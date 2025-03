ANTARTIDE. Immondizia al Polo Sud

Gli scienziati spagnoli guidati dal professor Jesús Ruiz Fernández dell’Università di Oviedo hanno trovato tracce di rifiuti umani, tra cui bottiglie di plastica, tamburi, infradito e altri oggetti, nella penisola di Byers in Antartide, una delle aree più protette del continente. La scoperta è stata fatta la scorsa settimana durante la loro ricerca sul ritiro dei ghiacciai e l’evoluzione dell’ecosistema.

La penisola di Byers, che ospita una biodiversità unica e limitata a un massimo di 12 persone alla volta a causa del suo alto valore ecologico, ora affronta una seria minaccia dall’inquinamento marino, riporta MercoPress.

Con una superficie di 60 chilometri quadrati, la penisola ospita una biodiversità unica adattata alle condizioni estreme e alla mancanza di un intervento umano diretto. Con la presenza umana nella regione considerata quasi inesistente, i ricercatori sono rimasti sorpresi nel vedere la spazzatura arrivare fin lì.

I rifiuti sono attribuiti alle correnti oceaniche che trasportano rifiuti da luoghi lontani e alle navi che li scaricano in mare. Questo fenomeno dimostra come le correnti possano spostare detriti per migliaia di chilometri, hanno detto.

Questa scoperta evidenzia l’entità dell’inquinamento globale, dimostrando che anche i luoghi più remoti e in precedenza incontaminati non sono al sicuro dall’attività umana. La plastica è particolarmente persistente, impiega secoli per decomporsi e rilascia sostanze tossiche. Può dividersi in microplastiche che, se ingerite da organismi marini, interrompono le catene alimentari e colpiscono la fauna selvatica locale. Le bottiglie di plastica sono uno degli oggetti più comuni trovati.

La missione del professor Fernández era quella di studiare il ritiro dei ghiacciai e l’evoluzione dell’ecosistema negli ultimi millenni. Tuttavia, l’inaspettata comparsa di questi elementi ha distolto la loro attenzione dall’inquinamento globale, in particolare quello generato dall’attività umana.

Maddalena Ingroia

