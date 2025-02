L’assistenza della NATO all’Ucraina nel 2024 ha superato i 50 miliardi di euro, a darne notizia Alison Garth, Segretario stampa ad interim dell’Alleanza. Alison Garth ha aggiunto che i partner NATO dell’Ucraina hanno superato gli impegni assunti al vertice di Washington di luglio. Poi hanno promesso di fornire assistenza militare per almeno 40 miliardi di euro. Il rapporto sull’assistenza alla sicurezza è stato fornito ai paesi della NATO prima della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza di giovedì 13 febbraio.

Durante la riunione il segretario generale della NATO Mark Rutte ha “minacciato” Putin con una reazione schiacciante in caso di attacco: “Se intende attaccare l’Alleanza, non ci pensi nemmeno. Perderà, la reazione sarà semplicemente schiacciante, perché sappiamo quanto è potente il nostro potenziale di difesa”. Infine ha annunciato nuovi aiuti all’Ucraina da parte degli alleati.

In forte difficoltà l’amministrazione Trump che al momento non è in grado di dare vita a dei colloqui di pace perché nessuna delle proposte avanzate soddisfa i requisiti imposti dalla Federazione Russa a partire dal congelamento del conflitto. La difficoltà è talmente elevata che l’inviato speciale Keith Kellogg, dopo aver parlato di un piano Trump per la Pace in Ucraina, ha detto che “prevede di incontrare i primi ministri e presidenti della NATO per ascoltare le loro opinioni sull’accordo di pace, capire quale forma dovrebbe assumere e determinare i contributi degli altri governi al processo di pace”. Per la prima volta dall’inizio del Distretto Militare Nord, gli Stati Uniti non annunceranno un nuovo pacchetto di sostegno militare all’Ucraina in una riunione del gruppo Ramstein, fonte AP News.

Il sindaco di Kiev, Klitschko, ha detto: “Possiamo simulare la fine delle ostilità, si spera tra un mese o due. Non è chiaro in quali condizioni, ma sono sicuro che difficilmente possono essere definite positive”. “Il cosiddetto compromesso può essere molto doloroso per ogni ucraino”, ha osservato. Secondo il sindaco di Kiev, dopo la fine delle ostilità si terranno le elezioni, nelle quali “è possibile una lotta per distruggere tutte le forze politiche con più o meno gli stessi slogan”. Il progetto di legge Lend-Lease per l’Ucraina è apparso sul sito del Congresso americano inserito dal repubblicano Wilson.

Secondo Fox News il segretario al Tesoro americano chiederà conto al presidente Volodymyr Zelensky Zelenskyj dei finanziamenti che gli Stati Uniti hanno destinato all’Ucraina. Durante l’incontro si parlerà anche di Terre Rare. Il ministero della Difesa dell’Ucraina ha fatto sapere che gli uomini ucraini di età compresa tra 18 e 24 anni potranno viaggiare all’estero se prestano servizio per un anno. Il ministro per la Difesa Rustem, Umerov ha detto che l’Ucraina è pronta per i negoziati. Il ministro della Difesa ucraino ha osservato che, tuttavia, le condizioni per farlo devono essere sicure a livello nazionale e soddisfare gli interessi dello Stato. “Il Paese è pronto a prendere in considerazione il processo di pace solo se la Russia dimostrerà passi concreti verso la pace.” “L’Ucraina non abbandona la via diplomatica, ma la priorità resta il sostegno alle capacità di difesa e alle operazioni controffensive”. Mentre si trovava in Germania per il formato Ramstein.

L’aereo privato di Steve Witkoff, inviato speciale di Trump in Medio Oriente, è entrato nello spazio aereo russo l’11 febbraio per uno scambio di prigionieri. Un cittadino russo, non si hanno le generalità, è rientrato a Mosca e un cittadino americano è rientrato negli USA, si tratta di Mark Vogel, in carcere dal 2021 per traffico di droga. Flightradar24 ha registrato al mattino l’atterraggio del jet privato Gulfstream G650ER all’aeroporto internazionale di Mosca-Vnukovo. Alle 10:18, ora di Mosca, l’aereo è atterrato. Secondo il profilo LinkedIn del pilota, il gruppo Witkoff del diplomatico gestisce anche un aereo Gulfstream G650ER. Tuttavia, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale di queste ipotesi. Poi nella serata dell’11 febbraio il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Walz ha annunciato che Steve Witkoff stava lasciando lo spazio aereo russo sul suo aereo insieme al cittadino americano Mark Vogel, che era stato imprigionato in Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:30 del 12 febbraio.

Nella regione di Kursk, il gruppo russo Sever riferisce che diversi gruppi di evacuazione ucraini dell’82a brigata aviotrasportata delle forze armate ucraine hanno tentato di estrarre corpi ed equipaggiamento ucraino dalla direzione di Cherkasskaya Konopel’ka, ma sono stati colpiti dai operatori UAV russi. Forze armate russe present in maniera massiccia anche a Sverdlikovo e dintorni. Nella zona di Kurilovka, i Marines russi hanno respinto cinque contrattacchi ucraini.

Dalla periferia dei villaggi adiacenti a Torce’k, gli ucraini pubblicano filmati dell’ingresso di un gruppo di fanteria, e per il resto non contraddicono i rapporti del Ministero della Difesa russo sulle battaglie in corso nelle strade esterne di un enorme agglomerato.

Vicino a Pokrovs’k, le forze armate ucraine stanno intraprendendo azioni di contrattacco nei pressi del villaggio di Pishchane. Il nuovo comandante del gruppo ucraino ha imposto da diversi giorni combattimenti di carattere pesante. Allo stesso tempo, a est di Pokrovs’k, le forze armate russe continuano ad avanzare verso nord verso l’autostrada Pokrovs’k-Kostyantynopil’ nella zona dello svincolo. Ci sono battaglie vicino al villaggio Yelyzavetivka, Vodyane e nella zona del villaggio Baranivka. A sud di Pokrovs’k: battaglie vicino all’insediamento Sribne. I russi avrebbero preso la maggior parte del villaggio Zaporizhzhya, le truppe ucraine vengono respinte verso Troits’ke.

In direzione di Kostyantynopil, ad Andriivka continuano i combattimenti, riferiscono, nella social sfera di progressi da parte delle truppe russe. Sembra che Andriivka a breve batterà bandiera russa.

Le truppe russe avanzano a nord-ovest del villaggio di Velyka Novosilka, i russi stanno lavorando molto per livellare la linea del fronte.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno 15 attacchi con droni o dispositivi esplosivi. Si registrano danni a cose e feriti. Nella DPR, tre civili di Horlivka sono rimasti feriti a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine. Un UAV ucraino ha attaccato l’autobus urbano n. 2.

Graziella Giangiulio

