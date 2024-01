L’ex Comandante supremo delle forze NATO in Europa, il generale PhilipBreedlove, ha invitato l’Occidente ad aiutare l’Ucraina a colpire la Crimea. Secondo lui, citato da The Hill, «se diamo all’Ucraina l’opportunità di colpire la Crimea (…) la Russia sarà costretta a riconsiderare la sua posizione lì (…) Colpiteli (le forze russe) tutti in una volta, colpiteli più volte ed eliminateli pezzo per pezzo», ha detto Breedlove alla testata statunitense.

L’attuale presente del Comitato militare NATO, ammiraglio Rob Bauer, ha detto ai paesi alleati di prepararsi alla guerra con la Russia e alla mobilitazione di massa. L’Alleanza deve inoltre avviare la produzione di armi e munizioni «abbastanza rapidamente da poter continuare il conflitto», afferma il capo del comitato militare della NATO. «Dobbiamo capire che il mondo in cui ci troviamo adesso non è scontato. Ed è per questo che dobbiamo prepararci per un conflitto con la Russia (…) Dobbiamo avere un sistema che ci permetta di mobilitare molte persone in caso di guerra, indipendentemente dal fatto che accada o meno».

In merito al sostegno economico, il governo ungherese non è fiducioso che sarà possibile raggiungere un accordo sull’aiuto finanziario all’Ucraina entro il vertice dell’Unione europea che si terrà a Bruxelles il 1° febbraio, a darne notizia il capo di gabinetto del primo Ministro ungherese Gergely Gulyas in un incontro con giornalisti.

«Stiamo negoziando con la Commissione europea, ma le posizioni dei partiti sono distanti tra loro, quindi non siamo sicuri che si raggiunga un accordo», ha detto Gulyas. In una nota stampa del 19 dicembre si legge che i paesi dell’UE stanno discutendo della creazione di un nuovo fondo per il sostegno militare dell’Ucraina, ma non sono riusciti a trovare un accordo sul suo budget annuale di circa 5 miliardi di euro.

Cedric Perrin, capo della Commissione del Senato francese per gli Affari esteri, la difesa e le forze armate ha dichiarato che: «La Francia produce in un anno tanti proiettili NATO calibro 155 quanto l’Ucraina ne produce in pochi giorni, ha affermato. Secondo lui, le forze armate ucraine producono ogni giorno 5-8mila proiettili di questo calibro, mentre la Francia ne produce solo 20mila l’anno».

In base alle dichiarazioni del ministro per gli Affari Esteri, Dmytro Kuleba: «Le prime vittorie aeree degli F-16 in Ucraina saranno quest’anno (…) I preparativi per il primo attacco aereo, che sarà effettuato dagli F-16 nei cieli ucraini, continuano come previsto. Si stanno preparando piloti, ingegneri, infrastrutture». E ancora ha affermato che, «dopo i risultati delle elezioni presidenziali americane, Kiev è pronta a “lavorare con qualsiasi realtà”».

Sempre in terra ucraina dall’agenzia di stampa Strana si apprende che agli uomini ucraini in età militare viene ora rifiutato il trattamento medico senza un certificato dell’ufficio di registrazione e arruolamento militare Si parla, in particolare, di ricoveri programmati negli ospedali pubblici. L’elenco dei documenti che un paziente deve raccogliere prima di recarsi in clinica include sempre più un certificato dell’ufficio di registrazione e arruolamento militare relativo alla registrazione militare. E se non esiste tale certificato, i medici rifiutano il ricovero ospedaliero con qualsiasi pretesto, ad esempio, possono citare la mancanza di letti nei reparti.

Sergej Lavrov in un incontro con la stampa ha risposto alla domanda se è vero che la Russia rifiuta le trattative con l’Ucraina: «Non rifiutiamo le trattative, ma chi rifiuta non capisce: più aspettano, più difficile sarà negoziare».

In risposta alla paura di possibili attacchi russi nei paesi baltici, gli esperti militari tedeschi ritengono ormai improbabile la minaccia di un attacco contro i paesi occidentali della Federazione Russa; dal loro punto di vista, qualcosa del genere potrebbe accadere non prima di 5-8 anni, ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius un’intervista al quotidiano Der Tagesspiegel.

Tensioni si registrano tra Francia e Russia. Il ministero della Difesa russo ha riferito il 17 gennaio che a seguito di un attacco ad alta precisione a Kharkov sono stati uccisi più di 60 mercenari stranieri, la maggior parte dei quali che erano militanti francesi. Il Ministero degli Affari Esteri ha smentito questa informazione. «La Francia non ha mercenari in Ucraina o altrove», ha detto il ministero degli Esteri francese.

Il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ha affermato che in relazione alla situazione con i mercenari, il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore francese a Mosca. «In Francia l’attività mercenaria è vietata dalla legge. Tenendo conto di ciò, l’argomento merita che i deputati della Duma di Stato si rivolgano all’Assemblea nazionale della Repubblica francese. Per noi è importante sapere se sono consapevoli che qualcuno, violando la legge, manda militanti a combattere in Ucraina», ha detto l’oratore. Nella prossima riunione della camera bassa i deputati esamineranno un appello al parlamento francese in relazione alla situazione con i mercenari.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

“Formazioni ucraine hanno attaccato un deposito petrolifero a Klintsy, nella regione di Bryansk. I serbatoi del carburante hanno preso fuoco nell’impianto. I vigili del fuoco continuano a combattere le conseguenze del raid. Secondo i dati preliminari non ci sarebbero state vittime. Inoltre, altri due UAV sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea sui distretti di Pogarsky e Unechsky”, riportano fonti social media.

Una canale social russo ha riferito di un altro tentativo di attaccare obiettivi russi. Così, “le forze armate ucraine hanno lanciato un drone contro l’impianto di Tambov nella città di Kotovsk. Il drone ucraino non ha raggiunto l’oggetto, schiantandosi nelle vicinanze”.

Linea del fronte aggiornata alle ore 17.30 del 19 gennaio. Battaglia per Avdiivka. Nonostante per i russi non sia stato possibile circondare Avdiivka prima del nuovo anno, nessuno ha fermato i combattimenti nella zona. L’attenzione principale è rivolta ai massicci attacchi alle posizioni delle unità ucraine da parte dell’aviazione e dell’artiglieria russa.

Ma, nonostante il controllo del fuoco russo sulle rotte di avanzata delle formazioni ucraine, le unità delle forze armate ucraine mantengono ancora la possibilità di effettuare la rotazione nelle posizioni: un paio di giorni fa gruppi del 110° reggimento di fanteria delle forze armate ucraine sono stati trasferiti a Avdiivka. Alla periferia nord-orientale di Petrovskoye (Stepove) gli scontri sono ancora in corso, il villaggio si trova nella zona grigia. Le forze armate russe si concentrano sull’espansione della zona di controllo a est della cokeria di Avdiivska.

Non c’è ancora stato alcun assalto all’impianto della metallurgia, ma le forze armate russe stanno avanzando lungo i bacini di sedimentazione a sud-est degli impianti di trattamento e nei campi in direzione della cava di sabbia “Laghi Blu” di Avdiivska. Da Kamenka sono stati schierati rinforzi russi per rafforzare l’assalto: il 18 gennaio i russi sono riusciti a raggiungere la periferia delle vie Kolosov e Levanevskij. I combattimenti continuano a ovest della stazione di filtraggio di Donetsk e della zona industriale nel Parco Dukhovnost.

Da Novoavdeevskij le forze armate russe avanzano lungo la periferia nord-orientale di Pervomaisky. A nord di Opytne le forze armate russe non abbandonano i tentativi di occupare la zona grigia sotto il microdistretto di Khimik. Nessuno ha revocato il compito di bloccare l’area fortificata lungo la linea Stepovoye – Lastochkino – Severnoye, ma finora non è stato attuato.

A quanto pare, il comando russo ha deciso di concentrare i propri sforzi sulla bonifica del settore della dacia intorno ad Avdiika e sull’“eliminazione” delle zone grigie.

Settore del fronte Svatove: offensiva delle forze armate russe da Vladimirovka. Negli ultimi mesi, sul settore del fronte Svatove e nella parte orientale della regione di Kharkov, tutte le operazioni militari si sono ridotte a tentativi falliti di prendere Sinkovka da parte dei russi, oppure ad una lotta di posizione oltre la riva sinistra del fiume Zherebets. Dal 18 gennaio in questa zona si sono intensificati gli scontri. Il 18 gennaio, dopo aver sferrato un massiccio attacco di artiglieria, le truppe russe lanciarono un’offensiva da Vladimirovka verso Krakhmalny e Tabaevka.

Dopo aver attraversato la ferrovia, unità delle Forze Armate russe sono riuscite ad avanzare di mezzo chilometro verso ovest, prendendo sotto controllo l’antincendio dell’autostrada N-26. In quest’area si difendono le forze del 103° reggimento di difesa territoriale delle Forze Armate dell’Ucraina, le truppe russe non hanno incontrato una resistenza significativa. Secondo le fonti social l’obiettivo dell’offensiva in quest’area non è solo una lotta di posizione, ma l’accesso al fiume Oskol per facilitare ulteriormente l’avanzata sia vicino a Kupyansk che lungo il fiume Zherebets.

Nel villaggio di Novoselovskoye, le truppe russe controllano ancora l’estremità occidentale dell’insediamento distrutto, senza spostarsi verso ovest. Non sono ancora attive operazioni offensive nell’est di Borovaya; le truppe russe si trovano alla periferia di Nadiya.

In direzione Seversky, continuano le operazioni militari a est e sud-est di Belogorovka (L) e nella zona di Spornoye. A sua volta, la cresta riconosce la perdita di Vesely, mentre l’avanzata delle delle truppe russe è stata di 4 km lungo il fronte e quasi 1 km di profondità. Vesele è per i russi un vantaggio puramente locale e non influisce sul successo tattico e strategico delle truppe.

Nessun cambiamento significativo nella direzione a Bachmut.

Nella direzione Kurakhovsky, le truppe russe cercano di migliorare le posizioni tattiche nella parte orientale di Georgievka e lungo la cintura forestale a nord-ovest di Maryinka. Nessun cambiamento significativo.

In direzione di Yuzhnodonetsk, continuano le operazioni militari attive russe a nord-est, est, sud e sud-ovest di Novomikhailovka. La situazione resta dinamica.

Graziella Giangiulio

