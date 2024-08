ISRAELHAMASWAR. Egitto: pronto a chiudere un occhio sul corridoio Filadelfia, in cambio di concessioni per il valico di Rafah

I combattimenti nella Striscia di Gaza vanno avanti da più di dieci mesi, un accordo di pace resta sfuggente e incombe la minaccia di un’escalation regionale. Più di 100 ostaggi presi il 7 ottobre devono ancora essere rilasciati, con decine di loro presumibilmente morti. Decine di migliaia di palestinesi sono morti e Gaza affronta una terribile crisi umanitaria. Le trattative vanno sempre avanti. Si cerca una quadra tra Hamas e Israele; tra Israele e il Libano e ancora tra Israele e l’Egitto.

A quanto si apprende dai media mediorientali, l’Egitto non si opporrà alla presenza israeliana lungo il corridoio di Filadelfia. L’Egitto tratterà lo status quo sulla rotta di Filadelfia come “violazione legale”, ma chiuderà un occhio, afferma Al-Akhbar.

L’Egitto “non esprimerà opposizione” alla presenza di forze israeliane lungo il corridoio di Filadelfia, ha riferito Al-Akhbar. Secondo l’articolo l’attuale presenza israeliana lungo il corridoio è “priva di un quadro legale che trarrebbe vantaggio dall’accordo dell’Egitto”.

Secondo Al-Akhbar, l’Egitto tratterà la situazione attuale come “violazione legale” e non fornirà a Israele l’approvazione scritta o orale della presenza delle sue forze. Tuttavia, si prevede che ciò vada bene a Israele.

Le fonti hanno anche affermato che, ciò che è più importante per l’Egitto a questo punto è il valico di Rafah e il coordinamento della sicurezza al confine, oltre al potenziale ruolo dell’Autorità Nazionale Palestinese e dell’Unione Europea nella gestione del valico nel prossimo periodo.

Ed è proprio per questo che Shin Bet e Mossad sono andati al Cairo venerdì per iniziare i negoziati sotto l’attento sguardo degli Stato Uniti che hanno inviato Antony Blinken, reduce da un viaggio in Israele e a Doha dove proseguono gli altri negoziati quelli per la liberazione degli ostaggi.

La questione di Rafah è delicata, da un lato vede la crisi umanitaria, dall’altro c’è la questione delle armi e dei tunnel, e infine è il passaggio di migrazione da e per l’Egitto, migrazione che il Cairo ha detto di non voler subire.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/