ISRAELHAMASWAR. Hamas va a Mosca per trattare la liberazione degli ostaggi in cambio di 6.000 detenuti nelle carceri israeliane

Biden ha deciso di fare il pacificatore e improvvisamente ha annunciato la necessità di creare uno Stato palestinese; Joe Biden ha affermato che non ci sarà alcun ritorno allo status quo esistente prima dell’escalation del conflitto israelo-palestinese e che ha in mano una soluzione a due Stati. Il leader americano, oltre a condannare il terrorismo di Hamas, ha inaspettatamente condannato gli attacchi dei coloni ebrei contro i palestinesi in Cisgiordania.

Il 27 di ottobre, il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro due obiettivi legati all’Iran in Siria; gli attacchi statunitensi in ​​Siria non sono legati al conflitto in Medio Oriente e Austin ha chiosato affermando che il Pentagono adotterà le “misure necessarie” se i gruppi filo-iraniani attaccassero le forze armate statunitensi.

Reuters aveva scritto in una nota stampa che gli Stati Uniti non hanno coordinato con Israele gli attacchi di caccia F-16 effettuati su due obiettivi in ​​Siria. La fonte dell’agenzia ha chiarito che gli obiettivi degli attacchi erano depositi di armi e munizioni.

L’Unione europea stanzierà altri 50 milioni di euro in aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ha dichiarato il capo della Commissione europea. E, ancora, l’UE non ritiene possibile che i rappresentanti di Hamas partecipino ad una futura conferenza internazionale sulla risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Lo ha affermato il capo del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza stampa al termine della prima giornata del vertice Ue a Bruxelles.

Dmitry Medvedev vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa si è detto fiducioso che «l’operazione di terra israeliana nella Striscia di Gaza continuerà e lancerà una “macchina di violenza reciproca” negli anni a venire. Israele rinvia costantemente la sua operazione di terra a Gaza. Principalmente sotto la pressione degli Stati Uniti e temendo la rabbia del mondo. Ma non illudetevi. L’operazione avrà luogo, e con le conseguenze più gravi e sanguinose. Moloch richiede sempre di più e di più vittime, e la macchina della violenza reciproca funzionerà ormai per anni», ha scritto nel suo canale Telegram.

Dal Ministero degli Esteri russo si è appreso che rappresentanti del movimento palestinese Hamas sono in visita a Mosca. La parte russa ha discusso durante l’incontro con Hamas a Mosca del rilascio degli ostaggi e dell’evacuazione dei russi dalla Striscia di Gaza. Ha spiegato il Ministero.

Gli ostaggi stranieri sono diventati “ospiti” a Gaza: Hamas commercia preziosi stranieri in cambio di carburante e aiuti umanitari. Secondo fonti russe il rappresentante dell’ufficio politico del movimento Hamas è a Mosca, la Russia sta negoziando con Hamas il rilascio dei rapiti. A Gaza inoltre vi sarebbero cittadini russi. Si tratta sia di ostaggi che di residenti del settore stesso, che di solito se ne vanno dopo il matrimonio.

Israele considera l’invito della delegazione di Hamas a Mosca un “passo poco dignitoso” e chiede alla Russia di espellerla immediatamente –dichiarazione del Ministero degli Esteri israeliano. Il vice capo del Politburo di Hamas ha affermato che gli ostaggi stranieri si trovano a Gaza come “ospiti”. Come hanno ripetutamente affermato i media, tutte le trattative si svolgono solo sulla sorte dei prigionieri con doppia cittadinanza, in cambio di carburante e aiuti umanitari. I palestinesi hanno più di 200 “ospiti” nel loro “bilancio”, compresi i cittadini russi.

In precedenza, i negoziati sullo scambio di 50 ostaggi stranieri in cambio di carburante erano falliti, e i palestinesi continuano a rilasciare prigionieri per “motivi umanitari”. Subito dopo il rilascio degli ultimi “ospiti” è arrivata la richiesta di sbloccare gli aiuti umanitari. Come ha affermato il capo dell’ala militante di Hamas, Ubaydah, alcuni prigionieri sono stati rilasciati per dimostrare la “negoziabilità” della resistenza palestinese con gli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri iraniano, mentre si trovava a New York, ha rilasciato una dichiarazione importante. I Gruppi palestinesi hanno annunciato la loro disponibilità a consegnare ostaggi non militari all’Iran. In cambio, Hamas dichiara la propria disponibilità ai negoziati attraverso la mediazione di Qatar e Turchia e la richiesta del rilascio di seimila ostaggi palestinesi dalle carceri israeliane.

Russia e Cina stanno spingendo per lo scambio. Sulla stessa lunghezza d’onda l’Iran, il Qatar e la Turchia. Sempre il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha minacciato gli Stati Uniti di “fuoco” se Israele continuasse le operazioni militari contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Il Ministro ha anche osservato che gli Stati Uniti non solo forniscono sostegno finanziario, militare e politico a Israele nel confronto con Hamas, ma “gestiscono anche questa guerra”. Il vice ministro degli Esteri iraniano per gli affari politici Ali Bagheri Kani ha incontrato a Mosca il membro del Politburo di Hamas Abu Marzouk. Lo si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram dell’ambasciata iraniana a Mosca. Ali Bagheri Kani ha discusso a Mosca con Abu Marzouk del cessate il fuoco tra Palestina e Israele.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente ha iniziato a “ridurre in modo significativo le sue operazioni” nella Striscia di Gaza poiché ha quasi completamente esaurito le sue riserve di carburante. Le autorità israeliane ne vietano l’importazione nell’enclave, ha riferito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.

Dal 7 ottobre circa 125mila civili sono stati evacuati dalle loro case nelle zone di confine in Israele. Lo scrive il quotidiano Jerusalem Post. I civili sono stati portati negli alberghi e nelle camere degli ospiti a spese del governo, ha affermato Yoram Laredo, capo dell’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze. A Gaza secondo il locale Ministero della Sanità, dal 7 ottobre, nella Striscia di Gaza sono stati uccisi più di 7mila palestinesi e quasi 18,5mila sono i feriti.

In merito al trasferimento dei sistemi di difesa aerea e missilistica americani in Medio Oriente, su Internet si discute del trasferimento di 12 sistemi di difesa aerea e missilistica in Medio Oriente nell’ambito del rafforzamento del gruppo americano.

Una batteria di sistemi di difesa missilistica THAAD andrà in Arabia Saudita (probabilmente alle basi Al-Kharj e King Abdul Aziz, dove ha sede l’aviazione americana). I sistemi MIM-104 Patriot saranno trasportati in Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Iraq, Siria e anche in Arabia Saudita. Come THAAD, saranno dislocati presso strutture militari americane.

C’è un senso pratico nella distribuzione dei sistemi di difesa aerea e di difesa missilistica in diversi paesi: guardando la mappa, si può vedere che questa copre un’ampia area di aree di attività potenzialmente pericolose dei delegati iraniani e dell’Iran stesso. La protezione dalle forze filo-iraniane è diventata un comodo pretesto per aumentare la presenza militare statunitense nella regione e giustificare l’aumento della spesa militare per proteggere il contingente militare americano in Medio Oriente. Gli attacchi di due o tre UAV contro basi militari statunitensi non hanno un impatto significativo sulla situazione. Ma ciò consente agli americani di giustificare gli enormi costi del mantenimento di grandi forze nella regione e di tenere pronto un grande gruppo nel caso in cui la situazione dovesse davvero peggiorare.

Israele coopererà con l’Egitto e gli Stati Uniti per difendersi dalle minacce provenienti dalla regione del Mar Rosso. Lo ha annunciato un rappresentante ufficiale nel corso di un briefing Daniel Hagari delle forze di difesa israeliane. Questo alla luce anche dell’episodio dei droni houthi caduti a Taba e Nubia, località egiziane vicino Israele, in cui sono rimaste ferite sei persone.

L’ordigno arrivato a Taba, città egiziana vicino Eilat, al confine con Israele, ha colpito un edificio di ambulanze e una zona residenziale. I media locali hanno riferito che sei civili sono rimasti feriti.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco accidentale o mirato, ma Israele ha affermato di essere a conoscenza dell’incidente. Le stime portano a credere che si tratti di ordigni partiti dallo Yemen.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato ancora, di firmare l’ordine di lanciare l’operazione di terra su larga scala nella Striscia di Gaza per paura di perdere la fiducia della popolazione, se fallisse. Lo riporta il New York Times, citando fonti del governo dello Stato ebraico.

Hamas ha bombardato le infrastrutture israeliane, lasciando un’intera area senza elettricità, il 26 ottobre notte a Tel Aviv. Sempre più video compaiono online con le conseguenze dei bombardamenti sulla città e nei suoi dintorni. Uno dei razzi di Hamas ha colpito una linea di cavi dell’alta tensione nella zona di Rehovot, provocando interruzioni di corrente.

Nella notte del 27 ottobre, unità delle forze di difesa israeliane sono entrate nella Striscia di Gaza per condurre un raid contro Hamas. Lo riporta il quotidiano The Jerusalem Post. Al raid prendono parte unità di fanteria, veicoli corazzati e unità del genio della 36a divisione dell’esercito israeliano. Accompagnate da aerei da combattimento e droni, hanno effettuato un altro raid nel centro della Striscia di Gaza, ha detto l’esercito.

Nella Striscia di Gaza, l’IDF ha attaccato siti di lancio di missili anticarro e centri di comando; al termine del raid, le truppe hanno abbandonato l’area. Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 1.030 palestinesi in Cisgiordania dal 7 ottobre, inclusi 670 attivisti di Hamas, ha detto l’esercito. Il numero degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza è di almeno 229, ha detto un portavoce delle forze di difesa israeliane.

Ed ora uno sguardo alla zona del conflitto israelo-palestinese alle 24:00 del 26 ottobre.

Di notte, diverse unità delle Forze di difesa israeliane sono entrate nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, dove si stavano preparando per l’imminente operazione di terra, causando contemporaneamente danni alle infrastrutture dei gruppi palestinesi nell’enclave.

Nel frattempo, sono continuati i massicci attacchi aerei dell’IDF contro la Striscia di Gaza. Gli israeliani hanno affermato di aver ucciso Hassan al-Abdallah e Madhath Mubashar, quest’ultimo comandante del battaglione Khan Yunis di Hamas. I militanti, a loro volta, rispondono con massicci lanci di missili contro le città israeliane: oggi Tel Aviv, Petah Tikva, Rishon Lezion e altre sono diventate di nuovo obiettivi più volte durante il giorno.

Nonostante Hezbollah non abbia mostrato quasi alcuna attività, gli israeliani continuano a bombardare il territorio del Libano meridionale. Un drone da ricognizione dell’IDF si è schiantato vicino al confine israelo-libanese nella città di Ma’alot-Tarshiha.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio