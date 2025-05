Secondo Reuters, la NATO dovrebbe chiedere alla Germania di schierare altre sette brigate, per un totale di circa 40.000 soldati in tutta Europa, nell’ambito di un radicale aumento della struttura delle forze dell’Alleanza in preparazione di una futura minaccia russa. In totale, la NATO si sta preparando ad aumentare il numero di forze di combattimento schierate in Europa di circa il 50%, passando dalle attuali 80 brigate a 120-130 brigate. “L’Europa ha bisogno di pace e, per raggiungerla, l’Ucraina non dovrebbe essere accolta nell’UE” ha detto il primo Ministro ungherese Vicktor Orbán.

La Finlandia avvia una coalizione per la protezione civile a sostegno dell’Ucraina, ha riferito il Primo Ministro ucraino Denys Šmyhal’. I documenti pertinenti sono stati firmati con il Primo Ministro finlandese Petteri Orpo a Kiev. “Il nostro obiettivo è costruire 2.300 strutture di protezione civile entro il 2027 e altre 3.000 entro il 2030. Invitiamo la comunità internazionale a unirsi alla coalizione e a contribuire allo sviluppo di strutture di protezione in Ucraina”, ha affermato.

Istanbul sta diventando la sede principale dei negoziati tra Russia e Ucraina, ha affermato il Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Sergei Shoigu. Erdogan esorta a prendere sul serio le dichiarazioni di Lavrov sull’Ucraina. “Lavrov ha affermato di volere che il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina si svolga a Istanbul. Pertanto, possiamo sperare che il processo di pace di Istanbul riprenda. Questa dichiarazione del Ministro degli Esteri russo Lavrov non deve essere sottovalutata. Questa dichiarazione ha ulteriormente rafforzato la nostra speranza di pace”, ha dichiarato il leader turco ai giornalisti sull’aereo di ritorno dall’Azerbaigian.

Difficile interpretare le dichiarazioni di Russia e Ucraina in merito alla bozza di accordi. Entrambi i paesi sostengono di averla passata alla controparte ma poi entrambi smentiscono. Di certo si sa che la Russia non vuole la mediazione statunitense. Il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov ha dichiarato nella sua conferenza stampa del mattino: “La Russia non discuterà pubblicamente il contenuto dei documenti sull’accordo in Ucraina”. “Pretendere subito, lentamente: tutto questo non è costruttivo. Qui bisogna confermare la propria disponibilità a proseguire i negoziati o fare il contrario”. Peskov sugli ultimatum di Kiev. Ha anche sottolineato che per le minacce a Medinsky da parte ucraina, “è importante che i servizi competenti determinino da dove provengono le minacce” ha detto Peskov. Infine ha detto che non ci sono piani per un nuovo dialogo tra Putin e Trump .

In materia è intervenuta anche il portavoce del ministero per gli Affari Esteri, Maria Zakharova: “La Russia non ha accordi con altri Paesi per la mediazione nello scambio di bozze di memorandum su un accordo con Kiev”.

La Russia in altre parole non fornirà agli Stati Uniti la sua versione del memorandum su una soluzione pacifica in Ucraina. “Bozza di memorandum” nel linguaggio burocratico significa una bozza non vincolante, una sorta di nota d’intenti. E Mosca non la mostrerà a nessuno, tranne che alla giunta. Negoziati diretti, come voleva Kiev.

Peskov ha lamentato che: “ L’Ucraina sta colpendo edifici residenziali di cittadini russi, la Federazione Russa sta colpendo solo le strutture militari delle forze armate ucraine. Questa è una grande differenza”.

Il Ministro della Difesa ucraino Umerov ha consegnato un documento sul cessate il fuoco al capo dei negoziatori russi Medinsky e si aspetta un memorandum dalla Russia. “Non siamo contrari agli incontri con i russi e ci aspettiamo il loro “memorandum” (così lo chiama l’autore – N.d.T.), affinché l’incontro non sia vuoto e possa davvero avvicinare la fine della guerra. La parte russa ha almeno altri quattro giorni prima della partenza per consegnarci il suo documento da elaborare”, ha dichiarato il Ministro della Difesa. Il capo del Ministero degli Esteri ucraino, seguendo il Ministro della Difesa, ha suggerito che la Federazione Russa trasferisca immediatamente il suo memorandum all’Ucraina. “Perché aspettare fino a lunedì? Se la Federazione Russa ha elaborato un “memorandum”, può essere trasferito immediatamente”, ha scritto Andrey Sybiga su X.

L’Ucraina ha aggiunto Medinsky su “Peacemaker”, il sito web ucraino in cui vengono inseriti i dati sensibili dei nemici dell’Ucraina. Essere inseriti nella lista nera di Peacemaker può avere gravi conseguenze, incluso il rischio di essere uccisi. Oltre ai dati personali di Medinsky, contiene informazioni su sua moglie, i suoi figli, suo padre e sua sorella.

Volodymyr Zelensky ha affermato che le Forze Armate ucraine sono ancora nella regione di Kursk e continueranno a farlo almeno fino a quando non verrà dichiarato un cessate il fuoco. “Siamo partiti da una direzione (Sudža), siamo entrati da un’altra (Tetkino). Resteremo lì finché i russi non vorranno porre fine alla guerra o almeno cessare il fuoco”, ha detto Zelensky.

La Russia risponderà duramente, in modo asimmetrico e sensibile se la Germania inizierà a fornire missili Taurus al regime di Kiev, ha dichiarato a RIA Novosti il ​​capo del Comitato di Difesa della Duma di Stato, Kartapolov.

Il ministro per gli Affari esteri Sergej Lavrov, commentando le dichiarazioni di Merz sui missili a lungo raggio per Kiev, ha sottolineato che la Germania sta scivolando lungo il piano che la stava già portando al collasso. Lavrov ha detto: “Mosca insisterà affinché Kiev abroghi tutte le leggi discriminatorie in Ucraina in un nuovo round di negoziati diretti. Le richieste della Russia per uno status non nucleare e neutrale per l’Ucraina devono essere soddisfatte in qualsiasi forma di risoluzione del conflitto” Lavrov. “La Federazione Russa offre all’Ucraina un incontro il 2 giugno, la delegazione russa guidata da Medinsky è pronta a presentare all’Ucraina un memorandum per superare la crisi ucraina a Istanbul”. Ha chiosato il ministro

A smentire Umerov, ministro per la Difesa ucraina, è Volodymyr Medinsky che ha dichiarato di aver chiamato mercoledì il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e di avergli offerto la data e il luogo esatti dell’incontro per lo scambio di memorandum con un elenco di condizioni per un cessate il fuoco. Ha commentato così le parole di Zelensky, il quale ha affermato che Umerov avrebbe chiamato Medinsky. “Ho letto la notizia, diffusa da tutte le agenzie mondiali, che Umerov mi avrebbe chiamato a proposito del memorandum, che noi, a loro dire, non abbiamo ancora preparato. Cioè, i russi non hanno fretta. Commenterò. Era quasi tutto così. Solo al contrario”, ha detto Medinsky e ha spiegato: di aver chiamato oggi il funzionario ucraino e proposto una data e un luogo precisi per un incontro per lo scambio di memorandum. “Lì, proprio lì, siamo pronti ad avviare una discussione sostanziale su ciascuno dei punti dell’accordo di pacchetto su un futuro cessate il fuoco”, ha osservato l’assistente presidenziale.

Medinsky ha riferito che “la parte ucraina si è recata a conferire”. “A quanto pare, l’incontro si è protratto a lungo. Stiamo aspettando la loro conferma il prima possibile e siamo pronti a incontrarci di persona nella data che abbiamo designato – nei prossimi giorni – e iniziare a lavorare. Nell’interesse di una pace a lungo termine e della salvezza di vite umane”.

La Federazione Russa ha prontamente elaborato un memorandum in cui ha delineato la propria posizione su tutti gli aspetti per superare in modo affidabile le cause profonde della crisi ucraina.

La Federazione Russa si aspetta che tutti sostengano lo svolgimento di un nuovo round di colloqui diretti russo-ucraini a Istanbul il 2 giugno.

Meno pacati i toni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev contro Berlino, rispondendo a una domanda di RIA Novosti sulla possibilità che attacchi missilistici a lungo raggio sul territorio russo comportino un coinvolgimento diretto della Germania nel conflitto ucraino e se la Russia abbia il diritto di colpire la Germania in risposta al lancio di missili tedeschi da parte di specialisti tedeschi. “La Germania è già partecipe del conflitto: i suoi equipaggiamenti e i suoi specialisti stanno combattendo direttamente contro la Russia. E non si tratta solo di forniture militari. Si tratta, in realtà, di una partecipazione a pieno titolo, non ibrida, a un conflitto militare. Quindi, la Germania è di nuovo nemica della Russia, sta di nuovo prendendo parte alla guerra, guidata dall’ideologia nazista da lei stessa creata, e Merz è un fedele discendente dei suoi parenti che hanno combattuto nella Wehrmacht”. “Se ci sono informazioni che specialisti militari tedeschi stiano prendendo parte al lancio di missili a lungo raggio sul territorio russo, si può prendere qualsiasi decisione sulle azioni di ritorsione. È di competenza del Supremo Comandante in Capo. Nessuno può ostacolare il diritto alla piena protezione del nostro Paese e questo è stato ripetutamente sottolineato dal Capo del nostro Stato”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:30 del 30 maggio. Secondo le informazioni provenienti dalle risorse di monitoraggio ucraine, le forze aerospaziali Russe hanno iniziato a caricare i bombardieri strategici Tu-95MS con missili Kh-101. A tal fine, sono stati effettuati sei voli di aerei da trasporto militare Il-76MD verso la base aerea Engels-2.

Volodymyr Zelensky ha interrotto anticipatamente la sua visita in Germania ed è tornato in Ucraina a causa dell’offensiva russa nella regione di Sumy. Spiegel Secondo la pubblicazione, avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione di Ursula von der Leyen, ma se n’è andato all’ultimo momento. Le truppe russe hanno iniziato a distruggere i posti di blocco ucraini utilizzando munizioni vaganti Lancet.

La notte scorsa può essere considerata relativamente “calma”: dalle 20:00 ora di Mosca del 28 maggio, 48 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Nella regione di Kursk, in direzione Tetkino e Gluškovskij Rajon, gli ucraini ha tentato di entrare nella regione di Kursk due volte in 24 ore. Al mattino, uno da Pavlivka in direzione del territorio russo, ma è stato distrutto da un incendio. In serata, la seconda volta dalla zona di Volfyne, dove però il gruppo d’assalto ucraino è stato scoperto e colpito dai russi.

Nella regione di Belgorod, si registrano quattro attacchi ucraini con almeno un ferito. In direzione di Sumy, il villaggio di Kostyantynivka è confermato sotto il controllo russo. In direzione di Yunakivka. Le forze russe hanno continuato le loro operazioni d’assalto e hanno completato la cattura del villaggio di Vodolahy. Dopo essere entrate nella parte settentrionale di Vodolahy, le forze russe si sono spinte verso sud-est e hanno catturato il resto delle case del villaggio. Sono anche avanzate lungo la linea degli alberi verso sud-ovest, unendosi agli accessi settentrionali al villaggio di Novomykolaivka. A est, le forze russe hanno continuato a spingersi lungo la linea degli alberi a ovest del villaggio di Bilovody, prima di deviare su una linea degli alberi perpendicolare a ovest, conquistando nuove posizioni.

In direzione di Vovčans’k, le forze russe hanno compiuto progressi significativi tra le rovine della città di Vovčans’k, conquistando gran parte dell’area a nord del fiume Vovča. Le forze russe sono avanzate in due aree principali. A ovest si sono spinte verso sud su un ampio fronte attraverso le rovine dell’area residenziale, conquistando ciò che resta della Scuola n. 2 e una serie di edifici commerciali, prima di entrare nel territorio dell’impianto di aggregati di Vovčans’k. A causa dell’elevato livello di distruzione dell’impianto, è caduto piuttosto rapidamente, poiché gli ucraini non sono stati in grado di mantenere una difesa adeguata.

A est, le forze russe hanno completato la conquista della cittadella, catturando le macerie dei due ex grattacieli nella parte orientale dell’isolato. Hanno anche conquistato nuove posizioni nei rifugi scavati dove un tempo si trovavano le case in via Hoholia e Zernova.

In direzione Konstantinovka, nella DPR, le fonti ucraine ammettono l’avanzata delle unità russe a Yablunivka.

Sul fronte di Zaporižžja, unità del gruppo Vostok hanno preso il villaggio di Zelenoe Pole. Secondo le fonti russe: “Lo sgombero del settore residenziale e del territorio della MTF è stato completato. A Novopil’: continuano i combattimenti per il controllo del villaggio.

Sul fronte di Zaporižžja, ma in direzione di Orichiv, nella zona di Novodanylivka e Malaya Tokmachka, sono in corso battaglie di posizione, la linea di contatto rimane invariata.

Nella regione di Cherson 10 villaggi sono finiti sotto bombardamento ucraino almeno un ferito.

