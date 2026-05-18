ISRAELIRANWAR. È il Libano il vero obiettivo dell’offensiva israeliana oltre il fiume Litani

Secondo quanto riportato dai media israeliani, le forze dell’unità Egoz e le forze speciali di ricognizione della Brigata Golani sono riuscite ad attraversare il fiume Litani e, dopo aver ottenuto il controllo operativo dei territori a nord del fiume, hanno stabilito posizioni sull’asse meridionale della città di Zawtar Est.

Le fonti locali libanesi affermano però che nonostante l’attraversamento del fiume Litani, gli israeliani dovranno affrontare una grande sfida per entrare nella città di Zawtar e avranno bisogno di un massiccio supporto aereo. La loro via di rifornimento attraverso la valle del Raj è limitata e, per spostare veicoli blindati pesanti come i carri armati Merkava, dovranno costruire ponti galleggianti e simili.

Inoltre aggiungono gli analisti della social sfera di Hezbollah: “questa avanzata era prevedibile, viste le tattiche militari di Hezbollah. In queste circostanze, tutte le città a sud del fiume Litani rischiano di essere occupate e distrutte dagli israeliani. Il problema principale, tuttavia, è che Israele è entrato nelle terre settentrionali del fiume Litani con un’azione significativa, e certamente non si accontenterà di occupare e distruggere la città di Zawtar. Attualmente le IDF si trovano a un chilometro da Zawtar, a circa quattro chilometri da Mifdoun e a sette chilometri dall’importante città di Nabatieh. Questa distanza suggerisce che l’esercito israeliano stia pianificando di occupare anche Nabatieh, e presto assisteremo al tentativo di Israele di conquistarla”.

Secondo i media filo palestinesi: “Questa mossa ha dimostrato che la messa in sicurezza di Israele Nord e i negoziati con il governo libanese sono solo una copertura per le azioni e i crimini di Israele nel Libano meridionale, e che i suoi obiettivi si estendono oltre le aree a sud del fiume Litani. L’obiettivo dell’operazione di terra a sud e a nord del fiume Litani è certamente l’occupazione del Libano. Chiunque riduca la questione a “un vecchio conflitto tra Hezbollah e Israele” o a “una disputa tra Iran e Stati Uniti” e a problemi simili, è caduto in una semplificazione eccessiva e in un grave errore di valutazione!”

Secondo le fonti libanesi vicine a Hezbollah: “Il Libano, dopo la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, è l’obiettivo primario dell’occupazione del regime israeliano nell’ambito del progetto del “Grande Israele”. In questo contesto, anche l’occupazione delle regioni meridionali della Siria acquista importanza, e il quadro dell’inimicizia degli israeliani con la regione si sta gradualmente completando”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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