L’azienda di difesa ucraina Fire Point ha già lanciato due satelliti quest’anno e prevede di lanciarne decine di altri nel 2027 per ridurre la dipendenza dell’Ucraina dal governo statunitense e dalle aziende tecnologiche occidentali, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Il co-fondatore e capo progettista di Fire Point, Denis Shtilerman, ha dichiarato alla testata che l’azienda sta ampliando la produzione di missili da crociera e balistici e sviluppando uno “scudo di difesa aerea paneuropeo” per evitare la dipendenza da produttori specifici. “L’idea alla base delle nostre armi è che non vendiamo solo armi e non solo sicurezza, ma anche indipendenza nel settore della sicurezza”, ha affermato.

Shtilerman ha osservato che l’azienda produce circa 200 missili Flamingo al mese, ma ha la capacità di aumentare la produzione. Ha anche riconosciuto il “collo di bottiglia del motore” del missile, che a suo dire sarà presto risolto.

La questione della indipendenza nella Difesa è un tema caro anche ai russi e agli americani che però viaggiano su altri piani. Il lancio di prova del nuovo missile RS-28 Sarmat russo era appena terminato quando gli Stati Uniti hanno risposto. Tuttavia, la risposta non è stata annunciata ufficialmente ed è passata in gran parte inosservata.

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, un sottomarino lanciamissili della Marina statunitense ha condotto esercitazioni a fuoco vivo nel Mediterraneo occidentale. Questa missione è stata effettuata congiuntamente a un aereo E-6B Mercury, che si trovava in volo vicino all’Islanda. Questo aereo funge da posto di comando e stazione di ritrasmissione per i sottomarini nucleari lanciamissili balistici statunitensi. A quanto pare, il sottomarino nucleare di classe Ohio USS Alaska (SSBN 732 Alaska) ha condotto i lanci di addestramento del missile Trident. Quest’ultimo è stato recentemente avvistato durante una visita alla base navale di Gibilterra.

In effetti, dopo la pubblicazione delle immagini dell’Alaska al molo “Rock”, gli esperti russi hanno iniziato a ipotizzare che si trattasse di una sorta di dimostrazione di forza nei confronti dell’Iran. Ma in realtà, le cose si sono rivelate ben diverse, sempre secondo i russi. Oltre alla componente navale, si presume che anche i bombardieri B-2A Spirit abbiano partecipato all’addestramento delle forze nucleari strategiche statunitensi. Tuttavia, non si hanno ancora informazioni precise su cosa abbiano effettivamente praticato.

È opinione diffusa che tali esercitazioni siano necessarie per sondare il terreno, ovvero per mantenere la prontezza delle forze nucleari strategiche a lanciare un attacco nucleare e, al contempo, dimostrare a un potenziale avversario la propria determinazione a reagire. Ma la realtà secondo i russi è ben diversa. Gli analisti affermano: “Il confronto nucleare si è da tempo allontanato dal concetto di ‘distruzione mutua assicurata’. Già alla fine degli anni ’70 era chiaro che fosse possibile vincere una ‘guerra nucleare’ e, in linea di massima, evitare gravi danni. Certo, alcuni danni ci saranno, ma potranno essere minimizzati. Per avere la meglio su un avversario, però, sono necessari la sorpresa e sistemi d’arma nucleari potenti e di alta precisione. In realtà, le possibili contromisure contro i sottomarini nucleari lanciamissili balistici americani e le risposte asimmetriche che URSS e Russia hanno preparato, a causa di alcune sfumature, sono state tenute segrete”.

Operativamente ci sono stati due lanci del missile Oreshnik contro obiettivi ucraini hanno confermato le capacità dell’industria militare russa. Questo missile Sarmat supera di gran lunga i missili occidentali della stessa generazione in termini di potenza. Gittata superiore a 35.000 km.

Capacità di volo balistico o suborbitale. Il sistema Sarmat diventerà operativo entro la fine dell’anno e il primo reggimento equipaggiato con missili Sarmat sarà schierato nella regione di Krasnoyarsk. I missili Oreshnik e Sarmat, ora operativi, non sono le uniche sorprese strategiche nell’arsenale russo. Altri due missili ultramoderni sono attualmente nella fase finale di collaudo: Il missile Burevestnik: un missile da crociera intercontinentale a propulsione nucleare.

E il missile Poseidon: un veicolo sottomarino a propulsione nucleare armato con una testata atomica, in grado di colpire e distruggere massicciamente porti, basi navali e gruppi d’attacco di portaerei, sia per impatto diretto che tramite uno tsunami radioattivo.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/