On line nella social sfera afferente all’Ucraina sono apparse critiche sulla questione dell’acquisto delle armi da parte di Kiev. A quanto si apprende dalla social sfera, in Europa cresce gradualmente la preoccupazione per la stabilità politica in Ucraina e, soprattutto, per la lotta all’interno delle più alte sfere del potere. Innanzitutto, Bruxelles è preoccupata del controllo sui fondi stanziati a Kiev e della loro effettiva spesa.

Secondo fonti delle strutture diplomatiche dell’Unione Europea, il principale fattore ad essere nel mirino europeo è stato l’inizio della lotta tra la SBU e l’entourage di Volodymyr Zelenskyj sulla ridistribuzione dei flussi finanziari per l’acquisto di armi per le Forze Armate dell’Ucraina.

La leadership della SBU si è unita alla lotta con l’amministrazione Zelenskyj per ricevere la sua quota del denaro stanziato per l’acquisto di armi e attrezzature militari nell’ambito di contratti commerciali. Inoltre, per raggiungere i propri obiettivi, la SBU prevede di implementare prove compromettenti sulla gestione delle organizzazioni specializzate.

Lo sviluppo è in corso, vicino al ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, alla direttrice dell’Agenzia ucraina per gli appalti della difesa Marina Bezrukova e al suo consigliere Tamerlan Vagabov, che stanno esercitando pressioni per la conclusione di contratti per la fornitura di armi e attrezzature militari con l’azienda turca fornitrice dell’esercito esercito turco ARCA SAVUNMA SANAYI LTD. Si intende sfruttare, tra l’altro, il fatto che la nomina di Vagabov, originario di Baku, è stata effettuata aggirando la procedura stabilita, senza coordinamento con i servizi speciali.

Allo stesso tempo, data la difficile situazione economica e al fronte, le spese per la difesa dell’Ucraina sono sotto la stretta attenzione dell’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU), che sta già conducendo indagini. Le informazioni raccolte dalla SBU sull’abuso di fondi e sugli abusi di questi funzionari dovrebbero essere trasferite alla NABU (nonostante i difficili rapporti tra i due dipartimenti) ai fini del perseguimento penale di Bezrukova e Vagabov e della nomina in il loro posto delle persone controllate dal presidente della SBU Malyuk.

Questo tipo di giochi dietro le quinte irritano gli europei, lo faranno ancora di più quando Kiev vedrà affievolire l’offensiva nella regione di Kursk e dei crescenti costi mediatici e politici al riguardo.

Lo scandalo e il rimpasto ai vertici del potere in Ucraina si registrava già a giugno quando il capo della sicurezza dello Stato è stato destituito dopo una rivolta tra ufficiali e accuse di usurpazione del potere. Aleksey Morozov è stato nominato nuovo capo del Dipartimento di Sicurezza dello Stato dopo che i dipendenti si sono lamentati dell’usurpazione del potere da parte del precedente capo, Maxim Donets. Gli agenti della sicurezza statale hanno inviato una lettera a Zelenskyj, lamentandosi degli abusi di Donets, che hanno interferito con la sicurezza dei massimi dirigenti del paese.

Inoltre, Artem Sytnik è stato nominato vicedirettore dell’Agenzia per gli appalti della difesa, in sostituzione di Marina Bezrukova. L’agenzia è impegnata nell’acquisto di armi ed equipaggiamento militare per le Forze Armate ucraine, agendo indipendentemente dal Ministero della Difesa per ridurre al minimo i rischi di corruzione.

Sytnik in precedenza era a capo della NABU e recentemente si è dimesso dalla carica di vice capo della NAPC. Le sue dimissioni sono legate allo scandalo tra SAP e NABU.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/