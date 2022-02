ESTONIA. Nuove sanzioni contro l’export petrolifero bielorusso

Il 4 febbraio, l’Estonia ha annunciato che avrebbe introdotto ulteriori sanzioni contro la Bielorussia sotto forma di sospensione del transito di petrolio a base di carbone con il codice doganale 2707. Questo significa che la guerra commerciale della Bielorussia con la Lituania è diventata improvvisamente molto più grande.

Il 30 gennaio, Re:Baltica, Delfi Estonia e il Centro investigativo bielorusso hanno pubblicato un articolo che ha mostrato un aumento di tre volte delle esportazioni di petrolio dalla Bielorussia all’Estonia quando si confrontano i numeri per il 2021 e il 2020. Il rapporto ha mostrato una serie di connessioni commerciali sospette tra imprenditori russi, bielorussi ed estoni che l’articolo sospetta siano coinvolti in uno schema per aggirare le sanzioni, riporta BneIntellinews.

Le sanzioni Ue dell’anno scorso includevano i prodotti petroliferi definiti dal codice doganale 2710. Quello che sta succedendo è che le esportazioni dalla Bielorussia all’Estonia di prodotti petroliferi sotto il codice 2707 sono aumentate bruscamente. Questo avrebbe fatto pensare all’inganno verso le autorità estoni con un cambio di codice.

Il primo Ministro estone Kaja Kallas ha chiesto un chiarimento sul fatto che ci sia stata o meno una violazione deliberata delle sanzioni contro la Bielorussia. Alla fine, l’Estonia ha scelto di implementare le proprie sanzioni contro il codice prodotto 2707; secondo il premier estone questo è stato fatto «data la funzione delle sanzioni, il ruolo dell’Estonia nello spingere per esse, e la politica estera basata sui valori del paese».

Il presidente del gigante petrolifero bielorusso Belneftekhim, Andrei Rybakov, ha detto ai media statali che la compagnia stava operando “stabilmente”. Rybakov ha ammesso che le prestazioni della società nel 2021 sono state influenzate da tutte le cinque ondate di sanzioni occidentali dello scorso anno, ma ha sottolineato che le prestazioni della società sono state “decenti” per il 2021.

Alexander Lukashenko si era già scagliato contro la Lituania per le sue sanzioni contro le esportazioni bielorusse di fertilizzanti, promettendo una risposta dura, e così, la Bielorussia ha sospeso il transito di petrolio e prodotti chimici dalla Lituania.

Secondo UN Comtrade, le esportazioni di fertilizzanti della Lituania nel 2020 ammontavano solo a circa 1,5 milioni di dollari e quelle di petrolio a circa 16,3 milioni di dollari. Questo può essere paragonato alle esportazioni bielorusse verso la Lituania, che ammontavano a quasi 93,2 milioni di dollari e 140 milioni di dollari per i rispettivi prodotti nello stesso anno.

Il divieto bielorusso di alcuni prodotti alimentari occidentali, entrato in vigore a gennaio, ha dovuto recentemente essere rimosso, a causa del continuo aumento dell’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari in Bielorussia.

Lucia Giannini