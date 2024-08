CINA. È guerra aperta per i clienti tra taxi, App, robotaxi e taxi volanti

I tassisti in Cina stanno affrontando una concorrenza spietata da parte di app trasporto privato con autista, robotaxi e persino auto volanti, al punto che molti tassisti sono costretti a usare diversi smartphone nella battaglia per i clienti.

I servizi di trasporto privato con autista sono popolari in Cina da moltissimi anni; Didi, società leader con una quota di mercato di circa il 70%, è stata fondata nel 2012. Gli utenti nazionali di app di ride-sharing in Cina hanno superato i 500 milioni a dicembre dell’anno scorso, riporta Nikkei.

A giugno sono state rilasciate più di 7,1 milioni di licenze per conducenti di servizi di trasporto privato con conducente, raddoppiando in tre anni, secondo il Ministero dei trasporti. I viaggi a giugno hanno raggiunto il record di 971 milioni.

Didi offre viaggi sia da autisti privati ​​che da compagnie di taxi. Le corse possono essere chiamate verso la posizione di un utente e la destinazione e il pagamento vengono gestiti tramite l’app, eliminando la necessità di dare soldi all’autista.

Gli smartphone quindi sono diventati una necessità per i tassisti e gli autisti: tre o quattro smartphone vengono installati accanto al sedile del conducente proprio per questo motivo. Ogni mobile è collegato ad una app ben precisa.

Quando Pechino e Shanghai non avevano le reti metropolitane ben sviluppate di cui dispongono attualmente, chiamare un taxi durante l’ora di punta era un incubo per i pendolari; le cose non sono cambiate oggi. Anche ora, l’app Didi a volte mostra centinaia di clienti in attesa di corse nelle notti piovose.

La diffusione dei servizi di trasporto privato con autista ha aumentato la flessibilità per i conducenti. Tuttavia, la concorrenza sta diventando più agguerrita. I servizi di questo genere hanno reso più facile per le persone diventare autisti, ma l’aumento ha portato a un eccesso di offerta, con conseguente concorrenza eccessiva in alcune aree.

Il reddito giornaliero medio per gli autisti di questo genere di trasporto a Guangzhou era di circa 312 yuan a maggio 2024, in calo del 12% rispetto all’anno precedente, secondo l’ufficio dei trasporti della città.

Di recente, le autorità delle città di Chongqing, Suzhou e Jingdezhen hanno avvertito le persone che stanno pensando di diventare autisti di essere caute, affermando che il mercato è saturo poiché la capacità di trasporto supera la domanda.

La concorrenza eccessiva non è l’unica sfida per gli autisti. Nel 2019, la società tecnologica Baidu ha avviato test di taxi a guida autonoma di Livello 4 completamente automatizzati, che non sono guidati da esseri umani, su alcune strade di Changsha, nella provincia di Hunan.

Nel 2021, ha avviato un servizio commerciale a pagamento a Pechino di robotaxi che operano senza un autista a bordo. Il servizio si è diffuso a Wuhan.

I robotaxi potrebbero minacciare l’impiego degli autisti, dando origine a proteste. Oltre alle auto a guida autonoma, la Cina sta facendo progressi sui taxi volanti. La startup cinese AutoFlight ha condotto un volo dimostrativo di 50 chilometri a febbraio tra Shenzhen e Zhuhai.

Maddalena Ingrao