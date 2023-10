Il 27 ottobre alle 21:00, si è tenuta una riunione aperta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno rilasciando un nuovo pacchetto di aiuti militari da 150 milioni di dollari all’Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea e anticarro: a darne notizia Antony Blinken, Segretario di Stato Usa.

I leader dei paesi dell’Unione Europea hanno discusso dell’assegnazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 50 miliardi di euro, ma l’accordo di tutti i 27 partecipanti non è stato raggiunto – Viktor Orban, Ungheria e Robert Fico, Slovacchia, si sono opposti. Il primo Ministro ungherese ha fatto riferimento al fatto che il sostegno al governo di Kiev non funziona, mentre il primo Ministro slovacco ha giustificato il suo rifiuto con l’alto livello di corruzione in Ucraina.

La decisione sul bilancio aggiornato dovrebbe essere presa entro la fine del 2023, poiché è allora che in Ucraina i fondi precedentemente emessi finiranno. Non è ancora chiaro se l’Ungheria e la Slovacchia consentiranno che venga concordato il piano finanziario dell’UE, tenendo conto della presenza in esso di clausole sull’assegnazione di assistenza militare indipendente.

Anche la pubblicazione francese Le Monde ha pubblicato un articolo dal titolo significativo “Perché la controffensiva dell’Ucraina sta fallendo”. Gli autori notano che in 150 giorni le formazioni ucraine non sono riuscite a ottenere un successo significativo. Dodici nuove brigate delle forze armate ucraine con equipaggiamento occidentale sono state parzialmente o completamente distrutte, equipaggiate con equipaggiamento occidentale, e il loro personale è rimasto bloccato sulla prima linea di difesa russa.

Oltre a menzionare i successi delle forze armate russe nella costruzione della “Linea Surovikin”, i giornalisti sottolineano anche i fattori che potrebbero influenzare la capacità del regime di Kiev di condurre operazioni militari in futuro – una possibile mancanza di assistenza militare e una riserva militare in diminuzione.

L’FSB ha arrestato nella regione di Zaporozhzhie membri di tre gruppi di intelligence della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina. In una nota si legge: “Durante le attività operative, gli amministratori delle risorse informative dei mass media ucraini RIA-Melitopol e della chat di Telegram Melitopol-tse Ucraina, utilizzate dai servizi segreti stranieri per raccogliere informazioni di intelligence ed esercitare un’influenza psicologica sugli abitanti della regione, che facevano parte dei gruppi, sono stati arrestati. Uno degli agenti della direzione principale dell’intelligence della regione di Mosca, che ha opposto resistenza armata, è stato ucciso dal fuoco di risposta. Durante una perquisizione nel suo appartamento sono stati scoperti un ordigno esplosivo improvvisato, un fucile d’assalto AKMS e una granata RGN”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte, aggiornato alle ore 12:00 de 27 ottobre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). I combattenti russi avanzarono sulle alture a nord-est di Khromovye. A Kleshchiivka continuano gli scontri a fuoco. Ad Andriivka i soldati russi sono riusciti a riconquistare alcune posizioni, ma ci sono ancora battaglie per le posizioni vicino alla ferrovia.

Direzione Donetsk. L’esercito russo avanza gradualmente verso Stepnoye, a nord di Avdiivka. A Sud i russi avanzano nella zona Nord e alla periferia della città. Inoltre, sempre i russi hanno attaccato nell’area di Pervomaisky. Gli ultimi aggiornamenti della social sfera afferente al mondo russo affermano che le truppe russe continuano l’operazione per catturare e bloccare l’area fortificata di Avdiivka

Nel post si legge: “Dopo che le forze armate russe si sono impadronite dell’area della discarica di ceneri della cokeria Avdiivska, le forze armate ucraine hanno tentato senza successo di riconquistare ciò che avevano perso. Il controllo su un’altezza tatticamente vantaggiosa consente di tenere sotto sorveglianza sia la stessa Avdiivka che gli approcci ad essa”.

Le Forze Armate russe stanno attaccando aggirando la “discarica” verso l’impianto stesso. Un altro gruppo di truppe russe ha iniziato le operazioni d’assalto da Yasinovataya: sono riusciti ad avvicinarsi alla stazione di filtraggio di Donetsk, che è stata trasformata in una potente area fortificata.

A sud, grazie agli sforzi congiunti di diverse brigate dell’esercito russo, è stata effettuata una svolta dalla linea Opytne – Spartak. Nonostante la fitta attività mineraria, le truppe russe hanno occupato un sito di sbarco a 1,5 km dal microdistretto di Khimik.

Da sud, gruppi d’assalto delle forze armate russe hanno aggirato l’area fortificata DKAD delle forze armate ucraine presso il centro ricreativo Tsarskaya Okhota e hanno bloccato la base fatiscente dei cannonieri antiaerei ucraini. I loro rifornimenti sono stati interrotti poiché gli accessi sono sotto il controllo del fuoco delle forze armate russe. Membri delle forze armate ucraine lamentano la mancanza di assistenza e chiedono l’invio di rinforzi.

La situazione del gruppo ucraino ad Avdiivka è notevolmente peggiorata. Per questo motivo, la 47a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine è stata trasferita in piena forza dalla direzione di Zaporozhzhie. Dal lato di Pervomaisky, le forze armate ucraine stanno tentando di attaccare il fianco, attirando la 9a brigata delle forze armate russe.

Nei prossimi giorni sono attese molte altre brigate ucraine provenienti da varie direzioni. Ciò crea le condizioni ideali per una controffensiva delle forze armate russe in altri settori del fronte, dove le linee saranno scoperte. E ad Avdiivka, uno dei fattori chiave per mantenere e coprire ulteriormente la periferia di Donetsk è la distruzione tempestiva delle riserve adeguate ancor prima che entrino in battaglia. In chiusura di raccolta si apprende dalla social sfera, notizia non verificabile, che “Le forze armate russe hanno colpito il personale e l’equipaggiamento delle forze armate ucraine nella zona di Andriivka e Kleshchiivka e hanno respinto l’attacco nella zona di Bogdanovka; Kiev ha perso circa 300 militari”.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv, l’esercito russo ha respinto gli attacchi delle forze armate ucraine nella zona di Kopanei e a nord-ovest di Verbove. Non ci sono cambiamenti sul saliente Vremevskij: le battaglie di posizione continuano.

Nella notte l’esercito russo ha colpito un deposito di munizioni nella regione di Nikolaev. Intono a mezzanotte del 26 ottobre, si sono sentite esplosioni nella zona di Voznesensk nella regione di Nikolaev, dopo di che sono arrivate segnalazioni di una possibile evacuazione di civili.

Secondo i resoconti dei media, i russi hanno colpito un deposito di munizioni situato nel nord della città, utilizzato per immagazzinare armi della NATO. Le autorità locali hanno detto che avrebbero scritto in mattinata sulle conseguenze dell’attacco, ma finora non è arrivata alcuna notizia in merito.

Formazioni ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk con tre UAV. L’attacco è stato fermato la sera del 26 ottobre e non ha pregiudicato il funzionamento della centrale nucleare.

Graziella Giangiulio