Tesoro americano dovrebbe portare da Kiev un documento che garantisca la restituzione dei fondi investiti per sostenere l’Ucraina. Documento che Zelensky non ha firmato: “Non accetteremo accordi tra Stati Uniti e Russia che riguardano l’Ucraina, i paesi europei devono partecipare ai negoziati”.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato alla CNN che non ritiene possibile prevedere i tempi della fine della crisi in Ucraina. “Penso che nessuno possa determinare l’ora o la data di ciò”, ha detto Rubio in un comunicato stampa del Dipartimento di Stato americano mercoledì. “Spero che accada il prima possibile, ma non posso dare una tempistica”, ha aggiunto Rubio. Ha ammesso che stiamo parlando di una crisi complessa e che Washington vuole completarla, in conseguenza della quale “l’Ucraina rimarrà un paese sovrano e indipendente” e il conflitto non riprenderà successivamente. Allo stesso tempo, Rubio si è detto ottimista e ha affermato che l’amministrazione americana è determinata a “lavorare davvero duro”.

Il Ministero della Difesa ucraino offre ai soldati a contratto di età compresa tra i 18 e i 24 anni il servizio solo nella fanteria, riferisce la pubblicazione ucraina Strana. Il Forensic Legal Newspaper, afferma: “Il contratto con le Forze Armate dell’Ucraina per i giovani dai 18 ai 25 anni, proposto da Vladimir Zelenskyj, implica il servizio solo nelle unità d’assalto, la partecipazione obbligatoria alle battaglie e il rimborso dei pagamenti allo Stato in caso di risoluzione del contratto”. Zelenskyj ha affermato che durante la notte del 12 di febbraio, 10 missili di difesa aerea Patriot del valore di 30 milioni di dollari sono stati utilizzati per abbattere sei missili balistici russi. E non ha avuto successo. Nelle giornate del 12 e 13 maxi sanzioni agli oligarchi ucraini rivali si Zelenzky nelle eventuali prossime elezioni: Petro Poroshenko, Kolomoisky, Bogolyubov, Zhevago e Medvedchuk.

Il bilancio militare della Russia nel 2024 avrebbe superato le spese simili di tutti i paesi dell’UE messi insieme afferma il Financial Times. Secondo la pubblicazione, nel 2024, la spesa per la difesa della Russia è aumentata del 42% e ha raggiunto i 13,1 trilioni di rubli. (462 miliardi di dollari) I bilanci della difesa di tutti i paesi europei insieme nel 2024 ammontavano a 457 miliardi di dollari.

Fonti russe riferiscono che il 12 febbraio l’inviato speciale di Trump Witkoff abbia incontrato Putin a Mosca. Steve Witkoff descrive il ritorno a casa dalla Russia del cittadino americano liberato Mark Vogel: “Trump mi ha dato l’istruzione: ‘Riportatelo a casa’. Il suo messaggio era: ‘Nessuno sarà lasciato indietro’. Era un messaggio di speranza per ogni americano detenuto in una prigione straniera”. A quanto pare il vero artefice dello scambio di prigionieri tra Mosca E Washington è il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman.

Il portavoce de Cremlino Dimtrj Peskov nella consueta conferenza stampa del mattino ha riferito: “La Russia non discuterà il tema dello scambio di territori con l’Ucraina, tutte le unità ucraine verranno espulse dalle regioni russe”. Sergej Lavrov è intervenuto sulla questione del rilascio dei prigionieri: “Gli Stati Uniti hanno deciso di annunciare la situazione con il rilascio di Vogel, la Russia ha un approccio diverso”, ha risposto a una domanda della TASS. “Per una diplomazia efficace la Federazione Russa preferisce rispettare gli accordi di riservatezza”. Lavrov non era d’accordo con l’osservazione del giornalista secondo cui tutti nel mondo si aspettavano un incontro tra Putin e Trump. “Pensi che il mondo intero stia aspettando? Mi sembra, non il mondo intero. C’è chi crede che qualsiasi contatto tra Mosca e Washington sembri ledere i loro interessi”, ha detto Lavrov. E ancora: “Le formule di pace proposte da Kiev e dall’Occidente nelle condizioni attuali sono insostenibili” fonte Consiglio di Sicurezza russo la crisi ucraina può ancora essere risolta con mezzi pacifici, ma solo con un cambiamento radicale negli approcci dell’Occidente, ne è sicuro il vice segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Alexey Shevtsov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 18:00 del 13 febbraio.

Secondo fonti social russe, le munizioni americane continuano ad essere consegnate all’Ucraina attraverso Rzeszow.

Secondo fonti ucraine, oggi le forze armate russe hanno colpito il laboratorio di assemblaggio finale degli UAV a lungo raggio An-196 “Lyut” e “Peklo” sviluppati e prodotti da Antonov JSC, che Zelenskyj e il capo del Comitato militare della NATO Giuseppe Cavo Dragone hanno visitato l’8 febbraio. Coordinate dell’obiettivo: 50.490671, 30.473972. Sebbene sia stato affermato che la difesa aerea ha abbattuto tutti e sei i missili balistici, sono stati notati incendi e cordoni in quattro distretti della città: Solom’yans’kyi, Golosiivskij, Pohreby e Obolon, e un grande incendio non è stato ancora spento nel distretto di Obuchiv della regione di Kiev. Allo stesso tempo, i residenti della città segnalano almeno 12-13 esplosioni.

Il ministero della Difesa russo fa sapere che 12 droni ucraini sono stati distrutti in due ore sopra la Crimea e nella notte del 13 febbraio 83 droni ucraini sono stati abbattuti in nove regioni della Russia. 37 droni sono stati distrutti nella regione di Bryansk, 12 ciascuno nelle regioni di Kursk e Lipeck, nove nella regione di Tver, tre ciascuno nelle regioni di Belgorod, Kaluga, Smolensk e Voronezh, nonché uno nella regione di Rostov.

I russi hanno attaccato anche le regioni di Poltava, Charkiv, Černihiv, Mykolaïv, Odessa, Kiev e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Kursk, il gruppo Sever sta colpendo la fanteria ucraina vicino a Cherkasskaya Konopel’ka. Il gruppo ucraino ha cercato di raggiungere le vicinanze del villaggio attraverso il tratto Sirovshchina-Olekh. Ci sono battaglie per città di Sverdlikovo. Nella zona di Kurilovka le forze armate ucraine hanno schierato unità delle forze speciali per contenere i marines russi, ma in questo settore del fronte le forze armate russe sono avanzate. Utilizzando missili e munizioni vaganti, le forze armate russe hanno attaccato le concentrazioni di riserve ucraine nelle regioni di Chernigov e Sumy, che avrebbero dovuto essere trasferite nel distretto di Sudžanskij.

Nella direzione di Liman, fonti ucraine ammettono che le forze armate russe sono avanzate a ovest di Makiïvka in un’area larga fino a 4,5 km fino a una profondità massima di 2 km.

In direzione di Kostyantynopil’, le forze armate russe hanno stabilito un punto d’appoggio nel nord-est e nel nord dell’insediamento. Andriivka, ci sono avanzamenti da parte russa anche nell’area popolata. A nord di Vremivka, le forze armate russe stanno livellando la linea del fronte e spostandosi verso nord-ovest.

Unità del gruppo di forze del “Centro” hanno continuato ad avanzare nelle profondità delle difese ucraine e preso il villaggio di Vodyane Druhe, nella Repubblica popolare di Donetsk.

Sul fronte di Zaporozhye, secondo fonti russe il 12 febbraio, le forze armate ucraine hanno colpito un convoglio con membri dell’AIEA a 300 metri dalla centrale nucleare di Zaporozzia, interrompendo così la rotazione dei dipendenti dell’organizzazione internazionale.

In direzione di Cherson, le forze armate ucraine hanno segnalato il bombardamento di civili a Nova Kachovka e il ferimento di tre civili.

Graziella Giangiulio

