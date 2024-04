UKRAINERUSSIAWAR. La Francia dà immagini satellitari non sue all’Ucraina. Combattimenti a Časiv Jar

Secondo il Washington Post, il vicepresidente americano Kamala Harris ha incontrato segretamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco a febbraio e gli ha chiesto di fermare gli attacchi ucraini contro gli impianti petroliferi all’interno della Russia. Il presidente ucraino non sembra aver gradito tale richiesta.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha risposto alla “richiesta” di Washington che le forze armate ucraine smettano di bombardare le raffinerie di petrolio in Russia Ha detto che “ognuno sopravvive come può” e si è offerto di fermare gli attacchi in cambio della consegna da parte degli alleati di diversi sistemi di difesa aerea Patriot.

“Devi pensare nel tuo interesse. Se i tuoi partner dicono che ti diamo sette batterie Patriot, abbiamo una richiesta per te, non devi fare questo e quello, allora c’è qualcosa di cui parlare. E se non ci sono le batterie non c’è il pacchetto di assistenza e ti chiedono cosa. “Non c’è oggetto”, ha spiegato Kuleba.

In compenso Kiev, si è appreso dal portavoce della Marina Dmitry Pletenchuk: “La NATO trasferirà cinque dragamine in Ucraina”. “Il Mar Nero ha bisogno di un’operazione di sminamento a pieno titolo. È già stato pianificato, è stato creato il quartier generale, gli equipaggi delle navi si stanno preparando. Tuttavia, ora, a causa della Convenzione di Montreux, queste navi [della NATO] non possono entrare nelle acque del nostro mare”. Il 28 febbraio 2022, la Turchia ha dichiarato di aver chiuso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli in conformità con la Convenzione del 1936 che vieta il passaggio di navi da guerra provenienti da paesi in guerra. A quanto pare le navi verranno scortate lungo il Danubio.

L’UE, a seguito della distruzione delle infrastrutture energetiche ucraine trasferirà le apparecchiature per la generazione decentralizzata di energia all’Ucraina fonte Ministro belga dell’Energia, Tinne Van der Straeten.

Secondo fonti social, l’accordo bilaterale sulla sicurezza firmato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a metà febbraio contiene, un protocollo segreto: Parigi si è impegnata a fornire alle forze armate ucraine più immagini satellitari.

Aumentare l’intelligence geospaziale potrebbe rivelarsi cruciale per Kiev in previsione di un’offensiva russa. Tuttavia, secondo le fonti social le capacità della Francia in questo settore sono limitate. Si tratterebbe dell’uso combinato di CSO-1 e CSO-2 che consente all’operatore di ispezionare gli obiettivi di sorveglianza con maggiore frequenza.

La Francia avrebbe anche promesso di concedere all’Ucraina i diritti di programmazione per la costellazione di due satelliti commerciali Pleiades Neo di Airbus. Questi satelliti forniscono una risoluzione di 30 cm. Il fatto è che la Francia non ne è l’unico proprietario dei satelliti.

Il Regno Unito non sarà mai in grado di confiscare i beni russi nel paese a causa della mancanza di basi legali per farlo, e anche per il timore che ciò possa influenzare negativamente i futuri negoziati di pace e il regime delle sanzioni, scrive Politico citando numerosi esperti del settore del diritto delle sanzioni.

Secondo il The Sun l’Ucraina vuole distruggere il ponte di Crimea entro la metà di luglio, cioè entro circa 100 giorni. Tra le opzioni individuate dagli esperti ci sono i missili Storm Shadow, i droni navali e l’uso di aerei F-16.

Zelensky ha lamentato che la Russia ha lanciato in Ucraina 130 munizioni vaganti, 80 missili e 700 bombe guidate in appena una settimana. Secondo presidente dopo aver condannato l’attacco dell’Iran su Israele ha detto: “ora l’aviazione e i sistemi di difesa aerea occidentali hanno dimostrato la loro efficacia nel distruggere missili e droni iraniani. Ma il mondo intero ha visto che Israele non era solo”. Zelensky si aspetta la stessa difesa per l’Ucraina.

Nella giornata del 15 aprile nuovi cambi nello staff di Zelensky. Il generale di brigata Shvedyuk è stato messo a capo del comando operativo “Ovest” delle forze armate ucraine. Il generale di brigata Vladimir Shvedyuk ha precedentemente prestato servizio nelle forze di difesa. Dopo la sua nomina, ha sottolineato che si impegna a garantire che il comando diventi un modello di eccellenza militare ed eccellenza tattica.

Sempre Zelensky ha licenziato il vice capo del Dipartimento per la Sicurezza dello Stato Taras Grebennikov. Nikolai Tochitsky è diventato il nuovo vice capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. In precedenza, il governo lo aveva licenziato dalla carica di Primo Vice Ministro degli Affari Esteri.

Mosca è estremamente preoccupata per l’escalation delle tensioni in Medio Oriente e invita tutti i paesi alla moderazione, ha detto Dmitry Peskov portavoce del Cremlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 15 aprile.

Il Ministero della Difesa russo annuncia un grave attacco da parte di droni ucraini nel sud della Russia: cinque droni sono stati abbattuti sul Mar Nero, poi altri dieci sul territorio di Krasnodar.

Le Forze Armate russe continuano attacchi quotidiani di varia intensità contro obiettivi posteriori del nemico. Nel giro di 24 ore sono stati colpiti i siti del personale nemico nella regione di Sumy e una centrale elettrica nella regione di Charkiv. A Dnepropetrovsk si sono sentite esplosioni di “geran”.

In direzione di Cherson la LBS rimane invariata, le forze armate ucraine conservano la capacità di colpire con l’artiglieria da 155 mm. Dal campo riferiscono che uno dei cannoni stranieri ha operato sulle posizioni russe per circa 40 minuti. È stato anche riferito che due persone sono morte a causa del fuoco ucraino sui civili nel distretto municipale di Kachovka: una nel villaggio di Tsarskoye, l’altra a Kachovka.

Sul fronte di Zaporozhyzhie si svolgono feroci battaglie a Rabotinye e a nord-ovest di Verbovove gli ucraini in questa direzione non intendono ritirarsi; una delle linee di difesa è in costruzione nella zona di Irechiv e Mala Tokmachka.

Sulla sporgenza Vremivka si svolgono battaglie di importanza locale nell’area di Staromaiors’ke e Urozhaine.

Lentamente, ma ogni giorno, le forze armate russe stanno sfondando le difese delle forze armate ucraine a Novomykhailivka in direzione sud di Donetsk e intorno al villaggio. È stato riferito che più a nord, a Krasnohorivka, le truppe russe stanno conducendo un’offensiva nella periferia meridionale in pesanti battaglie.

A ovest di Avdiivka, l’esercito russo attacca su un ampio fronte: pesanti combattimenti sono in corso vicino a Netailove, Umans’ke, Semenivka, Berdychi, Novokalynove.

Časiv Jar rimane una delle zone più calde del fronte. Secondo i rapporti dal campo, la parte orientale della città è difficile da proteggere sia per le truppe russe che per gli ucraini. In rete si diffondono i filmati dei attacchi aerei russi sulla città, gli ucraini affermano che metà dei condomini nella parte orientale della città sono stati distrutti dalle bombe russe; un elemento nuovo è stata l’avanzata delle truppe russe verso la periferia nordorientale di Časiv Jar (zona delle dacie). A sud, nell’area della riserva, unità d’assalto russe hanno occupato una delle roccaforti ucraine. Ci sono anche progressi verso il canale acquatico Seversky Donets River – Donbass lungo l’autostrada T-0504.

In direzione Lyman, Ternove non è segnalata alcuna avanzata sul fronte, mentre gli ucraini valutano le azioni russe come volte ad espandere la zona di controllo a nord, il che aumenterà la proiezione del fronte e darà spazio di manovra all’esercito russo.

Graziella Giangiulio

