ISRAELHAMASWAR. A Gaza aiuti egiziani-qatarioti sbloccati. IDF pronta a intervenire. Israele in Libano fino ad aprile. Miltari americani a Sanaa. Tel Aviv colpirebbe i siti nucleari iraniani entro giugno 2025

L’ex vicedirettore del Mossad e membro della Knesset, Ram Ben Barak sostiene che il piano di Trump di sfollare la popolazione di Gaza minaccia la stabilità in Giordania ed Egitto, e questo potrebbe rivoltarsi gravemente contro “Israele”. Nella regione inoltre l’instabilità potrebbe essere data dall’attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani. Che secondo la Radio dell’esercito israeliano, che cita il Washington Post avverrà“durante la prima metà del 2025”.

Il Dipartimento di Stato americano ha riferito che Rubio discuterà durante il suo tour in Medio Oriente della liberazione degli ostaggi americani e di tutti gli altri detenuti da Hamas e sui progressi nella seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza e sulle “attività di combattimento condotte dal regime iraniano e dai suoi alleati”.

Le famiglie delle persone rapite hanno chiuso anche il 13 febbraio l’asse principale di Ayalon a Tel Aviv per chiedere il completamento dell’accordo di scambio.

I mediatori sono riusciti a riportare l’accordo l centro dell’attenzione tra Hamas e Israele; al Jazeera ha detto che lo scambio avverrà regolarmente sabato. Tre prigionieri verranno rilasciati. Hamas nella mattinata del 13 di febbraio ha confermato: “Affermiamo il proseguimento dell’attuazione dell’accordo in conformità con quanto firmato, compreso lo scambio di prigionieri secondo il calendario specificato”. L’ufficio di Netanyahu inizialmente ha negato di aver raggiunto un accordo per risolvere la crisi avvenuta nell’accordo di cessate il fuoco.

Fonti palestinesi per Haaretz: “Secondo l’accordo, Hamas ha accettato di rilasciare tre ostaggi sabato prossimo. Fonti palestinesi hanno riferito al quotidiano Haaretz che Hamas e Israele hanno concordato tramite mediatori che il rilascio dei tre ostaggi sabato prossimo avverrà come previsto nell’ambito dell’accordo. Le fonti affermano che aumenteranno gli aiuti umanitari che entrano nella Striscia di Gaza, comprese tende, carburante e attrezzature mediche. Le fonti hanno indicato che la questione dell’introduzione delle roulotte nel settore è legata al loro processo di produzione in Egitto. Fonti israeliane stimano che Hamas sia impegnata nell’accordo e che effettuerà lo scambio sabato come concordato”.

Tra le questioni per cui Hamas ha sospeso l’accordo, il fatto che il numero di tende arrivate sia circa il 40% delle 200.000 tende urgentemente necessarie, nessuna roulotte mobile è arrivata a Gaza. Ci sarebbero secondo fonti palestinesi 1,5 milioni di sfollati senza riparo a causa del freddo estremo e delle cattive condizioni meteorologiche.

Secondo la testata Al-Diyar, Israele si prepara a estendere la sua presenza con la copertura americana. Il ministro Avi Dichter (del partito Likud) sull’accordo: “A livello tattico dovremo pagare prezzi elevati, ma a livello strategico la Striscia di Gaza cesserà di rappresentare una minaccia militare per Israele. Perché ciò accada, Israele dovrà attuare diversi passi importanti nella Striscia di Gaza, e il ritorno dei prigionieri faciliterà notevolmente l’attuazione di questi passi”.

Ben Gvir ha detto che se Netanyahu tornasse in guerra, “io tornerei al governo e lui dovrà smettere di portare carburante e aiuti a Gaza”. Lieberman attacca Smotrich per essersi opposto alla seconda fase: non ha diritto di parola, essendo ministro delle Finanze, membro del gabinetto e ministro della Difesa, ma fino al 7 ottobre non conosceva nemmeno il significato del termine “élite”, quindi di cosa sta parlando?

Il ministro israeliano dell’Agricoltura: “Israele è pronto a fare difficili concessioni per restituire tutte le persone rapite, dopodiché regoleremo i conti con Hamas. La distruzione delle capacità militari di Hamas è in una fase molto avanzata di completamento, ma la distruzione delle sue capacità di governance non è stata ancora raggiunta. È difficile vedere altra opzione se non quella di rilasciare sabato almeno 3 persone rapite”.

Channel 14 informa che “il Primo Ministro e il Ministro della Sicurezza dovrebbero incontrare gli alti ufficiali del Comando Sud per approvare i piani operativi”. Secondo la Radio dell’esercito israeliano, “è stato concordato di consentire immediatamente l’ingresso di carovane e attrezzature di ingegneria pesante nella Striscia di Gaza”. Soddisfazione espressa dai mediatori egiziano-qatarini nel superare gli ostacoli che si frappongono al completamento dell’attuazione del cessate il fuoco.

Channel 12 informa che: “Il capo del servizio di sicurezza generale israeliano, Shin Bet, Ronen Bar, ha visitato il sud della Striscia di Gaza, accompagnato dal capo della regione meridionale del servizio di sicurezza generale”. Barr ha affermato: “Oltre agli sforzi compiuti per completare l’attuazione delle fasi di rilascio dei prigionieri, le forze sul terreno sono in uno stato di elevata prontezza per affrontare vari scenari, inclusa la preparazione per un’escalation di sicurezza nella Striscia”. Il ministro per la Guerra Israel Katz ha tenuto consultazioni con la leadership della regione meridionale in previsione di altre consultazioni tenute a breve da Netanyahu. Israele impedisce l’ingresso di materiali da costruzione nella Striscia di Gaza perché rifiuta la ricostruzione prima che Hamas se ne vada.

Joseph Aoun, il presidente del Libano, è stato ufficialmente invitato da una delegazione di Hezbollah guidata da Mohammad Raad a partecipare alla cerimonia funebre di Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine.

Il Libano nega ufficialmente le voci di un’estensione del cessate il fuoco. La presidenza e il parlamento libanesi hanno rilasciato dichiarazioni separate negando fermamente le voci diffuse da alcuni media regionali secondo cui il Libano avrebbe accettato di estendere la presenza delle forze israeliane nel Libano meridionale fino a dopo il Ramadan e l’Eid al-Fitr. Fonti diplomatiche alla TV Al-Jadeed: “Il ritiro israeliano non significa la cessazione dei raid contro il Libano o contro i leader di Hezbollah”.

La leadership dell’esercito israeliano ha affermato che “Israele” estenderà la sua permanenza nel sud del Libano fino al prossimo aprile fino a quando “le capacità di Hezbollah non saranno eliminate”. Anche Bloomberg riferendo le parole del ministro israeliano degli Affari strategici, riporta: “Le nostre forze non si ritireranno dalle loro posizioni nel sud del Libano a breve termine”.

La posizione ufficiale del Libano è stata espressa dal Ministro della Difesa libanese: “Il Libano cerca di ottenere il ritiro israeliano dal sud e Israele ostacola l’attuazione della risoluzione 1701. Chi fa ostacolo è Israele, e quindi i pretesti che presenta sono deboli”. Il presidente libanese: “Stiamo proseguendo i contatti e le comunicazioni con i paesi influenti per obbligare Israele a ritirarsi il 18 febbraio”. Israele ha fatto sapere che non se ne andrà prima della fine di aprile.

Account locali yemeniti segnalano l’arrivo di nuove forze americane a bordo di un aereo cargo militare all’aeroporto internazionale di Al-Ghaydah nel Governatorato di Al-Mahra, controllato dalle forze saudite, in coincidenza con l’arrivo delle forze Salafite dello Scudo Nazionale, che sono supportate e finanziate da Riyadh.” Fonti locali scrivono “L’aereo cargo trasporta esperti, ufficiali ed equipaggiamento militare, e le forze americane supervisioneranno la riabilitazione e l’addestramento delle forze dello Scudo Nazionale finanziate dall’Arabia Saudita”.Da fonti statunitensi si apprende che Trump sta studiando i piani proposti per limitare il potere degli Houthi. Gli yemeniti a Sanaa hanno innalzato uno striscione per il “capo di stato maggiore della resistenza”, Muhammad Al-Deif.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 13 febbraio.

L’attacco israeliano nello spazio aereo di Beirut del 12 di febbraio, arriva dopo la presa di posizione del presidente della Repubblica, Joseph Aoun, che ha respinto la richiesta di prolungare la permanenza dell’esercito di occupazione nel sud oltre il 18 febbraio. Le IDF hanno fatto esplodere diverse case nel Libano meridionale. Fonti libanesi hanno riferito che l’esercito israeliano ha piazzato esplosivi in ​​diverse case residenziali nel villaggio di Houla, nel Libano meridionale, riducendole in macerie. Nella notte del 13 febbraio aerei militari hanno violato la barriera del suono in diverse aree di Matn e della Bekaa.

L’IDF: “Abbiamo informato il meccanismo del monitoraggio per l’attuazione del cessate il fuoco che abbiamo bombardato l’aeroporto per contrastare il contrabbando di denaro destinato a Hezbollah attraverso l’aeroporto”.

Dalla mattina del 13 di febbraio, le IDF hanno ripreso gli incendi alle case e alle proprietà dei civili nella città di Adissa e nel distretto di Buklen. La notizia è confermata anche da foti libanesi.

Le IDF hanno chiuso diversi sbocchi che avevano precedentemente creato nel muro che separava l’insediamento di Metulla e la città di Kafr Kila, con una mossa che riflette una tendenza verso l’inasprimento delle misure militari nella regione. In un contesto correlato, le forze di Israele hanno creato un nuovo sito militare dietro il muro sul lato israeliano, tra Metulla e Kafr Kila, che rafforza la presenza militare israeliana nell’area di confine.

A Gaza sono riprese le sparatorie. Intensi colpi di arma da fuoco da parte di carri armati israeliani vicino a piazza Al Awda, nel centro della città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Intensi spari da veicoli israeliani al cancello del valico di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il sindaco di Rafah, Ahmed Al-Sufi: “Chiediamo un intervento internazionale urgente per fermare le violazioni perpetrate dall’occupazione nella città dalla firma dell’accordo di cessate il fuoco”. Le sparatorie sono continuate per tutta la giornata. Proiettili sonori sparati a est del valico di Rafah, a sud della Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano ha effettuato un’operazione di bombardamento vicino alla barriera di sicurezza nella città di Al-Fukhari, a sud-est di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

Secondo un canale di notizie del Cairo: “Decine di mezzi pesanti erano in fila davanti al lato egiziano del valico di Rafah in preparazione al suo ingresso nella Striscia di Gaza. Camion che trasportavano case mobili in fila davanti al lato egiziano del valico di Rafah in preparazione all’ingresso nella Striscia di Gaza. I macchinari di ingegneria comprendono bulldozer e camion per rimuovere e trasportare macerie. I veicoli verranno trasferiti nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom dopo le procedure di ispezione. Un certo numero di veicoli tecnici sono stati inviati in aiuto dallo Stato del Qatar e un’altra parte a società egiziane. I veicoli tecnici lavoreranno a Gaza sotto il nome del Comitato Egiziano-Qatariano, in modo simile alla missione di ispezione in Salah al-Din Street.

L’Autorità per la resistenza al muro e agli insediamenti riferisce che Il numero di barriere e cancelli di ferro installati dall’esercito di Israele in Cisgiordania ha raggiunto 898 posti di blocco militari e cancelli di ferro, di cui 18 dall’inizio dell’anno 2025 in corso e 146 dopo il 7 ottobre 2023.

Continuano gli scontri tra giovani palestinesi e le IDF nel campo profughi di Jenin, Cisgiordania. Diversi gli arresti nel campo di Tulkarem. Nove i morti al campo, e 18 giorni di attacchi IDF.

I soldati Israeliani hanno preso di mira e ucciso un giovane palestinese a sud di Nablus, sostenendo che stava pianificando di portare a termine un’operazione anti-israeliana.

Le IDF hanno assaltato il campo di Balata, a est di Nablus. Arresti effettuati dalle IDF a nord di Nablus. IDF hanno assaltato il campo profughi di Shuafat a Gerusalemme. Arresto di un giovane a nord di Betlemme al campo Aida.

Presa d’assalto la città di Kafr Ni’ma, a ovest di Ramallah, effettuate serie di arresti. Cannes Channel: “Nel quartier generale del battaglione Samaria si è verificato un evento eccezionale: un palestinese è arrivato in macchina e si è schiantato contro il cancello della base. Una forza dell’esercito lo ha neutralizzato e la sua identità è stata verificata: non ci sono state vittime”.

Le Brigate Al-Quds – Battaglione Tulkarm in un comunicato fanno sapere che ci sono battaglie in corso con le IDF nell’asse Al-Manshiya nel campo di Nour Shams.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

