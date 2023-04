UKRAINERUSSIAWAR. Kuleba: F-16 all’Ucraina scoraggeranno la Russia che cambia i vertici militari. Al fronte “Wagner” taglia i rifornimenti ucraini a Bachmut

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha dichiarato che la controffensiva primaverile dell’esercito ucraino avrà luogo e permetterà di “liberare” l’intero territorio del Paese. «Ci sarà un’offensiva di primavera da parte dell’Ucraina, ma non vi dirò quando. Perché non voglio rendere la vita più facile all’intelligence russa. Ci stiamo preparando, stiamo preparando le nostre forze armate, l’unico obiettivo di questo contro-offensiva sarà la liberazione del territorio ucraino, cioè la restituzione di ciò che ci appartiene», ha detto in un’intervista al canale televisivo italiano Sky Tg24. Secondo Kuleba, le autorità di Kiev accelereranno i preparativi in ​​termini di equipaggiamento militare, munizioni e armi, “in modo che questa controffensiva sia efficace”.

Sempre il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina Kuleba afferma che la fornitura di aerei da combattimento americani F-16 a Kiev non provocherà l’escalation del conflitto da parte della Russia. «La fornitura di aerei da combattimento F-16 all’Ucraina scoraggerà la Russia piuttosto che ‘provocarla’. È giunto il momento di fare questo passo», ha affermato il diplomatico.

Il consigliere del capo dell’ufficio di Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, ha affermato che la politica degli Stati Uniti, insieme a una serie di paesi occidentali che hanno costretto Kiev ad abbandonare le armi nucleari, ha portato all’attuale conflitto in Ucraina. «Sfortunatamente, gli Stati Uniti, insieme a un certo numero di paesi occidentali, hanno spinto l’Ucraina a rinunciare al nucleare e ad altre armi per garantire sicurezza e stabilità garantite nella regione. Questa politica errata è stata interpretata male dall’aggressore e ha portato a una grande guerra in Europa», ha detto Podolyak.

Il Capo ad interim della DPR Denis Pushilin in risposta a Kuleba ha dichiarato: «Dubito che la controffensiva di Kiev sarà all’inizio di maggio, ma ci sarà sicuramente».

Il presidente del movimento “Siamo con la Russia” Vladimir Rogov ha annunciato un possibile tentativo di attaccare le forze armate ucraine nel sud alla vigilia del 9 maggio. Kiev potrebbe tentare di organizzare un’offensiva nella direzione di Zaporozhzhia pochi giorni prima del Giorno della Vittoria per distogliere l’attenzione dalla situazione ad Bachmut.

Si apprende che nel fine settimana Russia e Ucraina hanno scambiato prigionieri. Per quelli russi la guerra finisce qui per gli ucraini no. Dopo la degenza ritorneranno al fronte. 44 militanti ucraini sono stati restituiti alla parte ucraina: «Tra loro ci sono 36 soldati e sergenti e 6 ufficiali. Questi sono militari, guardie di frontiera, guardie nazionali, marinai», ha scritto Yermak. Secondo il ministero della Difesa russo: «A seguito del processo negoziale, sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev 40 soldati russi, che erano in pericolo di vita durante la prigionia».

Il corrispondente del quotidiano italiano La Repubblica Corrado Zunino e il suo assistente ucraino Bohdan Bitik sono stati presi di mira dai cecchini russi alla periferia di Kherson, l’italiano è stato ferito alla spalla, l’ucraino è morto, ricordiamo che la linea del fronte a Kherson è prima linea ed è una di quelle aree da cui i russi si aspettano una controffensiva.

In Polonia rinvenuti frammenti di un missile aria-terra, secondo la testata locale RMF24. Il ministero della Difesa della Polonia ha affermato che la situazione non minaccia la sicurezza dei residenti locali. I media affermano che ci sono iscrizioni in russo sul relitto, manca la testata del razzo.

Dal punto di vista della politica comunitaria, «l’Ucraina ha soddisfatto tutte e sette le raccomandazioni della Commissione europea per il paese candidato all’adesione all’UE e attende una relazione intermedia delle autorità europee entro la fine della primavera», ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmygal.

Un alto diplomatico dell’ambasciata degli Stati Uniti è stato convocato giovedì al ministero degli Esteri russo e ha consegnato una nota di protesta. La Federazione Russa ha respinto la richiesta dell’ambasciata degli Stati Uniti per una visita consolare del giornalista Gershkovich l’11 maggio.

La NATO sostiene che l’Ucraina riceverà armi occidentali per portare a termine la controffensiva in tempo, le parole sono del Comandante delle forze armate alleate della NATO in Europa, generale Christopher Cavoli. Il Pentagono ha detto che Kiev ha ricevuto quasi tutti i carri armati e i veicoli corazzati promessi dai paesi occidentali.

Nonostante questo sembra che in materie di munizioni non c’è accordo. I paesi dell’UE ancora una volta non sono d’accordo sugli acquisti congiunti di munizioni per l’Ucraina, secondo la stazione radio polacca RMF FM: «La fornitura di munizioni dall’UE all’Ucraina sta causando sempre più imbarazzo», ha dichiarato anonimamente un diplomatico europeo.

In Russia il generale Mikhail Mizintsev è stato rimosso dalla carica di viceministro della Difesa della Federazione Russa, riferisce il corrispondente militare della VGTRK Alexander Sladkov. Fonti di RVNP confermano il licenziamento di Mizintsev, responsabile della logistica, che in precedenza era a capo del Centro nazionale per la gestione della difesa della Federazione Russa.

Secondo Sladkov: «Il vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate russe Stanislav Gadzhimagomedov dovrebbe essere nominato capo del Centro di controllo della difesa nazionale al posto del generale Oleg Gorshenin. Il capo dell’8a direzione di stato maggiore (protezione dei segreti di stato) Yuri Kuznetsov si trasferisce alla carica di capo della direzione principale del personale del ministero della Difesa russo. Aleksey Kuzmenkov, Vice Capo della Guardia Russa, è stato trasferito alla carica di Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa per la Logistica al posto di Mikhail Mizintsev».

«Il generale Mizintsev, nominato alla carica dopo Bulgakov, è stato rimosso dalla carica di viceministro della difesa per la logistica. Esattamente allo stesso modo, il generale Gorshenin, che, al posto di Mizintsev, è arrivato alla carica di capo del Centro di controllo della difesa nazionale, sembrava essere stato rimosso dal suo incarico. I motivi esatti non sono ancora chiari, così come non è chiaro se si tratti di rimozione dall’incarico, rimozione o trasferimento a nuova sede di servizio», ha poi detto.

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmtrij Peskov non ha commentato le notizie sulle dimissioni del vice ministro della Difesa Mizintsev

Sulla linea del fronte fonti riferiscono che i combattenti del PMC “Wagner” hanno preso l’incrocio più importante delle strade Yubileynaya e Chaikovsky nella parte occidentale di Bachmut. Queste strade sono una continuazione delle arterie di trasporto, una a Khromovo, l’altra a Ivanovskoye. Così, dopo aver occupato l’incrocio, le unità dei Wagner hanno tagliato in due i resti del gruppo ucraino a Bachmut. Ciò significa che la fornitura di combattenti ucraini diventerà molto più complicata. Sebbene la Wagner continui a prendere piccole fette di Bachmut l’offensiva è rallentata del 60% per via dei cecchini sui tetti. L’avanzata è ora del 4% rispetto al 10% della scorsa settimana.

Continuano i sorvoli aerei degli aerei occidentali sulla Crimea. L’aereo americano RER RC-135W Rivet Joint ha sorvolato alla latitudine di Sebastopoli.

Le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk, l’attacco è stato respinto dalla difesa aerea russa. Secondo una canale social, il sistema di difesa aerea nell’area della più grande centrale nucleare della regione è esploso intorno alle 23:00 del 26 aprile. Parallelamente, è scattato un allarme in tutta la regione di Bryansk. Secondo informazioni non ancora confermate, l’attacco è stato effettuato utilizzando un UAV. Che sono stati lanciati dal territorio della regione di Sumy in Ucraina. I droni hanno volato a bassa quota, ma sono stati comunque rilevati e abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono state vittime o danni.

Nel pomeriggio del 27 aprile Boris Rozhin ha pubblicato un video dal momento dell’attacco all’aeroporto di Nikolaev. Molto probabilmente stiamo parlando di Kulbakino nel sud-ovest della città. Dall’inizio del NWO, l’aeroporto ha funzionato in modo limitato a causa della sua vicinanza al fronte. Tuttavia, dopo l’occupazione di Kherson da parte delle forze ucraine, l’infrastruttura della base ha iniziato a essere nuovamente utilizzata attivamente. Dall’autunno dello scorso anno, sul territorio di Kulbakino è stato organizzato un punto per la riparazione, lo stoccaggio e il lampeggiamento dei droni, nonché un magazzino con carburante e munizioni. Da lì, le forze armate ucraine lanciavano periodicamente l’UAV Mugin-5. L’aerodromo ospitava anche istruttori e consiglieri stranieri. In particolare, le operazioni e le sortite nella regione di Kherson sono state supervisionate da specialisti canadesi. L’attacco russo mirava a distruggere l’aeroporto.

Sempre in tema di battaglie dal cielo, ha fatto scalpore un video che mostra la distruzione di un M777 delle Forze Armate dell’Ucraina nei pressi di Orekhovo. Il video diventa importante perché l’obice di origine americana era situato nord della città di Orekhov in direzione Zaporozhzhia da dove è attesa la contro offensiva Ucraina (che prevederà anche attacchi da Kherson e dalla riva sinistra del Dnpr). Tra gli obiettivi prioritari dei russi c’è infatti la distruzione dell’artiglieria ucraina. La sua riuscita attuazione riduce seriamente il potenziale di combattimento delle formazioni ucraine.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti di confine nella regione di Belgorod.

In mattinata a Melitopol, attentato con un ordigno esplosivo improvvisato è esploso all’ingresso di un condominio. A seguito dell’esplosione, il capo del dipartimento di polizia di Priazovsky, Alexander Mishchenko, è stato ucciso e un altro agente delle forze dell’ordine è rimasto ferito.

Attacco aereo al quartier generale delle forze armate ucraine a Nevsky. Ieri è apparso sul web un video dello sciopero delle forze armate russe al quartier generale delle formazioni ucraine nell’area di Kremennaya. A giudicare dal filmato, si trovava in una casa privata nel villaggio di Nevsky vicino al confine amministrativo con la DPR. Sul posto si è formato un grande cratere. Presumibilmente, il posto di controllo sul campo è stato distrutto da una bomba aerea con un kit di pianificazione e correzione (UMPC), che l’aviazione russa ha utilizzato spesso di recente.

Chiudiamo con un riassunto dei bombardamenti fino alle 08:00 del 27 aprile.

Formazioni ucraine hanno bombardato il villaggio di Klimovo nella regione di Bryansk: l’alimentazione elettrica è stata interrotta nel villaggio per diverse ore. I civili non sono stati feriti.

Le truppe russe hanno colpito le posizioni delle forze armate ucraine a Karpovichi, Yanzhulevka e Galaganivka, regione di Chernihiv, nonché a Znob-Trubchevskaya, Chernatsky e Bachevsk, regione di Sumy.

Nella regione di Kharkiv, le forze armate russe hanno attaccato obiettivi nemici a Guryev Kazachka e Novomlynsk.

Nella direzione di Starobilsk, le truppe russe hanno colpito personale ucraino e attrezzature delle forze armate ucraine a Kislovka, Berestovo e Terny.

Nella direzione di Bachmut, le forze missilistiche e l’artiglieria russe hanno colpito i luoghi di concentrazione delle unità ucraine a Bachmut, Krasny e Chasovoy Yar.

Nella direzione di Donetsk, le forze armate russe hanno attaccato le posizioni ucraine a Nevelskoye, Krasnogorovka e alla periferia di Maryinka. A loro volta, formazioni ucraine di artiglieria hanno sparato contro edifici residenziali a Donetsk, Mineralny e Yasinovataya.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, le truppe russe hanno lavorato su obiettivi a Novomikhailovka, Vugledar e Prechistovka. Nella regione di Zaporozhzhia, le forze armate russe hanno attaccato le posizioni ucraine a Gulyaipole, Novoandreevka e Kamenskoe.

Sul settore meridionale del fronte, le Forze Armate russe hanno colpito i luoghi di concentrazione delle Forze Armate dell’Ucraina a Berislav, Kazatsky e Tokarevka, nella regione di Kherson, e hanno anche lavorato su obiettivi a Nikolaev.

Nella notte del 27 aprile, le formazioni ucraine hanno attaccato le infrastrutture civili di Nova Kakhovka e Kardashynka.

Graziella Giangiulio