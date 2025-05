ISRAELHAMASWAR. Se Netanyau firma il cessate il fuoco, Smotrich fa saltare il governo. Cisgiordania: 22 nuove colonie sui terreni palestinesi

Un velivolo AWACS NATO E-3B Sentry è stato avvistato vicino al confine iraniano per il secondo giorno consecutivo. L’aereo opera da una posizione non tipica per le missioni NATO.

Continuano i negoziati tra Hamas e Israele con l’intervento di Steve Witkoff. La bozza dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza prevede un cessate il fuoco di 60 giorni. Il rilascio di 10 prigionieri israeliani in cambio di 125 prigionieri condannati all’ergastolo e 111 detenuti di Gaza. Gli attacchi israeliani cesseranno con l’entrata in vigore dell’accordo. Il traffico aereo israeliano si fermerà per 10 o 12 ore nei giorni successivi allo scambio di prigionieri. Gli aiuti saranno inviati a Gaza immediatamente dopo l’approvazione dell’accordo . Dopo il rilascio dei prigionieri, le forze di occupazione si ridispiegheranno a nord della Striscia di Gaza e del corridoio di Netzarim

La nuova proposta di Witkoff garantisce l’avvio immediato dei negoziati, con il cessate il fuoco che inizia entro quattro assi. Il primo asse dei negoziati: le chiavi dello scambio di prigionieri, il secondo asse le mappe del ritiro israeliano e gli accordi di sicurezza a lungo termine nella Striscia di Gaza. Il terzo asse dei negoziati: le disposizioni per il giorno successivo e ciò che ciascuna parte può proporre, il quarto asse dei negoziati: l’annuncio di un cessate il fuoco globale.

I prigionieri saranno rilasciati simultaneamente, come previsto dall’accordo di scambio, senza manifestazioni o celebrazioni. “È necessario finalizzare gli accordi per dichiarare la fine della guerra entro il periodo di 60 giorni e, in caso contrario, il cessate il fuoco può essere prorogato secondo termini e termini concordati dalle due parti, purché le negozino in buona fede. Se si raggiunge un accordo finale, tutti i prigionieri israeliani rimanenti saranno rilasciati entro i termini di scambio concordati.”

I garanti dell’accordo sono Egitto, Qatar e Stati Uniti d’America. Steve Witkoff arriverà per completare l’accordo e guiderà i negoziati per porre fine alla guerra. Il Presidente Trump annuncerà personalmente un cessate il fuoco nell’ambito del piano Witkoff, e gli Stati Uniti e il Presidente Trump si impegneranno a garantire la continuazione dei negoziati, purché condotti in buona fede, fino al raggiungimento di un accordo finale.

Israele fornirà informazioni complete sui prigionieri di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre e sui detenuti, in cambio di informazioni complete da parte di Hamas sulla situazione dei suoi prigionieri israeliani. Una volta che Hamas avrà accettato la proposta, gli aiuti inizieranno a fluire verso la Striscia secondo il meccanismo precedente, e il meccanismo statunitense non sarà più presente. Il primo giorno del cessate il fuoco, le forze israeliane si ritireranno dalle aree occupate nella Striscia di Gaza settentrionale dopo la ripresa della guerra, dopo la resa di 5 prigionieri vivi e 9 morti. Il settimo giorno, si ritireranno dalle aree occupate nella Striscia di Gaza meridionale dopo la ripresa della guerra, dopo la resa di 5 prigionieri vivi e 9 morti.

Ben Gvir, in merito dal proposta di accordo: “se fermiamo i combattimenti, questo sarà un errore storico per generazioni. Dobbiamo schiacciarli e non dobbiamo ritirarci. Dio è l’aiuto dell’Inferno, un Dio santo, finché non diventa la sua legna da ardere”.

Smotrich: “Consiglio di non basarsi su ciò che viene pubblicato dai media riguardo all’accordo. Mi oppongo fermamente a dare forza vitale ad Hamas. È in difficoltà, le sue fonti di finanziamento sono state interrotte e dobbiamo raggiungere un accordo che ci permetta di restituire tutti i prigionieri in cambio della loro resa. Nel momento in cui mi renderò conto che il governo israeliano sta rinunciando alla vittoria e sta issando bandiera bianca, il governo cadrà il prima possibile. Tre settimane fa è stata presa la decisione che, da quando siamo tornati all’operazione di terra a Gaza, non ci ritireremo dai territori di cui abbiamo il controllo, né torneremo al meccanismo assurdo che si basava sull’aiuto logistico del nemico. Queste sono due linee rosse richieste dal Primo Ministro e dal Capo di Stato Maggiore, e sono state pienamente concordate. Ho delle linee rosse: nessun ritiro dalle aree che abbiamo recentemente occupato e nessun ritorno al caos con i rifornimenti logistici di Hamas”.

Il quotidiano ebraico Maariv Aw, l’ex Primo Ministro israeliano Ehud Olmert: “Smotrich e Ben-Gvir sono i veri nemici di Israele”. Yair Lapid: “La nuova proposta di Witkoff non è perfetta, ma è l’opzione attualmente disponibile e pertanto deve essere approvata”.

Israele però sembra accettare la proposta di Witkoff.

Il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato che l’800° aereo cargo con aiuti militari dagli Stati Uniti è atterrato martedì in una base aerea in Israele. Un totale di 800 aerei e 140 navi hanno consegnato oltre 90.000 tonnellate di equipaggiamento militare e altri aiuti dagli Stati Uniti a Israele dall’inizio della guerra nell’ottobre 2023, secondo il Ministero della Difesa israeliano.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu il 28 maggio ha annunciato l’eliminazione del leader di Hamas Mohammed Sinwar a Gaza. Mohammed ha preso il comando del movimento dopo la morte del fratello Yahya nell’ottobre 2024. “Israele non ha ancora risposto ufficialmente alla proposta Witkoff aggiornata. Farlo è politicamente rischioso per il governo Netanyahu”, – Israel Today, testata giornalistica israeliana.

Spagna, Irlanda, Slovenia e Norvegia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno nuovamente chiesto la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite.

Cinque dipendenti della ONG turca IHH, responsabile della flottiglia Mavi Marmara nel 2010, sono stati uccisi in un attacco israeliano nella Striscia di Gaza.

Secondo il Wall Street Journal: “L’esercito libanese è riuscito a disarmare la stragrande maggioranza dei membri di Hezbollah utilizzando informazioni di intelligence ricevute da Israele. Funzionari israeliani e americani si sono detti piacevolmente sorpresi dal successo dell’esercito libanese nella lotta contro Hezbollah. Il Primo Ministro libanese Nawaf Salam ha dichiarato al Wall Street Journal che il suo governo ha raggiunto circa l’80% del suo obiettivo di smantellare le milizie nel Libano meridionale e ottenere il monopolio delle armi”.

In materia di aiuti umanitari secondo il Direttore Esecutivo dell’UNICEF: “Il nuovo sistema di aiuti israeliano per Gaza è catastrofico.La popolazione di Gaza sta affrontando una grave insicurezza alimentare e circa mezzo milione di persone sono sull’orlo della fame”.

I due centri di distribuzione degli aiuti, gestiti dagli Stati Uniti, sono aperti ieri a Tal as Sultan, Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Anche un terzo punto di distribuzione degli aiuti, presso il Corridoio di Netzarim, ha iniziato le operazioni per la prima volta. Finora sono stati consegnati 14.000 pacchi di aiuti. Si sono registrati anche incidenti: Il personale della US Security Company ha lanciato bombe contro i cittadini che si dirigevano a ricevere aiuti. Bombardamento israeliano nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti vicino all’asse di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Seguito da un intenso fuoco di artiglieria e granate da parte di veicoli israeliani contro cittadini diretti al centro di aiuti della compagnia statunitense sull’asse Netzarim. Fonti palestinesi hanno lanciato l’allarme: “di non recarsi nella zona di Al-Tina Street a nord dell’area di Mirage a nord di Rafah, anche in presenza di informazioni sulla presenza di aiuti. Dopo che un gran numero di cittadini si è radunato oggi nella zona per ricevere aiuti, molti di loro sono stati colpiti direttamente dai cecchini IDF, con conseguenti gravi ferite tra i civili.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle 14:40 del 29 maggio. Yemeni Airlines a Sana’a ha annunciato la sospensione completa e temporanea dei suoi voli dall’aeroporto di Sana’a fino a nuovo avviso (ha semplicemente esaurito gli aerei). Il Leader Houthi ha comunque precisato: “La portata e la frequenza degli attacchi israeliani non influenzeranno il nostro sostegno a Gaza”. L’esercito israeliano ha colpito l’aeroporto di Sana’a in Yemen per la 1.111esima volta il 29 maggio e ha detto che c’erano obiettivi Houthi. L’operazione si chiama “Il Gioiello d’Oro”.

L’esercito israeliano ha intercettato droni lanciati dal Libano da Hezbollah utilizzando il sistema laser Magen Or. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha accolto con favore il sistema laser: “Sarà una svolta nella regione: i nostri nemici dovrebbero diffidare non solo delle capacità che abbiamo già sviluppato, ma anche di quelle che stiamo sviluppando ora”.

Un drone israeliano ha colpito la periferia orientale della città di Nabatieh al-Fawqa con un missile. Un morto. Dopo il ritiro delle forze israeliane dal luogo della breccia nella città di Blida, all’alba, è diventato chiaro che le ruspe IDF avevano sradicato la strada libanese adiacente al confine e la piazza del Tempio nei pressi di Bir Shuaib, a 50 metri di profondità all’interno del territorio libanese. Anche il pozzo storico della zona è stato distrutto.

Si registrano 64 morti nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza fino alle 13 del 29 maggio, di cui 30 a Gaza City e nelle regioni settentrionali. 184 sarebbero i feriti arrivati ​​negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.

Le piattaforme social dei coloni parlano di un “incidente di sicurezza” nella Striscia di Gaza. Un appaltatore sarebbe morto mentre distruggeva una casa saltando su una mina.

Le Qassam affermano inoltre che “la persona ferita nell’attacco dei cecchini Qassam è un ufficiale di riserva in servizio nel 924° Battaglione di Genio – 10a Brigata Harel (Brigata Corazzata) della 252ª Divisione. L’esercito israeliano ha fatto esplodere diversi “robot” con trappole esplosive nei pressi dell’ospedale di Al-Awda, nella Striscia di Gaza settentrionale, che ha chiesto di evacuare. L’ospedale è situato nella zona di Tal al-Zatar.

Un drone quad Kobter israeliano è stato colpito nella zona di Al-Saftawi, a nord-ovest di Gaza. Attacco di drone dIDF contro un raduno di cittadini in un mercato nel quartiere di Jala a Gaza.

Le Saraya Al-Quds: “Abbiamo bombardato un raduno di forze nemiche sioniste a est di Jabalia con missili Das 107 eri sono feriti”.

Le IDF hanno colpito le squadre di soccorso soccorso nel quartiere di Ramal, nella Striscia di Gaza nord ovest, 9 i morti.

Recenti attacchi aerei sono stati avvistati dall’area dell’asse di Netzarim, in zone a est di Gaza. Due attacchi aerei israeliani contro abitazioni in via Al-Mansoura, nel quartiere di Shuja’iyya, a est di Gaza.

Martiri e feriti nell’attacco aereo dell’aviazione militare israeliana contro un gruppo di persone all’incrocio di Al-Saraya a Gaza. Si registrano 11 morti e feriti a seguito del bombardamento da parte di ISA e IDF dell’area di Ramsoun al-Saraya, nel centro di Gaza. L’IDF ha preso di mira un’intera piazza residenziale, colpendo i residenti del campo di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale.

Bombardamento israeliano in via Al-Satka, nel quartiere di Zeitoun, a sud di Gaza. Attacchi aerei su Rafah, in concomitanza con gli spari a nord della città.

In Cisgiordania via libera alla costruzione di un insediamento sulla cima del Monte Ebal a Nablus. I nuovi insediamenti approvati dal Kbinnet sono in costruzione, e i 22 nuovi siti di insediamento in discussione si trovano nel governatorato di Ramallah, 4 nel governatorato di Jenin e 4 nel governatorato di Hebron, mentre due siti si trovano rispettivamente nel governatorato di Nablus e uno nel governatorato di Salfit, tre a Gerico e tre nei dintorni, sul territorio della Santa Gerusalemme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

