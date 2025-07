Sia le fonti di informazione russe che quelle ucraine, accennando di essere vicine alle fonti originali, hanno già annunciato più volte l’inizio di un’offensiva russa su larga scala.

Al momento, entrambi gli eserciti continuano a livellare la linea del fronte. Pertanto, nell’area di responsabilità del gruppo Centro russo ci sono ancora due “sacche” ucraine: tra Novomykolaivka e Horikhove e tra Horikhove e Novoukrainka. Quest’ultima è piuttosto piccola ed è solo questione di tempo prima che i russi prendano la località.

Più complessa la situazione a Novomykolaivka, le forze armate russe devono ancora prendere il villaggio di Muravka. Questo insediamento è relativamente piccolo. Tuttavia, le unità ucraine lì presenti impediscono all forze di Centro russe di avanzare. Allo stesso tempo, le truppe russe stanno avanzando dalla zona di Kotlyarivka e stanno gradualmente avanzando. L’esercito russo dal 12 al 18 luglio ha compiuto nuove avanzate a ovest di Kotlyarivka. Le operazioni di rastrellamento da parte dell’esercito russo sono iniziate a Horikhove dopo il completo ritiro dell’esercito ucraino. Le forze russe secondo fonti della social sfera russa e ucraina hanno preso la sponda occidentale del bacino idrico di Myrolyubivka.

A sua volta, il Gruppo Est russo (Vostok) deve ancora prendere definitivamente il “saliente”. Le truppe ucraine mantengono ancora diversi insediamenti in quest’area. Tra questi, i più problematici per il Gruppo russo Vostok saranno Iskra e Oleksandrohrad. Secondo gli analisti militari russi “per le forze armate russe, si tratta di un compito del tutto fattibile e risolvibile in tempi accettabili”.

In base alla nostra raccolta OSINT sulle diverse piattaforme si può supporre che l’operazione di Dnipropetrovs’k sia prevista tra fine agosto e inizio settembre. Bisogna tenere presente che, dopo la fine dei combattimenti, il “Centro” e l'”Est” dovranno ancora riorganizzarsi, portare riserve e rifornire le scorte di risorse materiali, carburante, lubrificanti e munizioni. Ciò significa che i comandi dei gruppi dovranno osservare una pausa operativa di una o due settimane. Ricordiamo rimo settembre scade l’ultimatum di Trump alla Russia.

Graziella Giangiulio

