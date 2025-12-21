Sono circa 14 i chilometri conquistati dalla Russia sul fronte ucraino a fronte di circa 5.5 di quelli riconquistati dagli ucraini nella settimana appena trascorsa.

Nelle direzioni Dobropillya e Novopavlivka, sia le forze russe che quelle ucraine sono avanzate in diverse aree. Nel sud-ovest, le forze russe hanno continuato le loro operazioni d’assalto nel villaggio di Novopidhorodne, catturando una seconda strada di case e avanzando marginalmente lungo le barriere frangivento ferroviarie a sud.

A nord-est, nell’ultima settimana le forze ucraine del 3° Reggimento Speciale e della 2ª Brigata Galiziana hanno lanciato una serie di contrattacchi volti a riconquistare le posizioni cruciali presso la miniera di carbone di Pokrovs’k. I gruppi d’assalto sono riusciti a prendere le piantagioni forestali a nord della miniera dai DRG russi, che poi hanno accumulato personale per attaccare e riconquistare completamente la miniera. Le forze russe si sono successivamente ritirate verso le linee degli alberi a nord di Udachne.

Nel nord-est, le forze russe hanno continuato le loro operazioni offensive a Hryshyne. Nonostante la resistenza ucraina, sono riusciti ad avanzare ulteriormente lungo due strade nella parte sud-orientale del villaggio, consolidando nuove posizioni. Approssimativamente 5,44 km² sarebbero stati ripresi dagli ucraini e circa 0,83 km² a favore della Russia.

In direzione Dobropillya, le forze russe stanno ultimando le operazioni di sgombero a Myrnohrad, mentre la resistenza ucraina organizzata si disgrega completamente.

Nella parte nord-occidentale della città, le forze russe hanno catturato le ultime case del villaggio di Svitle e sono entrate nelle prime strade del distretto di Veselyi di Myrnohrad. Sono riuscite a conquistare l’intero distretto e a sfondare nella zona industriale nord-occidentale. Sono avanzate ulteriormente verso nord-ovest attraverso il distretto di Brianka verso il centro città, mentre altre forze sono entrate nelle strade settentrionali della città dal deposito ferroviario.

Nel centro città, le forze russe sono avanzate dal 40° distretto e hanno conquistato l’Ospedale Centrale e la fila adiacente di grattacieli. Altre forze hanno sgomberato ulteriori aree residenziali basse e conquistato lo stadio e il Palazzo della Cultura. I combattimenti sono ora in corso nelle aree residenziali a ovest.

Nella parte settentrionale di Myrnohrad, a seguito di precedenti infiltrazioni, le forze russe hanno conquistato la miniera di Centralna, il suo terykon e il Palazzo del Consiglio Comunale. I combattimenti proseguono anche nei grattacieli nord-orientali della città, dove le forze russe devono ancora sgomberare completamente il distretto di Svetlyy, dove diverse decine di ucraini sono rimasti isolati dall’accerchiamento principale. Si registra un avanzata russa di circa 1,77 km².

In direzione Novopavlivka, le forze russe hanno intensificato le loro operazioni d’assalto e hanno riconquistato posizioni in due diverse aree. A ovest, nelle ultime due settimane, le forze russe sono riuscite a reinfiltrarsi nel villaggio di Ivanivka dalle foreste a ovest, consolidandosi nelle sue strade occidentali. Successivamente, altre forze hanno attraversato il fiume Vovcha e sono rientrate nelle sue strade orientali dalle loro posizioni appena messe in sicurezza nelle foreste fortificate a ovest di Filiya. Queste azioni hanno permesso alla Russia di riconquistare ampie zone del villaggio. Ora stanno tentando di liberare ulteriori posizioni nelle strade centrali e orientali.

A est, le forze russe hanno continuato ad avanzare verso nord dall’area di Filiya. Hanno migliorato le loro posizioni a nord della foresta fortificata, mentre altre forze avanzavano lungo la strada da Filiya e riconquistavano posizioni nelle piantagioni forestali locali. Da lì, i soldati russi stanno cercando di rientrare a Novopavlivka per ricongiungersi con i gruppi isolati ancora presenti nella parte meridionale della città. Si registrano circa 11,08 km² conquistati in favore della Russia.

Graziella Giangiulio

