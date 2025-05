ANTARTIDE. I turisti quadruplicheranno in dieci anni

Stando a quanto riporta il Journal for Sustainable Tourism, il numero di turisti in Antartide potrebbe quasi quadruplicarsi, raggiungendo quota 452.000 nel prossimo decennio.

Iceberg, pinguini e quasi mezzo milione di turisti all’anno costituiscono il potenziale scenario che l’Antartide si troverà ad affrontare nel prossimo decennio, riporta MercoPress.

Tuttavia, secondo lo IATTO (International Association of Antarctica Tour Operators), le previsioni di crescita esponenziale del rapporto per il prossimo decennio dovrebbero essere considerate con cautela, “poiché la crescita è strettamente legata all’economia globale”.

L’estremo continente meridionale potrebbe essere freddo, remoto e costoso da raggiungere, ma è sempre più considerato una destinazione da non perdere. Negli ultimi decenni, il numero di turisti è cresciuto rapidamente, passando da circa 8.000 a metà degli anni ’90 a quasi 125.000 nel 2023-24. E secondo il rapporto, il boom è destinato a continuare, con un numero di visitatori annui previsto di 452.000 entro il 2033-34.

Ma il rapporto avverte anche che l’afflusso di persone e imbarcazioni comporta potenziali rischi per l’ambiente locale, tra cui: disturbo della fauna selvatica, della vegetazione e del paesaggio; introduzione e diffusione di specie invasive e malattie; inquinamento da smaltimento dei rifiuti e perdite di carburante; rumore e congestione; raccolta di materiale non scientifico ed emissioni di carbonio nero.

“Una preoccupazione fondamentale è che gli impatti cumulativi del turismo… interagiranno con i cambiamenti indotti dai cambiamenti climatici… con conseguente degrado diffuso dell’habitat e declino delle popolazioni e della diversità della fauna selvatica”, afferma il rapporto.

Durante la stagione 2023-24, 55 compagnie turistiche hanno effettuato 569 viaggi in Antartide, con circa due terzi dei passeggeri su imbarcazioni più piccole, in stile spedizione, che consentono l’approdo.

La maggior parte delle compagnie turistiche che visitano la regione fa parte dell’Associazione Internazionale dei Tour Operator dell’Antartide, IAATO, che richiede ai suoi membri di rispettare rigide linee guida, tra cui: restrizioni sulle dimensioni delle navi che possono sbarcare passeggeri; coordinamento dei movimenti delle navi per prevenire la congestione nei punti di sbarco più popolari; limiti al numero di turisti a terra contemporaneamente; ispezioni e protocolli di biosicurezza; regole per l’osservazione della fauna selvatica, incluso il mantenimento delle distanze minime; formazione obbligatoria per le guide e briefing per i visitatori.

Le attività turistiche in Antartide sono inoltre soggette a valutazioni di impatto ambientale ai sensi del Protocollo sulla protezione ambientale del Trattato Antartico. “I viaggi, se ben gestiti, sono una potente forza positiva”, ha affermato Steve McLaughlin di Aurora Expeditions, membro dell’IAATO. “La nostra idea è quella di nominare ambasciatori del pianeta”, misure raccomandate per prevenire il “punto di non ritorno”.

Il nuovo rapporto, redatto da ricercatori di diverse università australiane, QUT, UTAS, CSIRO e due accademie internazionali, ha valutato misure aggiuntive che potrebbero integrare le linee guida e le normative esistenti.

“Il nostro obiettivo principale è identificare modalità pratiche per gestire i potenziali impatti di questa industria turistica antartica in rapida crescita e diversificazione prima di raggiungere un punto di non ritorno di cambiamenti irreparabili”, afferma il rapporto. Il settore afferma che le previsioni a lungo termine sono inaffidabili.

“Siamo guidati da persone che nutrono una profonda passione per l’Antartide e per la sua protezione”, ha affermato IATTO. Le previsioni di crescita esponenziale del rapporto per il prossimo decennio dovrebbero essere considerate con cautela, soprattutto a causa di cambiamenti imprevisti nell’economia globale.

Maddalena Ingrao

