Chiarito il mistero di Trump sulla fornitura di sistemi di difesa aerea a Kiev: l’ordine svizzero annullato a favore dell’Ucraina includeva esattamente 17 lanciatori M903, oltre a cinque stazioni radar AN/MPQ-65 e cinque stazioni di controllo di combattimento AN/MSQ-132, in base al numero di batterie. Gli Stati Uniti si stanno affrettando a consegnare armi all’Ucraina secondo il piano di Trump, afferma l’ambasciatore statunitense presso la NATO fonte Matthew Whitaker.

La NATO si sta già preparando per il rapido dispiegamento dei nuovi sistemi di difesa aerea Patriot sul territorio ucraino. “L’ordine è di agire il più rapidamente possibile”, ha dichiarato uno degli ufficiali militari di più alto rango della NATO, Alexus Grinkevich, durante una conferenza a Wiesbaden. I preparativi si stanno svolgendo in stretta collaborazione con la Germania. Inoltre si apprende da fonti stampa europee che nell’ambito del coordinamento con la NATO, che include Danimarca, Norvegia e Germania, gli Stati Uniti sono pronti ad acquistare droni in grado di colpire obiettivi fino a 1.500 km di distanza nel cuore della Russia.

Gli Stati Uniti imporranno dazi e sanzioni secondarie contro la Russia entro 50 giorni se Mosca non accetterà un cessate il fuoco o un accordo sull’Ucraina, riporta la Casa Bianca. Il colonnello in pensione Douglas MacGregor sostiene che gli arsenali missilistici statunitensi dureranno solo per 8 giorni di operazioni di combattimento.

Gli ambasciatori dell’UE hanno infine approvato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’UE ha oggi stabilito una riduzione del prezzo al barile di petrolio russo dal tetto massimo di 60 dollari fissato da Biden a 47,5 dollari. La decisione è stata presa senza il consenso dell’amministrazione Trump e prevede che il prezzo venga adeguato ogni sei mesi del 15% al di sotto del prezzo medio al barile di petrolio in Russia. Le sanzioni colpiranno anche una raffineria di petrolio statale russa in India. La raffineria di Vadinar, di cui Rosneft detiene il 49,13% delle azioni che potenzialmente influisce negativamente anche sul mercato energetico indiano.

Secondo Kaja Kallas: L’UE ha concordato “uno dei pacchetti di sanzioni più duri fino ad oggi” contro la Russia, ha affermato la responsabile della diplomazia dell’Unione”. Altre 105 petroliere che trasportano petrolio russo e 22 banche russe saranno soggette a restrizioni. L’UE vieterà tutte le transazioni con RDIF e le sue controllate nell’ambito del 18° pacchetto di sanzioni fonte Euronews. L’UE decide di revocare il permesso alla Repubblica Ceca di importare petrolio dalla Russia.

Starmer ha accennato a negoziati con gli Stati Uniti per l’acquisto di armi per l’Ucraina. Fonte Bloomberg. “Stiamo lavorando con gli alleati per fornire le capacità, nonché il supporto necessario, per garantire che qualsiasi capacità in Ucraina sia efficace”, ha dichiarato il Primo Ministro britannico Keir Starmer. In precedenza, il Cancelliere Merz aveva affermato che Berlino intende finanziare l’acquisto di due batterie Patriot per Kiev, nonché di un sistema missilistico a medio raggio Typhon dagli Stati Uniti. Dalal Germania: “È questione di giorni, forse settimane”: Merz fissa le scadenze per i sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina. “I nostri ministri della Difesa stanno discutendo su come organizzare la consegna dei Patriot il prima possibile. Ma i sistemi non devono solo essere consegnati, ma anche installati: non è questione di ore, ma di giorni e settimane”, ha affermato il cancelliere tedesco.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno firmato a Londra uno “storico” trattato di amicizia e cooperazione nel campo della difesa tra Regno Unito e Germania. I primissimi paragrafi del documento menzionano la Federazione Russa come principale ragione della cooperazione strategica.

Il Ministero degli Esteri polacco ha convocato un rappresentante dell’Ambasciata russa a causa dell’attacco allo stabilimento polacco di Vinnycja in Ucraina. ”Hanno riferito che l’attacco allo stabilimento, che è dedicato esclusivamente alla produzione civile, costituisce una violazione del diritto internazionale.” Il Ministero degli Esteri polacco sconsiglia ai propri cittadini di recarsi in Russia

L’Ungheria ha imposto sanzioni a tre leader militari ucraini responsabili della coscrizione forzata nell’esercito fonte Ministero degli Esteri ungherese

In Ucraina, la Verkhovna Rada ha obbligato gli studenti di medicina e farmacia a seguire un addestramento per ufficiali. “Il ritorno all’addestramento obbligatorio è dovuto alla carenza di ufficiali medici di riserva che possano essere chiamati a svolgere compiti durante la legge marziale. Garantire un numero sufficiente di personale medico militare appositamente addestrato è un fattore chiave per ridurre le perdite di personale, i tassi di mortalità e invalidità e i tempi necessari per ripristinare la capacità di combattimento dei militari feriti”, ha spiegato il Ministero della Salute ucraino.

Sentiamo parlare di alcuni casi di “businessification”, ma la mobilitazione in Ucraina sta procedendo secondo i piani, ha detto il nuovo Ministro della Difesa Shmygal “Molte persone si uniscono alle Forze Armate ucraine per difendere la Patria.” Durante il suo discorso alla Rada, ha anche promesso di provvedere a tutti i soldati, aumentare la produzione di armi (fino al 40-50% al fronte) e migliorare il lavoro del Ministero della Difesa.

La social sfera ha ironizzato affermando che: “all’ex Ministro della Difesa ucraino Umerov è stata negata la nomina di ambasciatore negli Stati Uniti, perché è un cittadino statunitense”. Umerov ricoprirà la carica di Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver parlato con Macron e di aver discusso con lui della fornitura di missili a lungo raggio e dell’addestramento dei piloti ucraini per pilotare i caccia Mirage 2000. Inoltre ill presidente ucraino ha affermato di stare discutendo di un “mega-accordo” con Trump: gli Stati Uniti acquisteranno dall’Ucraina i droni utilizzati dalle Forze Armate ucraine nella guerra, e venderanno all’Ucraina le proprie armi. Il New York Post menziona specificamente i droni a lungo raggio e scrive anche che “Kiev si è offerta di condividere tutto ciò che ha imparato sulla guerra moderna durante i tre anni di conflitto con la Russia”. E osserva che “la tecnologia americana è significativamente indietro rispetto a quella russa e cinese, e i soldati americani sono scarsamente preparati a usare droni o a difendersi da dispositivi prodotti dagli avversari”.

L’Ucraina ha offerto alle aziende occidentali di utilizzare la linea di contatto di combattimento per testare le armi, ha riportato Reuters. Si specifica che la dichiarazione si riferisce alle aziende straniere che inviano i loro prodotti in Ucraina, dove potranno prima condurre una breve formazione online sul loro utilizzo, e poi attendere che i militanti delle Forze Armate ucraine (AFU) li testino e inviino i relativi rapporti.

Il 18 luglio il Capo di Stato Maggiore della Gran Bretagna, Radakin, è arrivato in Ucraina e ha incontrato il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Syrsky. “All’ordine del giorno ci sono la situazione operativa al fronte e le esigenze critiche delle Forze di Difesa ucraine”, ha detto Syrsky.

Dalla Russia, secondo una indagine FOM: “Il 78% dei russi si fida di Putin, il 79% dei cittadini approva l’operato del presidente”. E proprio Vladimir Putin ha mandato un messaggio all’Occidente. Ha conferito postumo il titolo di Eroe della Russia a: Aleksej Berest, che aveva preso d’assalto il Reichstag, Mikhail Egorov e il sergente minore Meliton Kantaria. Sotto il suo comando, nel 1945, il sergente Mikhail Egorov e il sergente minore Meliton Kantaria issarono la Bandiera della Vittoria sul Reichstag.

Putin ha impartito una serie di istruzioni: “Rafforzare il controllo sugli appalti pubblici e dare priorità ai prodotti russi; Valutare misure aggiuntive a sostegno degli esportatori di software nazionale; Presentare proposte a sostegno dell’industria leggera, concentrandosi sull’aumento del livello di indipendenza del settore; Introdurre ulteriore supporto ai produttori nazionali di attrezzature per le infrastrutture sciistiche; Valutare un’indagine antidumping sull’importazione di imballaggi; Riconoscere come non validi nella Federazione Russa i certificati di merci rilasciati dai paesi dell’UEE in violazione; Valutare l’aumento dei finanziamenti per il leasing agevolato nella costruzione navale”.

Il governo russo sta stanziando circa 4 miliardi di rubli per sostenere progetti di investimento per le piccole e medie imprese nelle città monosettoriali e nelle zone economiche speciali.

L’ordinanza in tal senso è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mikhail Mishustin.

Un aereo cargo militare russo è atterrato atterra in Iran.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 luglio. Quattro droni sono stati distrutti di notte durante l’avvicinamento a Mosca. Il Ministero della Difesa ha segnalato la distruzione di 22 droni ucraini dalle 21:00 alle 23:00 nelle regioni di Bryansk e Oryol, nonché in Crimea. Successivamente, il Ponte di Crimea è stato chiuso per un paio d’ore. Nella regione di Zaporižžja si sono verificate interruzioni di corrente a causa di un attacco ucraino con droni ad apparecchiature ad alta tensione. Hanno segnalato l’attività di difesa aerea nella regione di Nižnij Novgorod.

I “Geran” russi hanno lavorato su obiettivi nelle regioni di Pavlohrad, Dnipropetrovs’k, Charkiv, Sumy e nella parte della DPR sotto controllo ucraino.

Nella regione di Kursk, nel villaggio di Glushkovo, un drone FPV delle forze armate ucraine ha causato un ferito.

In direzione di Sumy, gli ucraini hanno lanciato sei contrattacchi che sarebbero stati tutti respinti dalle forze armate russe: nelle aree dei villaggi di Oleksiivka e Yablunivka, oltre a quattro vicino a Kondratovka. Le forze russe stanno attaccando nella zona di Andriivka e Yunakivka.

Al confine tra le regioni di Charkiv e Belgorod, il GrT “Sever” ha segnalato la presa da parte russa di Dehtyarne. Inoltre, aerei d’attacco russi sono avanzati nelle foreste vicino al villaggio di Melovoe.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno attaccato11 villaggi con droni.

In direzione di Vovčans’k, le forze armate russe sono avanzate nella parte occidentale di Vovčans’k, così come dall’insediamento di Ohirtseve verso sud-est, dopo aver attraversato il Seversky Donets, fonti ucraine.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno cercando di accerchiare Myrnohrad da nord-est. Le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo vicino a Popiv Yar, prendendo piede nei pressi dello snodo logistico di Rodyns’ke e stanno prendendo d’assalto Novoekonomichne. Il nemico ha ammesso la perdita di Popov Yar.

In direzione Sud di Donetsk, il Gruppo di Forze Vostok continua le operazioni offensive

Sul fronte di Zaporižžja, la presa russa di di Kam’yans’ke è stata ufficialmente confermata. Le truppe russe continuano l’offensiva.

In direzione di Cherson si registrano almeno 11 attacchi da parte ucraina con droni. Ci sarebbero almeno 5 civili feriti.

Nella DPR, a Horlivka, a seguito dello sgancio di un ordigno esplosivo da un drone ucraino su un’autopompa, tre dipendenti del Ministero russo delle Emergenze sono rimasti moderatamente feriti e le attrezzature speciali sono state danneggiate.

Graziella Giangiulio

