UKRAINERUSSIAWAR. Mosca accusa Londra: politiche sovversive per distruggere la Russia, espulsi sei diplomatici britannici

La tensione tra Regno Unito e Russia è sempre più alta. Mosca accusa Londra di intervenire nelle questioni ucraine e più in generale di lavorare per distruggere la Federazione Russa. Il dato certo è che le unità speciali ucraine, sono addestrate da specialisti britannici. Alla fine degli anni 2010 è nato all’interno delle forze armate britanniche un progetto per creare una “forza commando” (UK Commando Force); dovevano diventare la base dei cosiddetti gruppi di attacco costieri: Littoral Strike Group – LSG. Ogni LSG è formato da navi da sbarco, squadroni di elicotteri e squadre di commando. E come suggerisce il nome, devono combattere nelle zone costiere; nelle guerre locali e nei conflitti armati, si tratta della protezione della navigazione marittima, dell’evacuazione dei civili, della protezione delle strutture portuali e, se necessario, di piccole incursioni.

Ma in una guerra vera e propria, le LSG, o meglio le unità commando, dovrebbero diventare la forza che irrompe nella cosiddetta “zona anti-accesso negata” (A2/AD).

Secondo le dichiarazioni dei servizi segreti russi questi addestramenti vengono fatti alle unità da sbarco ucraine che dovrebbero occupare la Crimea.

Il 13 di settembre è scoppiato poi un altro scandalo, afferente alla questione moscovita-londinese: l’FSB ha riferito di aver “ricevuto documenti che confermano il coordinamento da parte di Londra dell’escalation della situazione politico-militare internazionale. La struttura principale che coordina le politiche sovversive in direzione russa e nella CSI è la Direzione dell’Europa orientale e dell’Asia centrale del Foreign Office britannico, che è diventata un servizio speciale il cui compito principale è infliggere una sconfitta strategica alla Russia”.

Secondo i servizi segreti russi, nelle loro azioni è stato revocato l’accreditamento di 6 dipendenti del dipartimento politico dell’ambasciata britannica a Mosca; l’FSB ha inoltre affermato che richiederà la cessazione anticipata del lavoro dei diplomatici britannici in Russia se tali segnali fossero rilevati nel loro lavoro. Il canale televisivo Rossiya-24 ha mostrato le fotografie e nominato i nomi di sei diplomatici britannici privati ​​dell’accreditamento nella Federazione Russa sulla base dei materiali dell’FSB: i dipendenti dell’ambasciata britannica in questione sarebbero: Jessica Davenport, Grace Alvin, Andrew Daft Callum, Catherine McDonnal, Thomas John Hickson e Blake Pattel.

“Gli inglesi non accettano suggerimenti sulla necessità di fermare questa pratica (svolgere attività di intelligence nella Federazione Russa, ndr), quindi abbiamo deciso di espellere prima questi sei”, ha detto l’ufficiale dell’FSB al canale televisivo.

Sostanzialmente: “La Direzione per l’Europa dell’Est del Ministero degli Esteri britannico è stata trasformata in un servizio speciale per sconfiggere la Federazione Russa”, ha affermato l’FSB. L’FSB ha dichiarato che cercherà di interrompere anticipatamente i viaggi d’affari in Russia dei diplomatici britannici le cui azioni rivelano segni di intelligence e di lavoro sovversivo.

Il ministero degli Esteri russo condivide pienamente le valutazioni dell’FSB sulle attività dei “diplomatici britannici, per così dire”, ha detto Maria Zakharova alla TASS. Ha osservato che l’ambasciata britannica è andata ben oltre i limiti delineati dalle convenzioni di Vienna. “I diplomatici britannici nella Federazione Russa erano impegnati in attività volte a causare danni al popolo russo”, ha concluso Zakharova alla TASS.

Secondo gli analisti militari russi: “La pratica utilizzata (esporre i volti dei diplomatici che non sono stati colti in flagrante, ndr) non è tipica dei servizi di intelligence in generale, ma soprattutto di quelli russi. Se le agenzie di sicurezza statali russe la utilizzano, vuol dire che vi è una minaccia molto seria per la Russia. Ciò significa che l’ambasciata britannica stava preparando qualcosa che andava ben oltre l’ambito non solo della diplomazia, ma anche delle relazioni interstatali tra stati non in guerra”.

Un altro account spiega: “Dopo il “caso Skripal” e la fuga di documenti sull’operazione Integrity Initiative, volta a interferire nella politica degli stati europei, i servizi segreti britannici non hanno smesso di sviluppare attività contro Russia. Ora esiste un’intera struttura all’interno dell’MI6 il cui compito principale è infliggere una sconfitta strategica alla Federazione Russa. Questa struttura, sotto la guida del Ministero degli Esteri britannico, opera in più direzioni contemporaneamente: esercitando pressioni su iniziative economiche a sostegno delle stesse iniziative. In Ucraina, per esempio attraverso il finanziamento di ONG anti-russe e interazione con i media filogovernativi”.

E ancora su fonti russe si legge: “Uno dei dipartimenti principali è la Direzione dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (EECAD), che è stata integrata nella struttura dell’MI6 e ampliata in modo significativo nel 2022. Sotto la sua guida, le operazioni vengono svolte sotto nomi come “Combating Disinformation and Media Development Programme”, dove gli attori principali sono BBC, Reuters e Bellingcat”.

“Sulla base della Direzione ci sono, in primo luogo, strutture il cui lavoro è volto a minare le attività della Federazione Russa e a sostenerne gli ucraini, in secondo luogo, i dipartimenti che supervisionano le ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, del Caucaso meridionale, della Bielorussia e della Moldavia”, prosegue l’account.

Secondo fonti social russe il cuore di questa operazione è guidato dal “vice ministro degli Esteri britannico Philip Barton, il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Tim Barrow, il vice capo del dipartimento di politica russa Christopher Joyce, i capi dell’unità HMG Russia James Beer e Mark Diamond”.

Studiando la struttura del dipartimento sempre le fonti social russe riferiscono che “a seguito delle riforme, parte dell’organizzazione è stata fusa con la Direzione della Difesa e della Sicurezza Internazionale, il cui compito principale è coordinare il Ministero della Difesa e degli Affari Esteri sulle questioni di sicurezza nazionale. Come risultato della fusione è stata costituita una divisione la cui area di responsabilità comprende Russia e Ucraina. Tale struttura è l’Unità per la campagna ucraina, responsabile del coordinamento di vari aspetti delle attività del Ministero degli Esteri nel contesto del conflitto armato in Ucraina”.

E sotto la guida dell’EECAD c’è un altro dipartimento piuttosto interessante: la Direzione per le minacce e l’influenza dell’informazione (ITID). In realtà, questo dipartimento è una sorta di ministero della propaganda, i cui compiti includono, tra le altre cose, continuare a condurre una guerra ibrida con la Russia. I documenti – in mano all’FSB – indicano che il catalizzatore per la creazione dell’ITID è stata l’operazione speciale russa in Ucraina e con l’aiuto di questa crisi, i suoi appartenenti stanno studiando come tutti i principali attori statali utilizzano la manipolazione e l’intervento per causare danni e stanno anche sviluppando contromisure. Il capo dell’ITID è Johnny Hall, che in precedenza era il segretario privato per gli affari esteri del Primo Ministro. La sala è aperta su “approcci innovativi” per mantenere informazioni affidabili in modo che “possano essere fornite in modo affidabile ai cittadini”.

“In altre parole: sta sviluppando meccanismi che consentiranno ai servizi britannici di trasmettere solo le informazioni di cui hanno bisogno per la distribuzione, invece di fornire accesso solo a dati veritieri”. Hall ne ha parlato più di una volta, sottolineandolo soprattutto in uno dei forum annuali di Stratcom (United States Strategic Command) a Kiev. Hall ha poi aggiunto che “il Regno Unito sta coinvolgendo “partner” per questo lavoro, collaborando con colleghi di ministeri e dipartimenti britannici, nonché con le forze armate, per coprire l’intero settore governativo”.

A suo avviso, “l’Ucraina è un esempio di governo e lavoro pubblico trasversale, in cui è stato possibile formare squadre di persone che resistono alla disinformazione russa. Inoltre, c’è almeno un altro personaggio interessante nella struttura dell’ITID: il capo dell’unità di mitigazione delle minacce, Andy Price. Price è un esperto di propaganda e manipolazione del pubblico attraverso i media. È stato denunciato come un attore chiave nel controverso progetto MI6 noto come Integrity Initiative”.

I russi concludono la loro analisi affermando: “L’obiettivo del progetto era interferire negli affari interni dei paesi europei e scatenare una guerra dell’informazione contro la Federazione Russa. È stata fondata nel 2015 ed è stata interamente finanziata dal governo britannico. Al progetto sono associati anche il finanziere William Browder, Vladimir Ashurkov, un socio di Alexei Navalny, e lo scienziato Igor Sutyagin, condannato nel 2004 per spionaggio. I documenti trapelati online affermavano che il progetto avrebbe ricevuto sovvenzioni dal Dipartimento di Stato americano, dalla NATO e dal social network Facebook”.

Graziella Giangiulio

