CINA. Pechino amplia il concetto di spionaggio

La Cina ha approvato una nuova legge anti-spionaggio che vieta il trasferimento di qualsiasi informazione ritenuta legata alla sicurezza nazionale.

La legge, approvata il 26 aprile, amplia la definizione di spionaggio, che ora include i cyberattacchi contro entità statali o infrastrutture informatiche critiche, riporta AF.

In base al testo completo della legge aggiornata, riportato da Xinhua, tutti i «documenti, i dati, i materiali e gli oggetti relativi alla sicurezza e agli interessi nazionali» sono protetti come segreti di Stato.

Tuttavia, la legge rivista non definisce cosa rientri nella sicurezza nazionale o negli interessi della Cina. Essa consente alle autorità che conducono un’indagine antispionaggio di accedere a dati, apparecchiature elettroniche, informazioni sulla proprietà personale e di vietare l’attraversamento delle frontiere.

Secondo gli analisti, la mancanza di chiarezza sul tipo di documenti, dati o materiali che possono essere considerati rilevanti per la sicurezza nazionale potrebbe comportare seri rischi legali per le aziende o gli individui, come gli accademici, che cercano di comprendere meglio la Cina.

Il massimo organo legislativo cinese ha approvato la revisione della legge contro lo spionaggio, il suo primo aggiornamento dal 2014, dopo tre giorni di deliberazioni. I media statali hanno riferito che la legge entrerà in vigore il 1° luglio.

La mossa arriva in mezzo a una raffica di incursioni in aziende straniere, che secondo alcuni potrebbero essere un’azione di ritorsione dopo che gli Stati Uniti e alleati come il Giappone e i Paesi Bassi si sono mossi per limitare le esportazioni di attrezzature avanzate per la produzione di chip in Cina.

La statunitense Bain & Company ha confermato il 27 aprile che la polizia cinese ha visitato il suo ufficio a Shanghai due settimane fa per interrogare alcuni membri del personale e confiscare alcuni computer e telefoni. Il gruppo ha dichiarato di stare collaborando, ma non ha rivelato il motivo dell’indagine.

Il mese scorso le autorità cinesi hanno arrestato cinque dipendenti locali della società di due diligence Mintz Group e hanno chiuso il suo ufficio di Pechino. Un portavoce del ministero degli Esteri ha dichiarato che Mintz era “sospettata di operazioni commerciali illegali”.

Alla fine di marzo, l’autorità cinese di regolamentazione del cyberspazio ha dichiarato che avrebbe condotto una revisione della sicurezza informatica dei prodotti venduti dalla Micron Technology per «prevenire rischi nascosti e salvaguardare la sicurezza nazionale».

La Camera di commercio americana in Cina ha dichiarato che questi eventi hanno avuto un impatto agghiacciante sulle imprese statunitensi in Cina.

«La nostra comunità imprenditoriale è spaventata», ha dichiarato Michael Hart, presidente di AmCham China a Pechino, secondo quanto riportato dalla Cnn. «Il governo cinese ha sempre dichiarato di accogliere con favore gli investimenti stranieri. Tuttavia, una raffica di recenti azioni intraprese contro le imprese statunitensi in Cina ha inviato il messaggio opposto».

Da quando si è insediato nel 2012, il presidente Xi Jinping ha fatto della sicurezza nazionale uno dei punti chiave della sua amministrazione e, secondo gli analisti, la revisione della legge anti-spionaggio è una prova di questo regime più severo, mentre cresce il sospetto nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Negli ultimi anni, la Cina ha arrestato decine di cittadini cinesi e stranieri sospettati di spionaggio. I casi di spionaggio vengono solitamente giudicati in segreto a causa dei loro legami con la sicurezza nazionale.

Antonio Albanese